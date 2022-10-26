Apple ve YouTube'dan sonra Spotify da abonelik fiyatlarına zam yapabilir

Tam Boyutta Gör Spotify 2022'nin üçüncü çeyreğindeki abone sayısını 195 milyon olarak duyurdu. Kendisi toplam 468 milyon aktif aboneye sahip. Bu abonelerden 273 milyonu ise herhangi bir aboneliğe ücret ödemeyen ücretsiz aboneler.

Spotify 195 milyon kullanıcı sayısına ulaştı, kar marjı düştü 16 sa. önce eklendi

Spotify abonelik fiyatları için yeni zamlar yapabilir

Bu yılın sonuna kadar 200 milyon ücretli aboneye erişmek isteyen Spotify'ın İcra Kurulu Başkanı Daniel EK yaptığı ilgili açıklamada rakiplerini yakından takip ettiğini söyledi. EK'e göre Apple Music'in ve diğer müzik platformlarının abonelik fiyatlarını artırması Spotify için son derece güzel bir gelişme.

Deneyimli yönetici direkt bir şekilde abonelik ücretlerini artıracağını söylemese de iş ortaklarıyla müzik sektöründeki fiyat artışları hakkında konuşması gerektiğini belirtti. Bu durum Spotify'a ortak olan kişilerin ve kurumların zam talep edip etmeyeceği hususunu milyonlarca kullanıcı için ilgi odağı hâline getiriyor.

Tam Boyutta Gör EK ayrıca Apple'ın hizmetlerin müşterilere sağladığı işlevler konusundaki dikte edici tavrını beğenmediğini ve bu tavrın yerini özellikle ödeme yöntemini seçme konusunda özgürlüğe ve esnekliğe bırakması gerektiğini ifade etti. Spotify'ın CEO'su Apple kullanıcılarının özgür bırakılmasını istiyor.

Apple'ın kendi platformunda avantaj sağlamak için rakiplerinin uygulama deneyimini kasıtlı olarak engellediğinden de şikâyetçi olan EK harika sonuçlar elde etmek için fiyat artışlarının yapıldığını söylüyor ve bu stratejinin devam ettirileceğini öngörüyor.

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Eğer Spotify'ın iş ortakları abonelik ücretlerine zam yapılmasını isterse Daniel EK bu talebi geri çevirmeyecek gibi duruyor. Apple Music'in şimdiki abone sayısı hakkında herhangi bir resmî bilgi mevcut değil ancak 3 yıl önce bu sayının 60 milyon olduğu duyurulmuştu.

Spotify'ın Türkiye'deki abonelik fiyatlarını artırıp artırmayacağını zaman göstericek. Bu fiyatların ABD'de yükseltileceği iddia ediliyor. Eğer bu iddia gerçeğe dönüşürse ülkemiz de bundan etkilenecek.

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Spotify abonelik fiyatları için yeni zamlar yapabilir