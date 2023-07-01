Spotify'ın yeni özelliği belli oldu: YouTube’a benzeyecek

Spotify'a uzun metrajlı müzik videoları geliyor
Hatırlayacak olursak Spotify, daha önce TikTok tarzı dikey, kısa videolara olanak tanımıştı.Ancak bu özellik, video izlemek yerine öncelikle müzik ve podcast keşfine odaklanıyordu. Görünüşe bakılırsa müzik platformu, uzun metrajlı video desteği ileiçerik kapsamını daha da genişletmeyi planlıyor.
Ayrıca Spotify'a eklenecek yeni özelliğin bir ilk olmadığını da belirtelim. Niketim Apple Music, uzun süredir benzer bir özelliğe yer veriyor. Ancak anlaşma olması halinde Spotify'ın Apple Music ve Youtube'a konumunu güçlendirecek diyebiliriz.
Ayrıca yeni akış seçeneğinin platform için ek içerikler sağlaması bekleniyor. Böylece Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına da rakip olacak. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D