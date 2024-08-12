Squid Game 2. sezon fragmanı yayınlandı: Asıl oyun şimdi başlıyor!

- Squid Game 2. Sezonda yer alacak isimler
- Squid Game 2. Sezon konusu
- Squid Game 2. Sezon ne zaman başlayacak?
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Squid Game 2. Sezonda yer alacak isimler
Hwan Dong-hyuk, dizinin ikinci sezonunda yönetmen olarak geri dönüyor. İlk sezondan gelen diğer karakterler arasında; öncü adam olarak Lee Byong-Hun, Hwang Jun-Ho olarak Wi Ha-jun ve oyuncuları seçen isim Gong Yoo yer alıyor. Squid Game 2. sezon kadrosuna yeni katılanlar arasında; Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri ve Won Ji-an yer alıyor.
Squid Game 2. Sezon konusu
Netflix, Squid Game yeni sezona ilişkin olarak “Squid Game'i kazandıktan üç yıl sonra, Oyuncu 456 oyunun arkasındaki insanları bulmaya ve onların vahşi sporuna son vermeye kararlıdır. Servetini, araştırmasını finanse etmek için kullanan Gi-hun, işe metroda ddakji oynatan şık takım elbiseli adamı arayarak başlar. Ancak, örgütü çökertmeye giden yolun hayal ettiğinden daha ölümcül olduğunu anlar; Oyunu bitirmek için oyuna yeniden girmesi gerekir.” açıklamasında bulundu.
Squid Game 2. Sezon ne zaman başlayacak?
Squid Game 2. sezon, 26 Aralık 2024’te başlayacak. Netflix, dizinin final sezonunun 2025’te geleceğini de duyurmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.