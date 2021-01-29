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WhatsApp uygulamasının kişisel verileri paylaştığı yeni sözleşmesi yeni fırtınalar kopartmışken müzik endüstrisinin devi Spotify’dan tartışmalı bir hamle geldi. Spotify bizi dinleyerek ruh halimizi anlayacak.

Spotify şimdi bizi dinliyor

Müzik uygulamaları genelde tercih ettiğiniz şarkı türlerine göre size oynatma listeleri önerebiliyor. Hatta internette yaptığınız müzik aramalarını da hesaba katarak hassasiyeti arttıranlar da var. Spotify işi bir adım öteye taşıyor.

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Firma tarafından yapılan bir patent başvurusunda kullanıcıların sesini analiz ederek ruh halini anlamaya yönelik bir algoritma geliştirdiği anlaşılıyor. Algoritma kullanıcıya sorular soruyor ve sesli olarak cevap istiyor.

Sonrasında bu cevapları yapay zeka ile işleyerek mutlu, üzgün, kızgın, normal, stres altında gibi tahminler yapabiliyor. Ya da kalabalık grup içerisinde veya yalnız olduğunu anlayabiliyor. Buna yönelik de öneriler yapıyor.

Spotify kullanıcının yaşı ve şehrini de hesaba katarak daha ilgi çekici listeler hazırlayabileceği düşünülüyor. Firma bu tarz kişiselleştirilmiş önerilerin medya akış uygulamaları için normal olduğunu belirtiyor.

https://appleinsider.com/articles/21/01/28/spotify-aims-to-recommend-songs-based-on-users-moods

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