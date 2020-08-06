Spotify, bağış özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu

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Koronavirüsün olumsuz etkileri, müzik sektörüne de yansıdı. Sanatçıların streaming gelirleri devam etti ancak fiziksel albüm, konser ve festival gibi diğer gelirler sekteye uğradı. Spotify, kısa süre önce yurt dışında kullanıma aldığı özellik ile sanatçıların Spotify üzerinden bağış toplayabilmesine imkan tanıyor. Bağış özelliği bugün itibariyle Türkiye’de kullanıma sunuldu.

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Sanatçılar kendi adına bağış toplayamıyor ancak seçtiği bağış kampanyasına bağış toplanmasını sağlayabiliyor. Seçenekler arasında henüz Türkiye’ye özgü bir bağış kampanyası bulunmuyor. Global bağış kampanyalarına yönlendirme yapılabiliyor.

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Bağış kampanyası seçen sanatçıların profiline girdiğinizde üstte “Katkıda Bulunun” butonu bulunuyor. Bu butona basınca sanatçının seçtiği bağış kampanyasına yönlendiriliyorsunuz.

Spotify, Türkiye’deki bağış kampanyaları için İyzico ödeme platformuyla ile iş birliği yaptı. Henüz Türkiye’deki yerel bağış kampanyaları platforma eklenmedi. Spotify’ın bağış toplama özelliği yurt dışında Nisan ayında kullanıma açılmıştı. Nisan ayından bugün 89 binden fazla bağış kampanyasına toplam 7 milyon tıklanma alındı. Toplanan bağış miktarı hakkıında açıklama yapılmadı.

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