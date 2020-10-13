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    Spotify; listeleri başka uygulamaya taşımanıza izin vermiyor

    Spotify listelerinizi yeni abone olduğunuz başka bir müzik hizmetine aktarmaya çalışırken sorunla karşılaşabilirsiniz. Platform transfer hizmetlerini engellemeye başladı.
    1 hf.
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    Müzik / Ses Sistemleri
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oy Ver

    Spotify; listeleri başka uygulamaya taşımanıza izin vermiyor
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde bir süredir lisans tartışmalarının odağında olan sektörün lideri Spotify zaman zaman yaptığı uygulamalarla da eleştiri alıyor. Bir süredir Spotfiy çalma listeleri başka müzik uygulamalarına taşınamiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı

    Spotify’da olan Spotify’da kalır

    Apple’ı tekel olmaya çalıştığı için sürekli eleştiren Spotify’ın yaptığı bazı uygulamalar kullanıcıları çileden çıkarıyor. Firma artık başka müzik hizmetlerine çalma listelerinizi transfer etmenizi istemiyor.

    Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

    Konu; bir liste taşıma uygulaması olan SongShift’e Spotify’ın yaptığı uyarı ile ortaya çıktı. Buna göre Spotify üzerinden başka bir müzik hizmetine çalma listelerini transfer etmeye devam ederse yazılım araçlarına erişimi tamamen engellenecek. Buna SongShift haricindeki benzer uygulamalar da dahil. Bununla birlikte başka bir müzik hizmetinden Spotify’a çalma listesi transfer etmek serbest.

    Spotify’ın neden böyle bir politika izlediği bilinmiyor ancak Apple Music’in etkisi olduğu açık. Diğer taraftan Apple Music uygulamasında liste transfer etmek ise her iki yöne de serbest.



    https://www.phonearena.com/news/spotify-block-transfers-other-services_id127752 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. en beğenilen
    Haber dilindeki Apple çirkefliğinden yazarı otomatik buluyorsunuz
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    AnadoluEfes 1 hf.
    Discord'a bile muzik botu ile Spotify listesini eklete biliyorsunuz
    Yanıtla
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    trooe199 (Skinoski Sama) 1 hf.
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    Başka yorumum yok hakim bey.
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 hf.
    Sabah o kadar çok arkadaşım sordu ki YouTube’a video koydum linkini atıyorum
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    Artizt (Mert ) 1 hf.
    Haberden şunu anlıyoruz : iki gün sonra s.ke s.ke apple music'e geçmek zorunda kalacağız.
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    deoks 1 hf.
    Yahu senin premiumunu apk ile beleşe kullanıyor millet. Önce onu hallet, milletin listesine karışacağına.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    mehmetscg (Mehmet Mulcar) 1 hf. yeni yorumcu deoks
    Çok haklısın. Bazen boşuna premium ödüyormuşuz gibi hissediyorum. Millet apk indirip bedavaya kullanıyorken, bizim gibilerin halen premium'a para ödüyor olması biraz üzücü...
    Yanıtla +1
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. en beğenilen
    Haber dilindeki Apple çirkefliğinden yazarı otomatik buluyorsunuz
    Yanıtla +11
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    Mion 1 hf.
    hocam hocam hocam, fetonun arkada bıraktığı!
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 1 hf.
    Az önce aktardım nasıl engelliyor?
    1 Yanıt Yanıtla
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    pepe7115 (ahmet yalçın) 1 hf. Dexter Morgan
    nasıl yaptınız hocam bende apple musice taşımak istiyorum
    1 Yanıt Yanıtla +2
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