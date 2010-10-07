Sprint tarafından satışa sunulacak Android'li Samsung Transform detaylandı

Gün geçmesin ki Güney Koreli cep telefonu üreticisi Samsung cephesinden yeni gelişmeler yaşanmasın. Sprint aracılığıyla 10 ekimden itibaren Amerikalı teknoloji severlerle buluşması ve Intercept modelinin yerini alması beklenen Transform (SPH-M920) detaylandı.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.1 sürümüyle gelen yeni telefon, kızaklı QWERTY klavye donanımıyla sık sık e-posta ve sms yazanlara hitap ediyor. Telefonun önünde görüntülü konuşma için VGA, arkasında ise fotoğraf çekimi için 3.2 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kameralara yer verildiğini görüyoruz. 3.5 inç büyüklüğünde ve HVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen telefonda kapasite microSD kartlarla 32 GB'a kadar arttırılabiliyor, telefonun kutu içeriğinde ise 2 GB'lık microSD kart mevcut. Bluetooth - GPS - Wi-Fi üçlüsünü destekleyen sade tasarımlı Transform'un işlemci hızının 800 MHz olduğunu ve 2011'e doğru telefon için Android 2.2 güncellemesinin planlandığını hatırlatmakta fayda var.

http://androidcommunity.com/samsung-transform-android-2-1-handset-coming-to-sprint-20101006/