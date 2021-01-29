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    Spotify bizi dinleyerek ruh halimizi anlayacak

    Spotify bazı sorular sorarak sesli cevaplarımızı alacak ve yapay zeka algoritmaları ile analiz ederek ruh halimizi anlamaya çalışacak. Listeler de buna göre önerilecek.
    56 dk.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Spotify bizi dinleyerek ruh halimizi anlayacak
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    WhatsApp uygulamasının kişisel verileri paylaştığı yeni sözleşmesi yeni fırtınalar kopartmışken müzik endüstrisinin devi Spotify’dan tartışmalı bir hamle geldi. Spotify bizi dinleyerek ruh halimizi anlayacak.

    Spotify şimdi bizi dinliyor

    Müzik uygulamaları genelde tercih ettiğiniz şarkı türlerine göre size oynatma listeleri önerebiliyor. Hatta internette yaptığınız müzik aramalarını da hesaba katarak hassasiyeti arttıranlar da var. Spotify işi bir adım öteye taşıyor.

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    Firma tarafından yapılan bir patent başvurusunda kullanıcıların sesini analiz ederek ruh halini anlamaya yönelik bir algoritma geliştirdiği anlaşılıyor. Algoritma kullanıcıya sorular soruyor ve sesli olarak cevap istiyor.

    Sonrasında bu cevapları yapay zeka ile işleyerek mutlu, üzgün, kızgın, normal, stres altında gibi tahminler yapabiliyor. Ya da kalabalık grup içerisinde veya yalnız olduğunu anlayabiliyor. Buna yönelik de öneriler yapıyor.

    Spotify kullanıcının yaşı ve şehrini de hesaba katarak daha ilgi çekici listeler hazırlayabileceği düşünülüyor. Firma bu tarz kişiselleştirilmiş önerilerin medya akış uygulamaları için normal olduğunu belirtiyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/01/28/spotify-aims-to-recommend-songs-based-on-users-moods Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    C
    Cyrex_

    napim

    3 saat önce
    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    7 saat önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    7 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 44 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    WhatsApp için ortalığı ayağa kaldıranlardan aynı tepkiyi Spotify için de bekliyorum
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    AYIBOGAN 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sizi dinliyoruz ama şu hizmeti daha iyi sunmak için rahat olun sıkıntı yok, hepsinin de bi sebebi var. 😂😂
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bi psikolog olmadıkları kalmıştı. Çocukluğumuza inip yaşadığımız travma varsa ona da bir çare bulurlar yakında.

    Aga ben seni reklamsız dinleyeyim gerisini ben hallederim.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 44 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    WhatsApp için ortalığı ayağa kaldıranlardan aynı tepkiyi Spotify için de bekliyorum
    Yanıtla +4
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