YouTube Premium fiyatına sessizce zam geldi: Sırada Türkiye var

YouTube Premium fiyatlarına zam geldi
Geçtiğimiz saatlerde Youtube, ABD’de kullanıcıları için Premium hizmetinin fiyatını sessizce güncelledi. Bugüne kadar 11,99 dolar olan bireysel YouTube aboneliğinin fiyatı, zamla birlikte 13,99 dolara yükseldi. Öğrenciler için sunulan paket ise, 6,99 dolardan 7,99 dolara çıktı. Fiyat güncellemesinden etkilenmeyen tek paket ise Aile aboneliği oldu.
Türkiye’de zam yapılacak mı?
Peki yeni zamlar Türkiye'yi etkiler mi? Daha önce Youtube Premium ücretleri en son geçtiğimiz Ekim ayında güncellendi. Bu noktada bireysel aboneliğin fiyatı 19,99 TL'den 29,99 TL'ye çıkarken, yıllık abonelik 299,99 TL oldu. Önceden 25,99 TL olan Aile planı ise 59,99 TL'ye güncellenmişti. Bu aşamada dolar kurunun 18,50 TL seviyesinde işlem gördüğünü hatırlatalım. Bu tarihten günümüze kadar herhangi bir düzenleme yapılmadı.
Dolayısıyla Ekim ayından bu yana Dolar/TL kurundaki hareketlilik ve KDV oranlarındaki artış nedeniyle fiyatların yenilenmesi olası görünüyor. Ancak Google'ın nasıl bir fiyat belirleyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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