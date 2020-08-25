İddiaya göre TikTok-ABD krizinde başrol Mark Zuckerberg

Tam Boyutta Gör

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Çinli video paylaşım platformu TikTok'ın Amerika'daki varlığını sürdürebilmesi için ABD'li bir şirketin 45 gün içerisinde platformu satın alması gerektiği koşulunu sunmuş ve bu koşulun yerine getirilmemesi ihtimalinde uygulamanın Amerika'da yasaklanacağını kesin bir dille açıklamıştı. Amerika TikTok'ın zorluklar içerisinde ayakta kalmaya çalıştığı tek ülke değil, başta gizlilik ve güvenlik suçlamaları olmak üzere Çinli platform dünyanın pek çok yerinde yasaklanmanın eşiğinde.

ABD'nin TikTok'a karşı uyguluyor olduğu ambargonun sebebi platformu casuslukla suçluyor olması ve Amerika'daki kullanıcı verilerine TikTok'ın erişimini engellemek istiyor olması gibi gözüküyor ancak Wall Street Journal'a göre sebep düşündüğümüzden biraz daha farklı.

Ayrıca Bkz. "TikTok, Trump yönetimine dava açacağını duyurdu"

Haber kuruluşunun iddialarına göre ABD'nin TikTok'a karşı sert bir tavır almasında en büyük etken Facebook'un kurucu CEO'su Mark Zuckerberg'di.

İlginizi Çekebilir

Microsoft'un ardından Oracle da TikTok'a talip

Zuckerberg geçtiğimiz yılın sonbahar mevsiminde Washington'da ifade özgürlüğü hakkında bir konuşma yaptığında gündeminde başka konular da yer alıyordu: Çinli teknoloji şirketlerinin sahip olduğu potansiyel tehlikeler ve daha da spesifik olarak popüler video paylaşımı uygulama TikTok.

Konuşmanın içerisinde Zuckerberg, TikTok'ın Amerika'nındeğerleri ve teknolojik üstünlüğü için risk teşkil ettiğini sıklıkla vurgulamıştı.

Konuya aşina olan kişilere göre Zuckerberg'in Washington'a düzenlediği gezi sırasında yetkililer ve milletvekilleri ile yaptığı görüşmelerde de benzer sözleri dile getirmeye devam etmiş. Hatta Ekim ayı sonunda Beyaz Saray'da düzenlenen bir yemekte Donald Trump ile bir araya gelerek aynı konu hakkında onunla da görüşme yapmış.

Bu süreç içerisinde Zuckerberg ile kişisel olarak görüşen iki senatör sonrasında istihbarat yetkililerine TikTok'ın soruşturulmasını talep eden mektuplar yazmışlar ve çok geçmeden hükümet şirketin ulusal güvenlik incelemelerine başlamış.

İleriki süreçte de uygulamanın tamamen yasaklanacağı tehditleri gündeme gelmeye başladı ve TikTok'a uygulanacak olan yaptırımların ana hatları yavaş yavaş şekillendi.

Zuckerberg Çin rekabetiyle ilgili kamuoyu açıklamalarına ek olarak, Amerikan ekonomik gücü, ulusal güvenlik ve kültürel etkiye katkılarından dolayı ABD'li teknoloji şirketlerini destekleyecek olan American Edge adlı bir grup kurdu. Center for Responsive Politics'in verilerine göre Facebook, bu yılın ilk yarısında lobicilik faaliyetleri için çok ciddi harcamalar yapmış.

https://www.marketwatch.com/story/facebooks-mark-zuckerberg-stoked-washingtons-fears-about-tiktok-2020-08-23

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.