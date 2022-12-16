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    Spotify nihayet Android 13 için medya oynatıcısı desteği sundu: İşte görseller

    Bu ayın ilk günlerinde Android 13 için yayımlanan Spotify beta 8.7.92.115 sürümü bir medya oynatıcısı ile karşımıza çıktı. Bunu yalnızca bazı kullanıcılar kullanabildi. Detaylar neler?
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    Spotify Tam Boyutta Gör
    Spotify'ın medya oynatıcısı yalnızca Google Play Store'daki Spotify için hazırlanan beta programına kayıtlı olan kullanıcılar tarafından test edilebildi. Testler başarılı bir şekilde tamamlandı ve bu özelliğin stabil hâli bütün kullanıcılara sunuldu.

    Spotify için hazırlanan medya oynatıcısı neler sunuyor?

    Spotify için yayımlanan ve güncelleme etiketi 8.7.92.521 olan ilgili yazılım sayesinde bir dizi görsel değişikliğe şahit olundu. Oynatma / Duraklatma işlemleri için kare düğmeler getirildi.

    Ayrıca eğer bir müzik listeniz varsa ve o an dinlediğiniz şarkının müzik listesinde sıra bakımından önünde veya arkasında olan bir başka şarkı varsa o şarkılardan birisine erişmeniz için Önceki / Sonraki gibi işlevsel seçenekler yardımınıza koşacak.

    Spotify medya oynatıcısı Tam Boyutta Gör
    Karıştır / Beğen düğmeleri de medya oynatıcısına eklendi. Eğer bir sesli yayın dinliyorsanız (Podcast) Spotify Önceki / Sonraki seçeneklerini Geriye Sar / İleriye Sar seçenekleri ile değiştirecek. Sarma işlemleri 15 saniye ileri veya 15 saniye geriye gitmenizi sağlayacak.

    Buna ek olarak Karıştır / Beğen seçenekleri Söylemsemeyi (Playback) Hızlandırın / Podcast'i Kütüphanenize (Kitaplığınıza) Ekleyin butonlarıyla da değiştirilebiliyor. Samsung'un Galaxy ailesi ne yazık ki Android 13 tabanlı olan One UI 5.0'da bu destekten yararlanamıyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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