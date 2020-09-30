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    Spotify ilk DC Comics podcast yayınını duyurdu

    Spotify ve DC Comics ortaklığının ilk podcast yayını Batman Unburied oldu. Bruce Wayne’nin psikolojisindeki karanlık taraflara odaklanacak yayın gelecek yıla hazır olacak.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Spotify ilk DC Comics podcast yayınını duyurdu

    Çevrim içi müzik sektöründe lider olmasına karşın Apple’ın soluğunu ensesinde hisseden Spotify farklı alanlara yatırım yapmaya devam ediyor. Trendi giderek yükselen podcast konseptini hızlı bir şekilde bünyesine adapte eden Spotify yakın zamanda DC Comics yayınlarına başlayacak.

    Batman Unburied neler sunacak?

    Spotify yılın başlarında DC Comics ile özel bir anlaşma yapmıştı. DC Comics evrenindeki pek çok kahramanın bilinmeyen hikayeleri ilk kez Spotify üzerinden dinleyiciler ile buluşacaktı. Projenin ilk meyvesi ortaya çıktı.

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    Batman Unburied adı verilen podcast yayını Bruce Wayne’nin psikolojisindeki karanlık taraflara odaklanacak. Podcast yayını ünlü isim David Goyer tarafından yönetiliyor ve biraz daha drama tarzında hazırlanıyor.

    David Goyer daha önce The Dark Knight üçlemesi, Man of Steel, Sandman, Foundation gibi pek çok başarılı yapıma imza atmıştı. Sesin benzersiz avantajlarını da kullanarak Batman’in hayatında yer alan daha karanlık düşmanlar anlatılacak.

    Süper kahraman hayranlığı bilindiği üzere çok geniş kitlelere yayılmış durumda ve hayranlar her türlü ürünü hızlı bir şekilde tüketiyor. Bu bakımdan ilgi çekici hikayelerin olduğu podcast yayınları da başarılı olacaktır. Batman Unburied yayını 2021 yılında başlayacak.



    https://www.engadget.com/spotify-dc-comics-podcast-batman-unburied-goyer-163835366.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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