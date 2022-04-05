Squid Game'in yapımcısı 2. sezon için tarih verdi

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Ülkemizde de oldukça beğeni toplayan Squid Game dizisinin yapımcısı Hwang Dong-hyuk, MipTV ile yaptığı bir röportaj sırasında yaklaşmakta olan projelerinden bahsetti.

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Squid Game'in 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Hwang Dong-hyu şimdi, Umbert Eco'nun romanınddan ilham alan "Old Man Killer Club" (Yaşlıları Öldürme Kulübü) adlı yeni bir filme odaklandığını kaydetti. Dong-hyuk, 25 sayfalık bir Tretman (geliştirim senaryosu) yazdığını, bu filmin tartışmalı olarak değerlendirileceğini ve şiddet açısından The Squid Game'i geçeceğini belirtiyor.

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Yeni filminden sonra, Güney Kore'ye dönüp Squid Game'in ikinci sezonunu yazmaya başlayacağını söyleyen yönetmen, dizinin de 2024'ün sonunda Netflix'te yayınlanmasını umduğunu söyledi. Hwang, Netflix'te yayınlana projesiyle ilgili en büyük övgüyü "beynini çalmak istiyorum" diyen ünlü yönetmen Steven Spielberg'den aldığını da sözlerine ekledi.

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