Squid Game 2. sezon fragmanı yayınlandı: Asıl oyun şimdi başlıyor!

Tam Boyutta Gör Netflix, platformda en çok izlenen dizilerin başında gelen ve ikinci sezonu merakla beklenen Squid Game için tanıtım videosu yayınladı. Squid Game 2. Sezon fragmanında yeni oyuncular sayılarıyla gösteriliyor. Yalnızca tek bir kişinin yüzünü görüyoruz; İlk mücadelenin kazananı Lee Jung-jae (Seong Gi-Hun). Netflix, ayrıca Squid Game 2. sezon konusuna ilişkin bilgi paylaştı.

Squid Game 3. sezonla veda edecek 1 hf. önce eklendi

Squid Game 2. Sezonda yer alacak isimler

Hwan Dong-hyuk, dizinin ikinci sezonunda yönetmen olarak geri dönüyor. İlk sezondan gelen diğer karakterler arasında; öncü adam olarak Lee Byong-Hun, Hwang Jun-Ho olarak Wi Ha-jun ve oyuncuları seçen isim Gong Yoo yer alıyor. Squid Game 2. sezon kadrosuna yeni katılanlar arasında; Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri ve Won Ji-an yer alıyor.

Squid Game 2. Sezon konusu

Netflix, Squid Game yeni sezona ilişkin olarak “Squid Game'i kazandıktan üç yıl sonra, Oyuncu 456 oyunun arkasındaki insanları bulmaya ve onların vahşi sporuna son vermeye kararlıdır. Servetini, araştırmasını finanse etmek için kullanan Gi-hun, işe metroda ddakji oynatan şık takım elbiseli adamı arayarak başlar. Ancak, örgütü çökertmeye giden yolun hayal ettiğinden daha ölümcül olduğunu anlar; Oyunu bitirmek için oyuna yeniden girmesi gerekir.” açıklamasında bulundu.

Squid Game 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Squid Game 2. sezon, 26 Aralık 2024’te başlayacak. Netflix, dizinin final sezonunun 2025’te geleceğini de duyurmuştu.

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Squid Game 2. sezon fragmanı yayınlandı