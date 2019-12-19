Spotify’dan sosyalliği artıracak ‘Tastebuds’ özelliği geliyor

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Müzik keşfetme konusunda algoritmalarının başarısıyla gayet iyi işler yapan Spotify, sosyal açıdan şimdiye kadar hep eksik kalmaktaydı. Ortak çalma listeleri oluşturmak ya da başkalarının en son ne dinlediğini görmek güzel olsa da müzik zevkinizi paylaştığınız birinin dinlediği tarzı görmek bir hayli zordu. Spotify, bu konuya el atarak Tastebuds adlı özelliği iddiaya göre yakında kullanıma sunacak. Bu özellik, arkadaşlarınızın dinlediği şarkılardan yola çıkarak yenilerini keşfetmeye olanak sağlayacak.

Jane Manchun Wong tarafından ortaya çıkarılan özellik, Spotify Web oynatıcısının aktif olmayan bir sayfasında yer alıyor. Sayfanın adı ve özelliğin kendisi Tastebuds olarak adlandırılsa da yapılan araştırma, aynı adla bir arkadaş bulma sitesinin de olduğunu doğruluyor. Spotify’ın açıklamasına göre ise yeni özelliğin bu platformla herhangi bir bağlantısı yok.

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Algoritmalarından yola çıkarak kullanıcılarına öneriler yapan Spotify, şarkı radyolarıyla herkesin müzik dağarcığını genişletmesine olanak sağlıyor. Bu özelliklerin arasına yeni eklenecek sosyal bağlantılar, kullanıcıları platformda tutmayı daha da kolaylaştıracak.