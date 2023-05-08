TRT'nin dijital içerik platformu Tabii kullanıma sunuldu

TRT Tabii’ye tabii.com’dan ve App Store veya Google Play Store’dan indireceğiniz mobil uygulamalardan erişebilirsiniz. Yakın zamanda Android TV, Apple TV ve Akıllı TV uygulamaları yayınlanacak.
Tabii ilk etapta 30 orijinal yapıma ev sahipliği yapacak. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Dayton, Organizasyon Bizim İşimiz, Yardımcı Oyuncu, 1973 Biltmore Oteli Cinayeti, Küçük Dahi İbn-i Sina, Yangın Günleri gibi yeni içeriklerin ilk sezonu yayınlandı. Hür, Altay, Derin Mor, Kapı ve Mahsusa yapımları ise yakın zamanda yayınlanacak. Tabii’de yerli dizilerin yanı sıra yerli filmler, yabancı filmler, Yeşilçam filmleri, çizgi filmler ve belgeseller de yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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