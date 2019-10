Star Trek: Picard'ın yayın tarihi belli oldu: İşte yeni fragman

Tam Boyutta Gör

Ünlü oyuncu Patrick Stewart'ın başrolünde yer aldığı Star Trek: Picard, artık yavaş yavaş serinin hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Bu hafta sonu düzenlenen New York Comic-Con'da dizinin yayın tarihi de nihayet açıklandı. Star Trek: Picard, 23 Ocak 2020'de start verecek. İşte yeni fragman:

Star Trek: Picard dizisinde serinin sevilen karakteri Jean Luc Picard'ın sahnelere geri dönüşünü izleyeceğiz. Merakla beklenen dizi, 1987-1994 yılları arasında yayınlanan Star Trek: The Next Generation'dan tam 20 yıl sonrasında geçiyor. Ünlü karakterimiz Picard'ın, uzun bir süredir emekli hayatı yaşadığını ancak yine de geçmişini bir türlü geride bırakamadığını görüyoruz. Gizemli bir kadının ortaya çıkmasıyla beraber Picard uzun yıllar sonra tekrar kendini aksiyonun içinde buluyor.

Yayınlanan yeni fragmanda da gördüğümüz gibi Star Trek: Picard'ta eski dizilerin sevilen birçok karakterinin geri dönüyor. Commander William Riker (Jonathan Frakes), Deanna Troi (Marina Sirtis), Data (Brent Spiner) ve Seven of Nine (Jeri Ryan) gibi karakterler yeni dizide yer alacak.

Star Trek: Picard ABD'de CBS kanalında, Birleşik Krallık'ta ise Prime Video'da yayınlanacak. Diziyi Türkiye'de resmi yollar üzerinden izleyebilecek miyiz bu konuda henüz bir bilgimiz yok. Star Trek Picard'ı özellikle de eski dizilerin hayranları büyük bir heyecanla bekliyor.