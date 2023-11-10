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    Spotify akıllı TV'ler için güncellendi: İşte yenilikler

    Spotify, TV uygulaması deneyiminde büyük bir güncelleme yaptığını duyurdu. Yeni güncelleme, mobil Spotify deneyimini akıllı TV'lere getiriyor. İşte tüm yenilikler...
    Spotify akıllı TV'ler için güncellendi: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük podcast ve çevrimiçi müzik uygulaması Spotify, yepyeni bir güncelleme ile karşımızda. Bildiğiniz gibi platform, mobil cihazlar da olduğu kadar akıllı TV'lerde de kullanılıyor. Ancak bu uygulama, mobil sürüme kıyasla sınırlı yeteneklere sahipti. Son olarak Spotify,  akıllı TV'ler için yepyeni bir tasarıma ve özelliklere kavuştu.

    Spotify akıllı TV'ler için güncellendi

    Yeni güncelleme kapsamında Spotify akıllı TV uygulaması, çok daha işlevsel bir ana ekran tasarımı ile yenileniyor. Buna göre ana sayfada "Şimdi Çalınıyor Görünümü" yer alacak ve son çalınan içerikler için kısayollar bulunacak. Ayrıca mobil uygulamada olduğu gibi ana ekranda dinleme geçmişinize göre yeni şarkılar ve podcast'ler bulabileceksiniz.

    Bilmeyenler için halihazırda mevcut olan akıllı TV uygulamasında yalnızca sıradaki şarkıyı görebiliyordunuz. Ancak şimdi "Oynatma Kuyruğu" aracını kullanarak bir sonraki çalmak istediğiniz şarkıyı seçebiliyorsunuz.

    Ayrıca yenilikler bununla sınırlı değil. Kullanıcılar artık farklı Spotify hesapları arasında daha kolay geçiş yapabilecek. En son aktif olan profil her zaman ekranın sağ üst köşesinde görünecek. Böylece tıpkı Netflix hesaplarında olduğu gibi hesabın profil görüntüsünü üzerinden geçiş fırsatı sunulmuş. Uzun süredir beklenen Karanlık Mod seçeneği ise yeni güncelleme ile uygulamaya eklenmiş durumda.

    Spotify, bu yeni deneyimin uygulamayı desteklenen Akıllı TV'lerde, oyun konsollarında ve medya akış cihazlarında erişilebilir olacağını belirtti. Dolayısıyla çok yakında küresel pazara ulaşacağını söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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