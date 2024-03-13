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    Spotify’da artık müzik videoları izlenebilecek

    Spotify, sadece ses temelli müzik akışından uzaklaşıyor. Yapılan açıklamaya göre Spotify, belirli pazarlarda beta olarak artık müzik videolarını desteklemeye başladı.

    Spotify, bugün yaptığı açıklamayla YouTube rekabetinde bir koz daha elde etmek için müzik videolarını resmi olarak desteklemeye başladığını duyurdu. Bu özellik ile birlikte Spotify, açıkça sadece ses temelli müzik akışı olmaktan uzaklaşıyor. Müzik videoların şimdilik beta olarak tanımlanırken bugünden itibaren 11 ülkede kullanıma sunuluyor.

    Spotify’a müzik videoları geldi

    Spotify, yaptığı açıklamada bugünden itibaren 11 ülkede sınırlı bir katalog ile müzik videolarını desteklemeye başladığını duyurdu. Desteklenen sanatçılar arasında Ed Sheeran, Doja Cat, Ice Spice, Aluna ve Asake yer alıyor. Ancak özellik beta olmaktan çıktığında ise nihayetinde katalogda binlerce müzik videosu olacağı belirtiliyor.

    Spotify’da artık müzik videoları izlenebilecek Tam Boyutta Gör
    Müzik videosu özelliğine, İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İsveç, Brezilya, Kolombiya, Filipinler, Endonezya ve Kenya'daki Premium kullanıcılar erişebilecek. Bu pazarlardaki Premium kullanıcıları iOS, Android, masaüstü veya TV cihazlarına giderek desteklenen müzik parçaları için "Videoya Geç" seçeneğini seçebilecekler. Ardından, müzik videosu Şimdi Oynatılıyor görünümünde baştan oynatılmaya başlayacak. Arka planda dinlemeye geçilmek istendiğinde ise "Sese Geç." düğmesine basmak gerekecek.

    Spotify müzik videoları sadece dikey formatta değil aynı zamanda yatay modda ve tam ekran olarak izlemek mümkün. Spotify, beta süresince hem kullanıcılardan hem de sanatçılardan gelen geri bildirimlere dayanarak yenilikler yapmaya devam edeceğini söylüyor. Firma, özelliğin diğer ülkelere ne zaman geleceği hakkında ise bir bilgi paylaşmadı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/3/13/24099337/spotify-music-video-beta-11-markets-supported-artists https://newsroom.spotify.com/2024-03-13/music-videos-rolling-out-in-beta-to-premium-spotify-users-across-select-markets/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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