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    Spotify, bağış özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu

    Spotify, bağış özelliği için İyzico ile iş birliği yaptı. Sanatçılar destekledikleri bağış kampanyasını profiline ekleyerek Türkiye'deki kullanıcılardan bağış toplayabiliyor.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüsün olumsuz etkileri, müzik sektörüne de yansıdı. Sanatçıların streaming gelirleri devam etti ancak fiziksel albüm, konser ve festival gibi diğer gelirler sekteye uğradı. Spotify, kısa süre önce yurt dışında kullanıma aldığı özellik ile sanatçıların Spotify üzerinden bağış toplayabilmesine imkan tanıyor. Bağış özelliği bugün itibariyle Türkiye’de kullanıma sunuldu.

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    Sanatçılar kendi adına bağış toplayamıyor ancak seçtiği bağış kampanyasına bağış toplanmasını sağlayabiliyor. Seçenekler arasında henüz Türkiye’ye özgü bir bağış kampanyası bulunmuyor. Global bağış kampanyalarına yönlendirme yapılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "TikTok benzeri Instagram Reels ülkemizde kullanıma açıldı"

    Bağış kampanyası seçen sanatçıların profiline girdiğinizde üstte “Katkıda Bulunun” butonu bulunuyor. Bu butona basınca sanatçının seçtiği bağış kampanyasına yönlendiriliyorsunuz.

    Spotify, Türkiye’deki bağış kampanyaları için İyzico ödeme platformuyla ile iş birliği yaptı. Henüz Türkiye’deki yerel bağış kampanyaları platforma eklenmedi. Spotify’ın bağış toplama özelliği yurt dışında Nisan ayında kullanıma açılmıştı. Nisan ayından bugün 89 binden fazla bağış kampanyasına toplam 7 milyon tıklanma alındı. Toplanan bağış miktarı hakkıında açıklama yapılmadı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Aberrant Warden 2 hf. en beğenilen
    Aga gözünüz doysun be millet yiyecek ekmek bulamıyorken bunlar lükslerinden birazcık olsun kısamıyor. Bu sene de 7 yıldızlı oteldeki tatilini 1 ay değil de 20 gün yap be
    Aga gözünüz doysun be millet yiyecek ekmek bulamıyorken bunlar lükslerinden birazcık olsun kısamıyor. Bu sene de 7 yıldızlı oteldeki tatilini 1 ay değil de 20 g...
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    3 Yanıt Yanıtla +38
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    TulparHAN (5 4) 2 hf.
    Alişan bile kaza yaptı 1 trilyonluk araç ile şimdi 3 tane araç sipariş verdi 4 trilyona ekimde alacakmışSanatçıya neden para vereyim ?Spotify bile çok pahalı alamıyoruz
    Alişan bile kaza yaptı 1 trilyonluk araç ile şimdi 3 tane araç sipariş verdi 4 trilyona ekimde alacakmışSanatçıya neden para vereyim ?Spotify bile çok pahalı al...
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    Yanıtla +21
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    Tengrist 2 hf.
    Donumuz kaldı yırtık ona da göz dikin
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    bersgurs 2 hf.
    Sanatçılar kendileri için bağış toplayamıyorlar diyor. Onlar bir şey kazanmıyor sanırım bu olaydan
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 2 hf.
    1₺ atarsam adam değilim.
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 2 hf. Philipp_Plein
    zaten önce insan olman gerek... adam ne demir adam mı örümcek adam mı? :P
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 2 hf.
    insanlar kıçlarına don alamıyorken harbiden bağış yapan çok olur.
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    Johnny Silverhand 2 hf. (düzenlendi)
    Türkiye’nin inşaattaki sesleriyle aynı sese sahip şarkıcılara bağışta falan bulunmak gereksiz.
    Yanıtla +4
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    TulparHAN (5 4) 2 hf.
    Alişan bile kaza yaptı 1 trilyonluk araç ile şimdi 3 tane araç sipariş verdi 4 trilyona ekimde alacakmışSanatçıya neden para vereyim ?Spotify bile çok pahalı alamıyoruz
    Yanıtla +21
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    Faıthful (Oğuzhan ) 2 hf.
    Bir sıkıntı geldi bana
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    milliadam (Abdulkadir AYDIN) 2 hf.
    bu sanatçı denilen guruhun hayranları, delileri oldukça bunlar daha çok binerler rahat olsunlar. futbolcu siyasetçi falan da benzeri
    Yanıtla +6
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    Tengrist 2 hf.
    Donumuz kaldı yırtık ona da göz dikin
    Yanıtla +7
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    Aberrant Warden 2 hf. en beğenilen
    Aga gözünüz doysun be millet yiyecek ekmek bulamıyorken bunlar lükslerinden birazcık olsun kısamıyor. Bu sene de 7 yıldızlı oteldeki tatilini 1 ay değil de 20 gün yap be
    3 Yanıt Yanıtla +38
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    fhrstw 2 hf. Aberrant Warden
    Ağzına sağlık.
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    Onurmsq (--- ----) 2 hf. Aberrant Warden
    Demet akalin zor durumdaymis yardim istiyor
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    renega (Ömer Can IŞIK) 2 hf. Aberrant Warden
    aynen aynen kuyumcudaki sıra da zaten bozdurmak için :D
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