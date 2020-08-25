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    İddiaya göre TikTok-ABD krizinde başrol Mark Zuckerberg

    Wall Street Journal'ın iddialarına göre ABD'nin TikTok'a karşı sert bir tavır almasında en büyük etken Facebook'un kurucu CEO'su Mark Zuckerberg'in lobicilik aktiviteleri.
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    İddiaya göre TikTok-ABD krizinde başrol Mark Zuckerberg
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    Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Çinli video paylaşım platformu TikTok'ın Amerika'daki varlığını sürdürebilmesi için ABD'li bir şirketin 45 gün içerisinde platformu satın alması gerektiği koşulunu sunmuş ve bu koşulun yerine getirilmemesi ihtimalinde uygulamanın Amerika'da yasaklanacağını kesin bir dille açıklamıştı. Amerika TikTok'ın zorluklar içerisinde ayakta kalmaya çalıştığı tek ülke değil, başta gizlilik ve güvenlik suçlamaları olmak üzere Çinli platform dünyanın pek çok yerinde yasaklanmanın eşiğinde.

    ABD'nin TikTok'a karşı uyguluyor olduğu ambargonun sebebi platformu casuslukla suçluyor olması ve Amerika'daki kullanıcı verilerine TikTok'ın erişimini engellemek istiyor olması gibi gözüküyor ancak Wall Street Journal'a göre sebep düşündüğümüzden biraz daha farklı. 

    Ayrıca Bkz. "TikTok, Trump yönetimine dava açacağını duyurdu"

    Haber kuruluşunun iddialarına göre ABD'nin TikTok'a karşı sert bir tavır almasında en büyük etken Facebook'un kurucu CEO'su Mark Zuckerberg'di.

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    Zuckerberg geçtiğimiz yılın sonbahar mevsiminde Washington'da ifade özgürlüğü hakkında bir konuşma yaptığında gündeminde başka konular da yer alıyordu: Çinli teknoloji şirketlerinin sahip olduğu potansiyel tehlikeler ve daha da spesifik olarak popüler video paylaşımı uygulama TikTok.

    Konuşmanın içerisinde Zuckerberg, TikTok'ın Amerika'nındeğerleri ve teknolojik üstünlüğü için risk teşkil ettiğini sıklıkla vurgulamıştı.

    Konuya aşina olan kişilere göre Zuckerberg'in Washington'a düzenlediği gezi sırasında yetkililer ve milletvekilleri ile yaptığı görüşmelerde de benzer sözleri dile getirmeye devam etmiş. Hatta Ekim ayı sonunda Beyaz Saray'da düzenlenen bir yemekte Donald Trump ile bir araya gelerek aynı konu hakkında onunla da görüşme yapmış.

    Bu süreç içerisinde Zuckerberg ile kişisel olarak görüşen iki senatör sonrasında istihbarat yetkililerine TikTok'ın soruşturulmasını talep eden mektuplar yazmışlar ve çok geçmeden hükümet şirketin ulusal güvenlik incelemelerine başlamış.

    İleriki süreçte de uygulamanın tamamen yasaklanacağı tehditleri gündeme gelmeye başladı ve TikTok'a uygulanacak olan yaptırımların ana hatları yavaş yavaş şekillendi. 

    Zuckerberg Çin rekabetiyle ilgili kamuoyu açıklamalarına ek olarak, Amerikan ekonomik gücü, ulusal güvenlik ve kültürel etkiye katkılarından dolayı ABD'li teknoloji şirketlerini destekleyecek olan American Edge adlı bir grup kurdu. Center for Responsive Politics'in verilerine göre Facebook, bu yılın ilk yarısında lobicilik faaliyetleri için çok ciddi harcamalar yapmış.



    https://www.marketwatch.com/story/facebooks-mark-zuckerberg-stoked-washingtons-fears-about-tiktok-2020-08-23 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Portraitclub 1 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Mark Zuckerberg denen şahıs Facebook nasıl kurduğunu İnstagram’ı nasıl aldığını herkes biliyor. Hiçbir zaman kendine özgü birisi olamayacak kapasitede birisi. Tiktok hiç sevmedim tam bir embesil yeri, ama karşı tarafa çamur atacaklarına ilk önce kendilerine baksınlar. Dünya genelinde bütün psikoloji bozuk insanların eylemlerini canlı yayınla servis ettiği bir platform facebook. Her türlü cahilce paylaşımların yapıldığı yer. Bir güvenlik sorunu varsa bunun başını Facebook çeker.
    Mark Zuckerberg denen şahıs Facebook nasıl kurduğunu İnstagram’ı nasıl aldığını herkes biliyor. Hiçbir zaman kendine özgü birisi olamayacak kapasitede birisi. T...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    classf2re (Emre Mendelyev) 1 gün
    Amerkika masum değil ama TikTok un da çalmadığı veri yok kardeşim. Telefonuna bir kere yükleyip bankacılık, kimlik bilgilerinizi vs girdiyseniz geçmiş olsun. Merak edenler araştırabilir neler çaldığını. Yani ne fuckerberg ne Pekinin şekeri.
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    addidas_85 1 gün (düzenlendi)
    Bu şahısa hak ettiği küfürü yazsam emin olun bu sayfa açılmaz ve çöker ama bunun yüzü bile kızarmaz paraya tapan Android tipli iyi aile çocuğu...
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    ismailşanlı 1 gün
    Mark instayı nasıl aldıgını biliyoruz sıra tiktok'a geldi desene.
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    crazywinner3 1 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    logi666leboss (serhat agar) 1 gün
    Çin e kafayi takmislar. Ayni muhabbeti 5g icin yapmislardi. Takip edilebiliriz . Bilgilerimizi kullanabilirler. Ulan demekki 3g 4g de sen bu naneyi yiyodun. Simdi de tiktok acikta. Amerikalilar demiyomu ya sen Cambridge analytica ya bilgileri veriyodun . Asil hain sensin diye.
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    Portraitclub 1 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Mark Zuckerberg denen şahıs Facebook nasıl kurduğunu İnstagram’ı nasıl aldığını herkes biliyor. Hiçbir zaman kendine özgü birisi olamayacak kapasitede birisi. Tiktok hiç sevmedim tam bir embesil yeri, ama karşı tarafa çamur atacaklarına ilk önce kendilerine baksınlar. Dünya genelinde bütün psikoloji bozuk insanların eylemlerini canlı yayınla servis ettiği bir platform facebook. Her türlü cahilce paylaşımların yapıldığı yer. Bir güvenlik sorunu varsa bunun başını Facebook çeker.
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