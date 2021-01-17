Star Wars Battlefront 2 serverları Epic'in kampanyasına dayanamayıp çöktü

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Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz Star Wars Battlefront II kampanyası, oyunun serverlarını hazırlıksız yakaladı. On binlerce yeni oyuncunun serverlara akın etmesiyle birlikte Battlefront II'nin online serverlerında erişim sıkıntıları ortaya çıkmaya başladı. Electronic Arts, bugün konuyla ilgili ufak bir açıklama yayınladı.

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Electronic Arts'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,"#StarWarsBattlefrontII'de 623 veya 918 Hata Mesajını'mı görüyorsunuz? Sıkı durun, sorunla şu an ilgileniyoruz! #EpicGames Store ücretsiz hafta kampanyamız sürecinde inanılmaz sayıda oyuncu bizlere katıldı ve yeni serverlarla birlikte hepinizi Battlefront'ta karşılayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Server sorunları özellikle de Perşembe-Cuma-Cumartesi günlerinde oyuncuların epey bir canını sıkmıştı. Ancak EA şu anda server kapasitesinin artırıldığını ve sorunların genel anlamıyla çözüldüğünü söylüyor. Bugün itibarıyla muhtemelen herhangi bir hata mesajıyla karşılaşılmayacak.

Star Wars Battlefront II, Epic Games'in son zamanlarda verdiği en yüksek kalitede oyun olarak dikkat çekiyordu. EA'nın da ifadesiyle inanılmaz sayıda yeni oyuncu Battlefront II'yi alıp ilk kez deneme fırsatı yakaladı. Dolayısıyla geçen yıl GTA Online'da yaşanan sıkıntıların bir benzeri şimdi Battlefront online'da ortaya çıktı.

Epic Games Store'un kampanyası 21 Ocak 19.00'a kadar devam edecek. Oyunu hala kütüphanenize eklemediyseniz şimdi tam fırsatı.

https://www.pcgamer.com/after-star-wars-battlefront-2-was-given-away-by-epic-the-servers-crashed/

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