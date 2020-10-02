Star Wars: Squadrons satışa çıktı

Star Wars evreninde geçen son oyun olma özelliğine sahip Star Wars: Squadrons masa üstü ve konsol platformları için satışa çıktı. Oyuncuları sıkı bir hava mücadelesi bekliyor.
Star Wars: Squadrons neler sunuyor?
Star Wars: Squadrons oyunu isyancılar ve İmparator birliklerinin hava savaşlarını konu ediniyor. Birinci şahıs kamerasından Starfighter olarak mücadele ettiğiniz oyunda hem çok oyunculu hem de çevrim dışı hikaye modu yer alıyor.
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Çok oyunculu modda 5v5 mücadeleler mevcut. Elde ettiğiniz ödüllerle geminizi özelleştiriyor ve pilotunuzu geliştirebiliyorsunuz. Masa ve konsol sürümleri arasında eşleşme desteği de mevcut.
Çevrim dışı hikaye modu ise Return of the Jedi döneminden sonraki olayları ele alıyor. Filomuzu hazırlayacak ve dönüşümlü olarak iki taraf için de savaşacağız. Star Wars Squadrons oyunu 279TL olarak elde edilebiliyor.
Star Wars Squadrons sistem gereksinimleri
Normal sürüm için minimum
İşlemci (AMD): Ryzen 3 1300X
İşlemci (Intel): Intel I5-7600
RAM: 8GB
Ekran Kartı (AMD): Radeon HD 7850 veya eşdeğeri
Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 660 veya eşdeğeriİlginizi Çekebilir Excalibur Arena PUBG Lite final heyecanı 11 Ekim’de yapılacak
Depolama: 30GB
Normal sürüm için önerilen / VR için minimum
İşlemci (AMD): Ryzen 3 3200G
İşlemci (Intel): Intel I7-7700
RAM: 16GB
Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 480 veya eşdeğeri
Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 1060 veya eşdeğeri
Depolama: 30GB
VR için önerilen
İşlemci (AMD): Ryzen 3 3200G
İşlemci (Intel): Intel I7-7700
RAM: 16GB
Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 570 veya eşdeğeri
Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 1070 veya eşdeğeri
Depolama: 30GB
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
aklıma hep nedense ;
sümerbank seri üretim elbise ve kostümlerini
giymeye devam eden bir nesil geliyor :D
ulan star trek bile kendini güncelliyo !