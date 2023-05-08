Tam Boyutta Gör TRT’nin uluslararası çapta yayın yapacak dijital içerik platformu Tabii, kullanıma sunuldu. Türkiye’deki kullanıcılar Tabii’ye ücretsiz olarak kullanabiliyor.

TRT Tabii’ye tabii.com’dan ve App Store veya Google Play Store’dan indireceğiniz mobil uygulamalardan erişebilirsiniz. Yakın zamanda Android TV, Apple TV ve Akıllı TV uygulamaları yayınlanacak.

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Tabii ilk etapta 30 orijinal yapıma ev sahipliği yapacak. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Dayton, Organizasyon Bizim İşimiz, Yardımcı Oyuncu, 1973 Biltmore Oteli Cinayeti, Küçük Dahi İbn-i Sina, Yangın Günleri gibi yeni içeriklerin ilk sezonu yayınlandı. Hür, Altay, Derin Mor, Kapı ve Mahsusa yapımları ise yakın zamanda yayınlanacak. Tabii’de yerli dizilerin yanı sıra yerli filmler, yabancı filmler, Yeşilçam filmleri, çizgi filmler ve belgeseller de yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Platformdaki içeriklerde şu an için sadece Türkçe dil seçeneği bulunuyor. İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dillerinde dublaj ve altyazı seçenekleri de eklenecek. 2023’ün üçüncü çeyreğinde Orta Doğu, Latin Amerika ve Urduca konuşulan bölgeler başta olmak üzere yurt dışında yaygınlaşması hedefleniyor. Yurt dışındaki kullanıcılar YouTube Premium ve Roku üyelikleriyle Tabii içeriklerini seyredebilecek.

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TRT'nin dijital içerik platformu Tabii kullanıma sunuldu