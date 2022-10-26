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    Apple ve YouTube'dan sonra Spotify da abonelik fiyatlarına zam yapabilir

    YouTube ve Apple ikilisi abonelik fiyatlarını yükseltmişti. Spotify da bu yola başvurabilir. 200 milyon ücretli aboneye erişmek isteyen popüler müzik dağıtımı platformunun akıbeti ne olacak?
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    Spotify Tam Boyutta Gör
    Spotify 2022'nin üçüncü çeyreğindeki abone sayısını 195 milyon olarak duyurdu. Kendisi toplam 468 milyon aktif aboneye sahip. Bu abonelerden 273 milyonu ise herhangi bir aboneliğe ücret ödemeyen ücretsiz aboneler.

    Spotify abonelik fiyatları için yeni zamlar yapabilir

    Bu yılın sonuna kadar 200 milyon ücretli aboneye erişmek isteyen Spotify'ın İcra Kurulu Başkanı Daniel EK yaptığı ilgili açıklamada rakiplerini yakından takip ettiğini söyledi. EK'e göre Apple Music'in ve diğer müzik platformlarının abonelik fiyatlarını artırması Spotify için son derece güzel bir gelişme.

    Deneyimli yönetici direkt bir şekilde abonelik ücretlerini artıracağını söylemese de iş ortaklarıyla müzik sektöründeki fiyat artışları hakkında konuşması gerektiğini belirtti. Bu durum Spotify'a ortak olan kişilerin ve kurumların zam talep edip etmeyeceği hususunu milyonlarca kullanıcı için ilgi odağı hâline getiriyor.

    Spotify abonelik fiyatları Tam Boyutta Gör
    EK ayrıca Apple'ın hizmetlerin müşterilere sağladığı işlevler konusundaki dikte edici tavrını beğenmediğini ve bu tavrın yerini özellikle ödeme yöntemini seçme konusunda özgürlüğe ve esnekliğe bırakması gerektiğini ifade etti. Spotify'ın CEO'su Apple kullanıcılarının özgür bırakılmasını istiyor.

    Apple'ın kendi platformunda avantaj sağlamak için rakiplerinin uygulama deneyimini kasıtlı olarak engellediğinden de şikâyetçi olan EK harika sonuçlar elde etmek için fiyat artışlarının yapıldığını söylüyor ve bu stratejinin devam ettirileceğini öngörüyor.

    Spotify abonelik ücretleri Tam Boyutta Gör

    Eğer Spotify'ın iş ortakları abonelik ücretlerine zam yapılmasını isterse Daniel EK bu talebi geri çevirmeyecek gibi duruyor. Apple Music'in şimdiki abone sayısı hakkında herhangi bir resmî bilgi mevcut değil ancak 3 yıl önce bu sayının 60 milyon olduğu duyurulmuştu.

    Spotify'ın Türkiye'deki abonelik fiyatlarını artırıp artırmayacağını zaman göstericek. Bu fiyatların ABD'de yükseltileceği iddia ediliyor. Eğer bu iddia gerçeğe dönüşürse ülkemiz de bundan etkilenecek.

    Kaynakça https://www.xda-developers.com/spotify-could-be-looking-to-raises-its-prices-in-the-us/ https://deadline.com/2022/10/spotify-apple-music-daniel-ek-podcast-1235154636/
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