Spotify, yapay zeka tarafından üretilen on binlerce şarkıyı kaldırdı

Boomy, 2021'de halka açılmasına rağmen 14,5 milyon şarkı ya da dünyadaki kayıtlı müziğin yüzde 14'ünü ürettiğini iddia ediyor. Spotify, akış sayısı yapay olarak artırıldığı için parçaların kaldırıldığını söyledi.
On binlerce şarkı kaldırıldı
Aktarılanlara göre Universal Music, tüm ana yayın platformlarını Boomy şarkılarında şüpheli faaliyetler gördüğü konusunda uyardı ki bu, bu da dinleyici istatistiklerini şişirmek için botların kullanıldığını gösteriyor. Bu uyarının ardından Spotify daha sonra Boomy tarafından yüklenen parçaların yaklaşık yüzde 7'sini, yani on binlerce parçayı yayından kaldırdı. Spotify yaptığı açıklamada, "Yapay akış, Spotify'ın hizmetimiz genelinde ortadan kaldırmak için çalıştığı, uzun süredir devam eden, sektör çapında bir sorundur." dedi.
Ciddi bir sorun
Öte yandan geçtiğimiz ay Spotify CEO'su Daniel Ek, müzik endüstrisinin yapay zeka tarafından üretilen şarkılarla ilgili "meşru endişeleri" olduğunu söylemiş ve Spotify'ın yaratıcıları koruyabileceği ama aynı zamanda platformunda yeniliğe de izin verebileceği bir "pozisyon oluşturmayı" umduğunu sözlerine eklemişti. Bir süre önce ise Drake ve The Weeknd'in seslerini kullanan yapay zeka tarafından üretilen şarkılar, telif hakkı ihlalleri nedeniyle kaldırılmadan önce geçen ay TikTok'ta ve YouTube’da milyonlarca kez izlendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.