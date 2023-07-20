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    YouTube Premium fiyatına sessizce zam geldi: Sırada Türkiye var

    YouTube Premium fiyatlarına sessizce zam geldi. ABD'de daha önce 11,99 dolar olan bireysel aboneliğin fiyatı 13,99 dolara çıktı. Peki yeni zam Türkiye'de geçerli olacak mı? İşte detaylar...
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    YouTube Premium fiyatına sessizce zam geldi! Sırada Türkiye var Tam Boyutta Gör
    Google’ın en önemli abonelik hizmetleri arasında yer alan YouTube Premium için endişendiren bir gelişme yaşandı. Kullanıcılara reklamsız izleme ve arka planda oynatma gibi ayrıcalıklar sunan hizmetin fiyatı, ABD'de sessizce zamlandı. Peki bu zam Türkiye'de geçerli olacak mı? İşte detaylar...

    YouTube Premium fiyatlarına zam geldi

    Geçtiğimiz saatlerde Youtube, ABD’de kullanıcıları için Premium hizmetinin fiyatını sessizce güncelledi. Bugüne kadar 11,99 dolar olan bireysel YouTube aboneliğinin fiyatı, zamla birlikte 13,99 dolara yükseldi. Öğrenciler için sunulan paket ise, 6,99 dolardan 7,99 dolara çıktı. Fiyat güncellemesinden etkilenmeyen tek paket ise Aile aboneliği oldu. 

    YouTube Premium fiyatına sessizce zam geldi! Sırada Türkiye var Tam Boyutta Gör
    Youtube'un bu fiyat artışını henüz duyurmadığını belirtmekte fayda var. Ancak zamlı fiyatlar, yeni aboneler için şimdiden yayınlanmaya başladı. Ayrıca Youtube Premium'a ek olarak Music Premium'un fiyatı da 9,99 dolardan 10,99 dolara çıktı. 

    Türkiye’de zam yapılacak mı?

    Peki yeni zamlar Türkiye'yi etkiler mi? Daha önce Youtube Premium ücretleri en son geçtiğimiz Ekim ayında güncellendi. Bu noktada bireysel aboneliğin fiyatı 19,99 TL'den 29,99 TL'ye çıkarken, yıllık abonelik 299,99 TL oldu. Önceden 25,99 TL olan Aile planı ise 59,99 TL'ye güncellenmişti. Bu aşamada dolar kurunun 18,50 TL seviyesinde işlem gördüğünü hatırlatalım. Bu tarihten günümüze kadar herhangi bir düzenleme yapılmadı.

    Dolayısıyla Ekim ayından bu yana Dolar/TL kurundaki hareketlilik ve KDV oranlarındaki artış nedeniyle fiyatların yenilenmesi olası görünüyor. Ancak Google'ın nasıl bir fiyat belirleyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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