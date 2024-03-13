Spotify’da artık müzik videoları izlenebilecek

Spotify, bugün yaptığı açıklamayla YouTube rekabetinde bir koz daha elde etmek için müzik videolarını resmi olarak desteklemeye başladığını duyurdu. Bu özellik ile birlikte Spotify, açıkça sadece ses temelli müzik akışı olmaktan uzaklaşıyor. Müzik videoların şimdilik beta olarak tanımlanırken bugünden itibaren 11 ülkede kullanıma sunuluyor.
Spotify’a müzik videoları geldi
Spotify, yaptığı açıklamada bugünden itibaren 11 ülkede sınırlı bir katalog ile müzik videolarını desteklemeye başladığını duyurdu. Desteklenen sanatçılar arasında Ed Sheeran, Doja Cat, Ice Spice, Aluna ve Asake yer alıyor. Ancak özellik beta olmaktan çıktığında ise nihayetinde katalogda binlerce müzik videosu olacağı belirtiliyor.
Spotify müzik videoları sadece dikey formatta değil aynı zamanda yatay modda ve tam ekran olarak izlemek mümkün. Spotify, beta süresince hem kullanıcılardan hem de sanatçılardan gelen geri bildirimlere dayanarak yenilikler yapmaya devam edeceğini söylüyor. Firma, özelliğin diğer ülkelere ne zaman geleceği hakkında ise bir bilgi paylaşmadı.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/3/13/24099337/spotify-music-video-beta-11-markets-supported-artists https://newsroom.spotify.com/2024-03-13/music-videos-rolling-out-in-beta-to-premium-spotify-users-across-select-markets/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.