Spotify; listeleri başka uygulamaya taşımanıza izin vermiyor

Tam Boyutta Gör

Ülkemizde bir süredir lisans tartışmalarının odağında olan sektörün lideri Spotify zaman zaman yaptığı uygulamalarla da eleştiri alıyor. Bir süredir Spotfiy çalma listeleri başka müzik uygulamalarına taşınamiyor.

İlginizi Çekebilir

Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı

Spotify’da olan Spotify’da kalır

Apple’ı tekel olmaya çalıştığı için sürekli eleştiren Spotify’ın yaptığı bazı uygulamalar kullanıcıları çileden çıkarıyor. Firma artık başka müzik hizmetlerine çalma listelerinizi transfer etmenizi istemiyor.

Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

Konu; bir liste taşıma uygulaması olan SongShift’e Spotify’ın yaptığı uyarı ile ortaya çıktı. Buna göre Spotify üzerinden başka bir müzik hizmetine çalma listelerini transfer etmeye devam ederse yazılım araçlarına erişimi tamamen engellenecek. Buna SongShift haricindeki benzer uygulamalar da dahil. Bununla birlikte başka bir müzik hizmetinden Spotify’a çalma listesi transfer etmek serbest.

Spotify’ın neden böyle bir politika izlediği bilinmiyor ancak Apple Music’in etkisi olduğu açık. Diğer taraftan Apple Music uygulamasında liste transfer etmek ise her iki yöne de serbest.

https://www.phonearena.com/news/spotify-block-transfers-other-services_id127752

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.