Spotify nihayet Android 13 için medya oynatıcısı desteği sundu: İşte görseller

Spotify için hazırlanan medya oynatıcısı neler sunuyor?
Spotify için yayımlanan ve güncelleme etiketi 8.7.92.521 olan ilgili yazılım sayesinde bir dizi görsel değişikliğe şahit olundu. Oynatma / Duraklatma işlemleri için kare düğmeler getirildi.
Ayrıca eğer bir müzik listeniz varsa ve o an dinlediğiniz şarkının müzik listesinde sıra bakımından önünde veya arkasında olan bir başka şarkı varsa o şarkılardan birisine erişmeniz için Önceki / Sonraki gibi işlevsel seçenekler yardımınıza koşacak.
Buna ek olarak Karıştır / Beğen seçenekleri Söylemsemeyi (Playback) Hızlandırın / Podcast'i Kütüphanenize (Kitaplığınıza) Ekleyin butonlarıyla da değiştirilebiliyor. Samsung'un Galaxy ailesi ne yazık ki Android 13 tabanlı olan One UI 5.0'da bu destekten yararlanamıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...