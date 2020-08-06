TikTok benzeri Instagram Reels ülkemizde kullanıma açıldı

TikTok’un 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşarak yeni bir akımı başlatması sonrasında rakipleri de benzer sistemleri test etmeye başlamıştı. Instagram kendi Reels özelliğini kullanıma sundu.İlginizi Çekebilir TikTok benzeri Instagram Reels global erişime açılıyor
Instagram Reels nedir?
Instagram Reels uygulama içerisinde bir video düzenleme aracı ve 15 saniyelik müzikli videolar hazırlamanızı veya videolarınıza müzikler eklemenizi sağlıyor. Sonrasında bunları Hikayeler ve Keşfet kısmına yükleyebiliyorsunuz. Bu kısımlarda Reels için özel listeler yer alıyor.
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Instagram Reels için platform telif hakkı doğurmayacak bir müzik listesi hazırlamış durumda. Zamanlayıcı ile kullanıcılar eller serbest videolar çekebiliyor ve iki klibi birleştirmek isteyenler için de nesne hizalama yapılabiliyor.
Instagram Reels ülkemizde de kullanıma sunulmuş durumda. Keşfet kısmına giderek hazırlanmış listelere göz atabilirsiniz. Henüz ilk dönemi olduğu için çok fazla parlak fikir görmek mümkün olmayabilir ancak zamanla fazla sayıda kullanıcı bu konsepte ilgi gösterecektir. Instagram Reels özelliğinin TikTok karşısında neler yapacağı merak konusu.
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