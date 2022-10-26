Apple ve YouTube'dan sonra Spotify da abonelik fiyatlarına zam yapabilir

Spotify abonelik fiyatları için yeni zamlar yapabilir
Bu yılın sonuna kadar 200 milyon ücretli aboneye erişmek isteyen Spotify'ın İcra Kurulu Başkanı Daniel EK yaptığı ilgili açıklamada rakiplerini yakından takip ettiğini söyledi. EK'e göre Apple Music'in ve diğer müzik platformlarının abonelik fiyatlarını artırması Spotify için son derece güzel bir gelişme.
Deneyimli yönetici direkt bir şekilde abonelik ücretlerini artıracağını söylemese de iş ortaklarıyla müzik sektöründeki fiyat artışları hakkında konuşması gerektiğini belirtti. Bu durum Spotify'a ortak olan kişilerin ve kurumların zam talep edip etmeyeceği hususunu milyonlarca kullanıcı için ilgi odağı hâline getiriyor.
Apple'ın kendi platformunda avantaj sağlamak için rakiplerinin uygulama deneyimini kasıtlı olarak engellediğinden de şikâyetçi olan EK harika sonuçlar elde etmek için fiyat artışlarının yapıldığını söylüyor ve bu stratejinin devam ettirileceğini öngörüyor.
Eğer Spotify'ın iş ortakları abonelik ücretlerine zam yapılmasını isterse Daniel EK bu talebi geri çevirmeyecek gibi duruyor. Apple Music'in şimdiki abone sayısı hakkında herhangi bir resmî bilgi mevcut değil ancak 3 yıl önce bu sayının 60 milyon olduğu duyurulmuştu.
Spotify'ın Türkiye'deki abonelik fiyatlarını artırıp artırmayacağını zaman göstericek. Bu fiyatların ABD'de yükseltileceği iddia ediliyor. Eğer bu iddia gerçeğe dönüşürse ülkemiz de bundan etkilenecek.Kaynakça https://www.xda-developers.com/spotify-could-be-looking-to-raises-its-prices-in-the-us/ https://deadline.com/2022/10/spotify-apple-music-daniel-ek-podcast-1235154636/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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