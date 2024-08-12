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    Squid Game 2. sezon fragmanı yayınlandı: Asıl oyun şimdi başlıyor!

    Netflix, Squid Game 2. sezon fragmanını yayınladı ve dizinin konusunu paylaştı. Hit dizinin ikinci sezon tanıtım videosunda büyük para ödülü için yarışacak yeni oyuncular sayılarıyla tanıtılıyor.
    netflix squid game 2. sezon fragman izle Tam Boyutta Gör
    Netflix, platformda en çok izlenen dizilerin başında gelen ve ikinci sezonu merakla beklenen Squid Game için tanıtım videosu yayınladı. Squid Game 2. Sezon fragmanında yeni oyuncular sayılarıyla gösteriliyor. Yalnızca tek bir kişinin yüzünü görüyoruz; İlk mücadelenin kazananı Lee Jung-jae (Seong Gi-Hun). Netflix, ayrıca Squid Game 2. sezon konusuna ilişkin bilgi paylaştı.

    Squid Game 2. Sezonda yer alacak isimler

    Hwan Dong-hyuk, dizinin ikinci sezonunda yönetmen olarak geri dönüyor. İlk sezondan gelen diğer karakterler arasında; öncü adam olarak Lee Byong-Hun, Hwang Jun-Ho olarak Wi Ha-jun ve oyuncuları seçen isim Gong Yoo yer alıyor. Squid Game 2. sezon kadrosuna yeni katılanlar arasında; Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri ve Won Ji-an yer alıyor.

    Squid Game 2. Sezon konusu

    Netflix, Squid Game yeni sezona ilişkin olarak “Squid Game'i kazandıktan üç yıl sonra, Oyuncu 456 oyunun arkasındaki insanları bulmaya ve onların vahşi sporuna son vermeye kararlıdır. Servetini, araştırmasını finanse etmek için kullanan Gi-hun, işe metroda ddakji oynatan şık takım elbiseli adamı arayarak başlar. Ancak, örgütü çökertmeye giden yolun hayal ettiğinden daha ölümcül olduğunu anlar; Oyunu bitirmek için oyuna yeniden girmesi gerekir.” açıklamasında bulundu.

    Squid Game 2. Sezon ne zaman başlayacak?

    Squid Game 2. sezon, 26 Aralık 2024’te başlayacak. Netflix, dizinin final sezonunun 2025’te geleceğini de duyurmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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