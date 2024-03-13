Spotify’da artık müzik videoları izlenebilecek

Spotify, bugün yaptığı açıklamayla YouTube rekabetinde bir koz daha elde etmek için müzik videolarını resmi olarak desteklemeye başladığını duyurdu. Bu özellik ile birlikte Spotify, açıkça sadece ses temelli müzik akışı olmaktan uzaklaşıyor. Müzik videoların şimdilik beta olarak tanımlanırken bugünden itibaren 11 ülkede kullanıma sunuluyor.

Spotify’a müzik videoları geldi

Spotify, yaptığı açıklamada bugünden itibaren 11 ülkede sınırlı bir katalog ile müzik videolarını desteklemeye başladığını duyurdu. Desteklenen sanatçılar arasında Ed Sheeran, Doja Cat, Ice Spice, Aluna ve Asake yer alıyor. Ancak özellik beta olmaktan çıktığında ise nihayetinde katalogda binlerce müzik videosu olacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Müzik videosu özelliğine, İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İsveç, Brezilya, Kolombiya, Filipinler, Endonezya ve Kenya'daki Premium kullanıcılar erişebilecek. Bu pazarlardaki Premium kullanıcıları iOS, Android, masaüstü veya TV cihazlarına giderek desteklenen müzik parçaları için "Videoya Geç" seçeneğini seçebilecekler. Ardından, müzik videosu Şimdi Oynatılıyor görünümünde baştan oynatılmaya başlayacak. Arka planda dinlemeye geçilmek istendiğinde ise "Sese Geç." düğmesine basmak gerekecek.

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Spotify müzik videoları sadece dikey formatta değil aynı zamanda yatay modda ve tam ekran olarak izlemek mümkün. Spotify, beta süresince hem kullanıcılardan hem de sanatçılardan gelen geri bildirimlere dayanarak yenilikler yapmaya devam edeceğini söylüyor. Firma, özelliğin diğer ülkelere ne zaman geleceği hakkında ise bir bilgi paylaşmadı.

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