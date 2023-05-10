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    Spotify, yapay zeka tarafından üretilen on binlerce şarkıyı kaldırdı

    Yapay zeka tarafından üretilen şarkılar veya yapay zekanın kullanılması giderek artıyor. Popüler ses akış platformu Spotify ise, platformdan binlerce yapay zeka şarkıyı kaldırdığını bildirdi.
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    Spotify, yapay zeka tarafından üretilen şarkılara savaş açtı Tam Boyutta Gör
    Spotify, kullanıcıların rap'ten lo-fi'ye kadar farklı tarzlarda melodiler yaratmasına ve ardından bunları telif ücreti alabilecekleri yayın hizmetlerine göndermesine olanak tanıyan yapay zekâ girişimi Boomy tarafından üretilen on binlerce şarkıyı yayından kaldırdı.

    Boomy, 2021'de halka açılmasına rağmen 14,5 milyon şarkı ya da dünyadaki kayıtlı müziğin yüzde 14'ünü ürettiğini iddia ediyor. Spotify, akış sayısı yapay olarak artırıldığı için parçaların kaldırıldığını söyledi.

    On binlerce şarkı kaldırıldı

    Aktarılanlara göre Universal Music, tüm ana yayın platformlarını Boomy şarkılarında şüpheli faaliyetler gördüğü konusunda uyardı ki bu, bu da dinleyici istatistiklerini şişirmek için botların kullanıldığını gösteriyor. Bu uyarının ardından Spotify daha sonra Boomy tarafından yüklenen parçaların yaklaşık yüzde 7'sini, yani on binlerce parçayı yayından kaldırdı. Spotify yaptığı açıklamada, "Yapay akış, Spotify'ın hizmetimiz genelinde ortadan kaldırmak için çalıştığı, uzun süredir devam eden, sektör çapında bir sorundur." dedi.

    Ciddi bir sorun

    Spotify, yapay zeka tarafından üretilen şarkılara savaş açtı Tam Boyutta Gör
    Açıkçası metin üreten yapay zeka modelleri (ChatGPT gibi) devasa verilerle birlikte eğitiliyor. Bu eğitim verilerinde sanatçıların şarkıları da bulunuyor. Aynı zamanda yapay zeka ses oluşturma araçları (ElevenLabs gibi) da sanatçıların seslerini birebir taklit edebiliyor. Dolayısıyla bu araçlarda şöyle bir istek bulunmak mümkün: “Sözleri Güneş gibi olacak bir şarkı bestele ama vokaller Şebnem Ferah tarzında olsun. Şarkının teması ise daha çok Barış Manço tarzında olsun.”  Yapay zeka araçları bu isteğinizi yerine getirirken fikri mülkiyet haklarını da açıkça ihlal ediyor. Zaten sanatçılar ve medya şirketlerinin yapay zeka tepkisi de buradan kaynaklanıyor.

    Öte yandan geçtiğimiz ay Spotify CEO'su Daniel Ek, müzik endüstrisinin yapay zeka tarafından üretilen şarkılarla ilgili "meşru endişeleri" olduğunu söylemiş ve Spotify'ın yaratıcıları koruyabileceği ama aynı zamanda platformunda yeniliğe de izin verebileceği bir "pozisyon oluşturmayı" umduğunu sözlerine eklemişti. Bir süre önce ise Drake ve The Weeknd'in seslerini kullanan yapay zeka tarafından üretilen şarkılar, telif hakkı ihlalleri nedeniyle kaldırılmadan önce geçen ay TikTok'ta ve YouTube’da milyonlarca kez izlendi.

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 11 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 17 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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