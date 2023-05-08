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    TRT'nin dijital içerik platformu Tabii kullanıma sunuldu

    TRT'nin dijital içerik platformu Tabii yayına başladı. Tabii, web'den ve Tabii mobil uygulamasından ücretsiz olarak seyredilebiliyor.                                
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    TRT'nin dijital içerik platformu Tabii kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    TRT’nin uluslararası çapta yayın yapacak dijital içerik platformu Tabii, kullanıma sunuldu. Türkiye’deki kullanıcılar Tabii’ye ücretsiz olarak kullanabiliyor.

    TRT Tabii’ye tabii.com’dan ve App Store veya Google Play Store’dan indireceğiniz mobil uygulamalardan erişebilirsiniz. Yakın zamanda Android TV, Apple TV ve Akıllı TV uygulamaları yayınlanacak.

    Tabii ilk etapta 30 orijinal yapıma ev sahipliği yapacak. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Dayton, Organizasyon Bizim İşimiz, Yardımcı Oyuncu, 1973 Biltmore Oteli Cinayeti, Küçük Dahi İbn-i Sina, Yangın Günleri gibi yeni içeriklerin ilk sezonu yayınlandı. Hür, Altay, Derin Mor, Kapı ve Mahsusa yapımları ise yakın zamanda yayınlanacak. Tabii’de yerli dizilerin yanı sıra yerli filmler, yabancı filmler, Yeşilçam filmleri, çizgi filmler ve belgeseller de yer alıyor.

    TRT'nin dijital içerik platformu Tabii kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Platformdaki içeriklerde şu an için sadece Türkçe dil seçeneği bulunuyor. İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dillerinde dublaj ve altyazı seçenekleri de eklenecek. 2023’ün üçüncü çeyreğinde Orta Doğu, Latin Amerika ve Urduca konuşulan bölgeler başta olmak üzere yurt dışında yaygınlaşması hedefleniyor. Yurt dışındaki kullanıcılar YouTube Premium ve Roku üyelikleriyle Tabii içeriklerini seyredebilecek.
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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