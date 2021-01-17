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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Star Wars Battlefront 2 serverları Epic'in kampanyasına dayanamayıp çöktü

    Epic Games Store'un bu haftaki Star Wars Battlefront II kampanyası müthiş ilgi gördü. On binlerce yeni oyuncu serverlara katılınca oyunda erişim sıkıntıları yaşanmaya başladı.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Star Wars Battlefront 2 serverları Epic'in kampanyasına dayanamayıp çöktü
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    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz Star Wars Battlefront II kampanyası, oyunun serverlarını hazırlıksız yakaladı. On binlerce yeni oyuncunun serverlara akın etmesiyle birlikte Battlefront II'nin online serverlerında erişim sıkıntıları ortaya çıkmaya başladı. Electronic Arts, bugün konuyla ilgili ufak bir açıklama yayınladı.

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    Electronic Arts'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,"#StarWarsBattlefrontII'de 623 veya 918 Hata Mesajını'mı görüyorsunuz? Sıkı durun, sorunla şu an ilgileniyoruz! #EpicGames Store ücretsiz hafta kampanyamız sürecinde inanılmaz sayıda oyuncu bizlere katıldı ve yeni serverlarla birlikte hepinizi Battlefront'ta karşılayacağız." ifadeleri kullanıldı.   

    Server sorunları özellikle de Perşembe-Cuma-Cumartesi günlerinde oyuncuların epey bir canını sıkmıştı. Ancak EA şu anda server kapasitesinin artırıldığını ve sorunların genel anlamıyla çözüldüğünü söylüyor. Bugün itibarıyla muhtemelen herhangi bir hata mesajıyla karşılaşılmayacak.

    Star Wars Battlefront II, Epic Games'in son zamanlarda verdiği en yüksek kalitede oyun olarak dikkat çekiyordu. EA'nın da ifadesiyle inanılmaz sayıda yeni oyuncu Battlefront II'yi alıp ilk kez deneme fırsatı yakaladı. Dolayısıyla geçen yıl GTA Online'da yaşanan sıkıntıların bir benzeri şimdi Battlefront online'da ortaya çıktı.

    Epic Games Store'un kampanyası 21 Ocak 19.00'a kadar devam edecek. Oyunu hala kütüphanenize eklemediyseniz şimdi tam fırsatı.



    https://www.pcgamer.com/after-star-wars-battlefront-2-was-given-away-by-epic-the-servers-crashed/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    trustrank

    wqe

    13 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    20 saat önce
    Xandive

    damn

    20 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kütüphaneye aldım ama yüklemedim bile. İş güçten vakit yok dh.
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk oyunu da ikinci oyunu da uzun süre oynamış biri olarak söylüyorum. Oynamayan varsa girip oynasın bayağı keyifli oluyor. İlk başlarda zorlansanız da bırakmayın. Alışınca bir kaç özellikte aktif edince takımını sırtlıyorsunuz.
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    No Way Out (Mert A.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Heroes vs. Villain" multiplayer modu güzel, tavsiye ederim.
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    Yürüyen Hoparlör 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Millet aç aç.
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    System Lord (xxx xxx) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu oyunu ilk çıktığından beri oynarım belki de en iyi star wars oyunu diyebiliirim .
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    ***Leopard*** 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beleş, grafik takıntılı güruhun içini titreten cinsten (2D=çöp tayfası)



    En amele adam bile girmiştir
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    joven 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hangi sistem beleşe dayanabilir millet beleşi duyunca saldırmıştır.
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