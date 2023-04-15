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    Spotify yayınların podcast haline gelmesini hızlandırıyor

    Yayıncıların programlarını podcast yaparken zahmet çekmesini istemeyen Spotify yeni bir araç geliştirdi. Yeni araç hızlı bir şekilde yayınları podcast’e dönüştürüyor. 
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    Son yıllarda podcast adı verilen dijital yayın türü büyük popülerlik kazandı ve pek çok internet devinin bu alandaki yatırımları hızlandı. Spotify yayıncıların daha kolay podcast hazırlayabileceği yeni bir araç duyurdu.

    Spotify Broadcast-to-Podcast nedir?

    Bir yayını hazırlayarak podcast haline getirmek biraz zahmetli bir iş. Bir radyo yayınını indirmek, reklam alanlarını belirlemek, düzenlemek ve sisteme yüklemek Spotify’a göre 1 saate yakın bir zaman alıyor. Spotify Broadcast-to-Podcast adı verilen araç bu süreci kolaylaştıracak.

    2021 yılında satın alınan Whooshkaa platformunun altyapısını kullanan araç, kaynaktan yayını alarak reklam alanlarını belirliyor ve sonrasında podcast olarak sisteme yüklüyor. Spotify kurumsal podcast platformu Megaphone kullanıcıları bu araca ilk erişen kesim olacak. Fox News Audio gibi pek çok kurumsal kullanıcı yeni aracı denemeye başlamış. Spotify yeni aracı ile haberi dijitalden almayı seven Z kuşağı kullanıcılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

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