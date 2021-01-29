WhatsApp uygulamasının kişisel verileri paylaştığı yeni sözleşmesi yeni fırtınalar kopartmışken müzik endüstrisinin devi Spotify’dan tartışmalı bir hamle geldi. Spotify bizi dinleyerek ruh halimizi anlayacak.
Spotify şimdi bizi dinliyor
Müzik uygulamaları genelde tercih ettiğiniz şarkı türlerine göre size oynatma listeleri önerebiliyor. Hatta internette yaptığınız müzik aramalarını da hesaba katarak hassasiyeti arttıranlar da var. Spotify işi bir adım öteye taşıyor.İlginizi Çekebilir Spotify abone sayısını arttırdı, marjı düşürdü
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Firma tarafından yapılan bir patent başvurusunda kullanıcıların sesini analiz ederek ruh halini anlamaya yönelik bir algoritma geliştirdiği anlaşılıyor. Algoritma kullanıcıya sorular soruyor ve sesli olarak cevap istiyor.
Sonrasında bu cevapları yapay zeka ile işleyerek mutlu, üzgün, kızgın, normal, stres altında gibi tahminler yapabiliyor. Ya da kalabalık grup içerisinde veya yalnız olduğunu anlayabiliyor. Buna yönelik de öneriler yapıyor.
Spotify kullanıcının yaşı ve şehrini de hesaba katarak daha ilgi çekici listeler hazırlayabileceği düşünülüyor. Firma bu tarz kişiselleştirilmiş önerilerin medya akış uygulamaları için normal olduğunu belirtiyor.
https://appleinsider.com/articles/21/01/28/spotify-aims-to-recommend-songs-based-on-users-moods Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Pilotsuz helikopter havalandı
napim
Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?
Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)
Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?
Aga ben seni reklamsız dinleyeyim gerisini ben hallederim.