Spotify'ın yeni özelliği belli oldu: YouTube’a benzeyecek

Tam Boyutta Gör Popüler müzik uygulaması Spotify, pazarda yaşanan rekabete yönelik yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre müzik platformu, şimdi de uzun metrajlı müzik videolarına destek sunmayı planlıyor. Peki bu özellik neler sunacak? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Spotify'a uzun metrajlı müzik videoları geliyor

Hatırlayacak olursak Spotify, daha önce TikTok tarzı dikey, kısa videolara olanak tanımıştı.Ancak bu özellik, video izlemek yerine öncelikle müzik ve podcast keşfine odaklanıyordu. Görünüşe bakılırsa müzik platformu, uzun metrajlı video desteği ileiçerik kapsamını daha da genişletmeyi planlıyor.

Bildiğiniz üzere Spotify, halihazırda mevcut olan ''Canvas'' özelliği ile 3 ila 8 saniyelik kısa görüntülere olanak tanıyor. Ancak yeni özellik, bu süre sınırının kaldırılmasını sağlayacak. Dolayısıyla tıpkı YouTube gibi şarkıları dinlerken kliplerini de görebileceksiniz. Şirketin bu yönde potansiyel ortaklarla görüşmelere başladığı belirtilirken, özelliği kimin destekleyeceği veya ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmadı.

Ayrıca Spotify'a eklenecek yeni özelliğin bir ilk olmadığını da belirtelim. Niketim Apple Music, uzun süredir benzer bir özelliğe yer veriyor. Ancak anlaşma olması halinde Spotify'ın Apple Music ve Youtube'a konumunu güçlendirecek diyebiliriz.

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Ayrıca yeni akış seçeneğinin platform için ek içerikler sağlaması bekleniyor. Böylece Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına da rakip olacak. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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