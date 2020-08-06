Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TikTok benzeri Instagram Reels ülkemizde kullanıma açıldı

    Instagram’ın geçtiğimiz haftalarda global erişime açmaya başladığı TikTok benzeri Reels video düzenleme aracı ülkemizde de kullanıma sunuldu. Instagram Reels neler sunuyor?
    2 hf.
    3,7b
    1
    16
    sosyal ...
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    TikTok benzeri Instagram Reels ülkemizde kullanıma açıldı
    Tam Boyutta Gör

    TikTok’un 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşarak yeni bir akımı başlatması sonrasında rakipleri de benzer sistemleri test etmeye başlamıştı. Instagram kendi Reels özelliğini kullanıma sundu.

    İlginizi Çekebilir Avatar TikTok benzeri Instagram Reels global erişime açılıyor

    Instagram Reels nedir?

    Instagram Reels uygulama içerisinde bir video düzenleme aracı ve 15 saniyelik müzikli videolar hazırlamanızı veya videolarınıza müzikler eklemenizi sağlıyor. Sonrasında bunları Hikayeler ve Keşfet kısmına yükleyebiliyorsunuz. Bu kısımlarda Reels için özel listeler yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

    Instagram Reels için platform telif hakkı doğurmayacak bir müzik listesi hazırlamış durumda. Zamanlayıcı ile kullanıcılar eller serbest videolar çekebiliyor ve iki klibi birleştirmek isteyenler için de nesne hizalama yapılabiliyor.

    Instagram Reels ülkemizde de kullanıma sunulmuş durumda. Keşfet kısmına giderek hazırlanmış listelere göz atabilirsiniz. Henüz ilk dönemi olduğu için çok fazla parlak fikir görmek mümkün olmayabilir ancak zamanla fazla sayıda kullanıcı bu konsepte ilgi gösterecektir. Instagram Reels özelliğinin TikTok karşısında neler yapacağı merak konusu.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    FLEXIBLE 2 hf. en beğenilen
    Yav arkadaş biz tiktokculardan kurtulmaya çalışıyoruz, bunlar yeni tiktokcular çıkarıyor başımıza.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    FlyingUnderpants 1 hf.
    IG TV ne oldu. bir app içinde story, reels, ig tv, bir de standart resim paylaşımı. Bu ne be.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 2 hf.
    mark ne tutuyorsa ya satın alıyor yada benzerini yapıyor
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub 2 hf. drjacob
    Yaratıcılık ya da özgün vizyon yok. Zaten Facebook bile nasıl aldığı ortada şimdiye kadar ne yaptı diye sorsan cevabı yok, hiçbiri kendi başarısı değil. Taklitçinin ağababası
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ayhanküçük 2 hf.
    tiktok'tan kurtulalım derken bir tane daha mı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub 2 hf.
    Hep taklit başka bişey yok. Tiktok’dan kurtulamadık üstüne bu geldi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Paetzold (R S) 2 hf.
    Baktılar tiktok uçuyor hemen yenisi
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    avtheree (Ali ) 2 hf.
    Birinden kurtulamadan diğeri mi geldi 😏
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    GwynBleidd48 2 hf.
    Az özgün ol be
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 2 hf. (düzenlendi)
    Ayrıntılı merak edenler için bu güzel bir inceleme videosu.

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 2 hf.
    Ben anlamıyorum ki Tiktok'u eleştirenler sanki onun benzeri yapılınca kaliteli içerikler sizi bekliyor gibi bir algıya kapılıyor. Yahu kalite işin mantığına aykırı zaten. Süre nedir? 15 saniye. 15 Saniyede çok kaliteli içerik üretemezsin. Hadi ürettin diyelim, sadece, bakın sadece saçma sapan sağa sola zıplayan bir tip çıkıp sizin 15 gün çalışıp 5000 beğeni aldığınız videoyu 100 e katlayıp 50.000 beğeni alacaktır. Çünkü platform anlık hızlı ve kolay tüketilecek eğlence istiyor. Kaliteliymiş değilmiş bakmıyor. Bu da vasat veya sıra dışı içerik ile sizi gıdıklayıp beğeni toplayan ucuz çakalların piyasa yapması demek. Hele ki tüketicilerin yaş ortalamasının 9'dan başladığını gördüğünüzde çok da bir şey beklemeyin. İnstagram Tiktok'a benzer ise bu İnstagramın sonu olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SC0RPI0N (S. Ç.) 2 hf.
    Guncellediğime pişman oldum saçma sapan videolar çıkmaya başladı keşfet'de
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3704 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uygulama haber, instagram reels ve
    2 etiket daha instagram reels türkiye Internet
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Günlük vaka sayısı kaygı verici şekilde devam ediyor (6 Ağustos) 2 hf. Intel Avengers işlemciler yakında piyasada 2 hf. Canon fidye saldırısına uğradı, 10TB kullanıcı verisi çalındı 2 hf. The Witcher 1 oyunu bugün GOG mağazında ücretsiz dağıtılıyor 2 hf. Microsoft xCloud betası App Store kısıtlamalarına takıldı 2 hf. Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra: 3700 TL neler fark ettiriyor? 2 hf. Mühendislik örneği Ryzen 9 4950X 4.8 GHz’e ulaşabiliyor 2 hf. Rapor: Üst seviye RTX 2000 kartların üretimi durduruldu 2 hf. Rus Bakan, T-14 Armata tanklarının üretimine başlandığını duyurdu 2 hf. Xiaomi artık Saf Android'li akıllı telefon çıkarmayacak 2 hf. Asus yeni VivoBook Flip 14 satışa çıkıyor 2 hf. Intel Tiger Lake işlemciler 2 Eylül tarihinde çıkıyor 2 hf. Cardata: "İkinci el fiyatları belli yüzdelerle her ay artacak" 2 hf. Ridley Scott imzalı HBO dizisi Raised by Wolves’tan resmi fragman geldi 2 hf. Yetki belgesiz ikinci el araç alım satımı yapanlar, araç başına en az 5 bin TL ceza ödeyecek 2 hf. Bu da “Alien Facehugger” yüz maskesi! 2 hf. Microsoft, Android uygulamalarını Windows 10'a getirdi 2 hf. Spotify, bağış özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu 2 hf. Huawei GameCenter indirmeye sunuldu 2 hf. Sony, Horizon Zero Dawn PC sürümü üzerindeki inceleme ambargosunu kaldırdı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN TikTok benzeri Instagram Reels ülkemizde kullanıma açıldı Sonraki Türk oyun firması 'Rollic', Zynga'ya satıldı! Tam 168 milyon dolar 2 hf. Samsung dersini almış! Galaxy Z Fold 2 yenilenen tasarımıyla karşınızda 2 hf. Nissan, yeni kompakt SUV konsepti Magnite'in iç mekanını gösterdi 2 hf. Samsung; amiral gemilerinde güncelleme garantisini üç yıla çıkarıyor 2 hf. Günlük vaka sayısında korkutucu artış sürüyor (5 Ağustos) 2 hf. 2021 Kia Stonic tanıtıldı: Hafif hibrit seçeneği ve yeni güvenlik teknolojileri 2 hf. AMD sessiz sedasız 6 watt TDP’li 2 işlemcisini piyasaya sürdü 2 hf. Galaxy Tab S7 serisi tanıtıldı 2 hf. Samsung Galaxy Watch 3 tanıtıldı 2 hf. Galaxy Note 20 tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 2 hf. Galaxy Buds Live tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Galaxy Note 20 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 2 hf. Samsung büyük oynuyor! Note 20 ve Note 20 Ultra ön inceleme 2 hf. Gordon Murray T.50, dünyanın en hafif süper otomobili olmaya geldi 2 hf. Akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaşması için yasal düzenleme geliyor 2 hf. Olası RTX 3000 çıkış takvimi detaylandı 2 hf. Logitech G923 TRUEFORCE direksiyon ile yarışlar hiç olmadığı kadar gerçekçi 2 hf. Bilim Kurulu üyesi Yamanel: “Okulların açılmasına yönelik yeni kararlar alınabilir” 2 hf. Otomobil satışları Temmuz'da rekor artış yaşadı: İşte en çok satış yapan markalar 2 hf. Yerli oyun Ertuğrul Gazi 2 en iyiler listesinde Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız