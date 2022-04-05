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    Squid Game'in yapımcısı 2. sezon için tarih verdi

    Yayınlandığı andan itibaren dünya çapında ses getiren Squid Game'in yapımcısı ve aynı zamanda yönetmeni Hwang Dong-hyuk, dizinin ikinci sezonuyla ilgili konuştu.
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    Squid Game'in yapımcısı 2. sezon için tarih verdi
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    Ülkemizde de oldukça beğeni toplayan Squid Game dizisinin yapımcısı Hwang Dong-hyuk, MipTV ile yaptığı bir röportaj sırasında yaklaşmakta olan projelerinden bahsetti.

    Squid Game'in 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

    Hwang Dong-hyu şimdi, Umbert Eco'nun romanınddan ilham alan "Old Man Killer Club" (Yaşlıları Öldürme Kulübü) adlı yeni bir filme odaklandığını kaydetti. Dong-hyuk, 25 sayfalık bir Tretman (geliştirim senaryosu) yazdığını, bu filmin tartışmalı olarak değerlendirileceğini ve şiddet açısından The Squid Game'i geçeceğini belirtiyor.

    Squid Game'in yapımcısı 2. sezon için tarih verdi
    Tam Boyutta Gör

    Yeni filminden sonra, Güney Kore'ye dönüp Squid Game'in ikinci sezonunu yazmaya başlayacağını söyleyen yönetmen, dizinin de 2024'ün sonunda Netflix'te yayınlanmasını umduğunu söyledi. Hwang, Netflix'te yayınlana projesiyle ilgili en büyük övgüyü "beynini çalmak istiyorum" diyen ünlü yönetmen Steven Spielberg'den aldığını da sözlerine ekledi.

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    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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