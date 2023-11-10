Spotify akıllı TV'ler için güncellendi: İşte yenilikler

Spotify akıllı TV'ler için güncellendi
Yeni güncelleme kapsamında Spotify akıllı TV uygulaması, çok daha işlevsel bir ana ekran tasarımı ile yenileniyor. Buna göre ana sayfada "Şimdi Çalınıyor Görünümü" yer alacak ve son çalınan içerikler için kısayollar bulunacak. Ayrıca mobil uygulamada olduğu gibi ana ekranda dinleme geçmişinize göre yeni şarkılar ve podcast'ler bulabileceksiniz.
Bilmeyenler için halihazırda mevcut olan akıllı TV uygulamasında yalnızca sıradaki şarkıyı görebiliyordunuz. Ancak şimdi "Oynatma Kuyruğu" aracını kullanarak bir sonraki çalmak istediğiniz şarkıyı seçebiliyorsunuz.
Ayrıca yenilikler bununla sınırlı değil. Kullanıcılar artık farklı Spotify hesapları arasında daha kolay geçiş yapabilecek. En son aktif olan profil her zaman ekranın sağ üst köşesinde görünecek. Böylece tıpkı Netflix hesaplarında olduğu gibi hesabın profil görüntüsünü üzerinden geçiş fırsatı sunulmuş. Uzun süredir beklenen Karanlık Mod seçeneği ise yeni güncelleme ile uygulamaya eklenmiş durumda.
Spotify, bu yeni deneyimin uygulamayı desteklenen Akıllı TV'lerde, oyun konsollarında ve medya akış cihazlarında erişilebilir olacağını belirtti. Dolayısıyla çok yakında küresel pazara ulaşacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.