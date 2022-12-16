Spotify nihayet Android 13 için medya oynatıcısı desteği sundu: İşte görseller

Tam Boyutta Gör Spotify'ın medya oynatıcısı yalnızca Google Play Store'daki Spotify için hazırlanan beta programına kayıtlı olan kullanıcılar tarafından test edilebildi. Testler başarılı bir şekilde tamamlandı ve bu özelliğin stabil hâli bütün kullanıcılara sunuldu.

Spotify 2022 Özeti Türkiye açıklandı 2 hf. önce eklendi

Spotify için hazırlanan medya oynatıcısı neler sunuyor?

Spotify için yayımlanan ve güncelleme etiketi 8.7.92.521 olan ilgili yazılım sayesinde bir dizi görsel değişikliğe şahit olundu. Oynatma / Duraklatma işlemleri için kare düğmeler getirildi.

Ayrıca eğer bir müzik listeniz varsa ve o an dinlediğiniz şarkının müzik listesinde sıra bakımından önünde veya arkasında olan bir başka şarkı varsa o şarkılardan birisine erişmeniz için Önceki / Sonraki gibi işlevsel seçenekler yardımınıza koşacak.

Tam Boyutta Gör Karıştır / Beğen düğmeleri de medya oynatıcısına eklendi. Eğer bir sesli yayın dinliyorsanız (Podcast) Spotify Önceki / Sonraki seçeneklerini Geriye Sar / İleriye Sar seçenekleri ile değiştirecek. Sarma işlemleri 15 saniye ileri veya 15 saniye geriye gitmenizi sağlayacak.

Buna ek olarak Karıştır / Beğen seçenekleri Söylemsemeyi (Playback) Hızlandırın / Podcast'i Kütüphanenize (Kitaplığınıza) Ekleyin butonlarıyla da değiştirilebiliyor. Samsung'un Galaxy ailesi ne yazık ki Android 13 tabanlı olan One UI 5.0'da bu destekten yararlanamıyor.

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Spotify, Android 13 sürümü için medya oynatıcı desteği sundu