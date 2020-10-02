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    Star Wars: Squadrons satışa çıktı

    Electroincs Arts tarafından tanıtılan ve Star Wars evrenindeki hava mücadelelerini konu edinen Star Wars: Squadrons oyunu bugün itibariyle satışa sunuldu. Star Wars: Squadrons fiyatı haberimizde
    2 hf.
    2,7b
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    5
    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Star Wars: Squadrons satışa çıktı
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    Star Wars evreninde geçen son oyun olma özelliğine sahip Star Wars: Squadrons masa üstü ve konsol platformları için satışa çıktı. Oyuncuları sıkı bir hava mücadelesi bekliyor.

    Star Wars: Squadrons neler sunuyor?

    Star Wars: Squadrons oyunu isyancılar ve İmparator birliklerinin hava savaşlarını konu ediniyor. Birinci şahıs kamerasından Starfighter olarak mücadele ettiğiniz oyunda hem çok oyunculu hem de çevrim dışı hikaye modu yer alıyor.

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    Çok oyunculu modda 5v5 mücadeleler mevcut. Elde ettiğiniz ödüllerle geminizi özelleştiriyor ve pilotunuzu geliştirebiliyorsunuz. Masa ve konsol sürümleri arasında eşleşme desteği de mevcut.

    Çevrim dışı hikaye modu ise Return of the Jedi döneminden sonraki olayları ele alıyor. Filomuzu hazırlayacak ve dönüşümlü olarak iki taraf için de savaşacağız. Star Wars Squadrons oyunu 279TL olarak elde edilebiliyor.

    Star Wars Squadrons sistem gereksinimleri

    Normal sürüm için minimum

    İşlemci (AMD): Ryzen 3 1300X

    İşlemci (Intel): Intel I5-7600

    RAM: 8GB

    Ekran Kartı (AMD): Radeon HD 7850 veya eşdeğeri

    Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 660 veya eşdeğeri

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    Depolama: 30GB

    Normal sürüm için önerilen / VR için minimum

    İşlemci (AMD): Ryzen 3 3200G

    İşlemci (Intel): Intel I7-7700

    RAM: 16GB

    Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 480 veya eşdeğeri

    Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 1060 veya eşdeğeri

    Depolama: 30GB

    VR için önerilen

    İşlemci (AMD): Ryzen 3 3200G

    İşlemci (Intel): Intel I7-7700

    RAM: 16GB

    Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 570 veya eşdeğeri

    Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 1070 veya eşdeğeri

    Depolama: 30GB



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf.
    starwars ne zaman görsem !

    aklıma hep nedense ;

    sümerbank seri üretim elbise ve kostümlerini
    giymeye devam eden bir nesil geliyor :D

    ulan star trek bile kendini güncelliyo !
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    gun (Gün Oksay) 2 hf.
    Zamanında Tie Fighter vardı çok severdim nereden nereye.



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    Yanıtla +1
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    Batuhangover01 2 hf.
    Ea play e ne zaman gelir acaba
    1 Yanıt Yanıtla
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