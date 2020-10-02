Star Wars: Squadrons satışa çıktı

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Star Wars evreninde geçen son oyun olma özelliğine sahip Star Wars: Squadrons masa üstü ve konsol platformları için satışa çıktı. Oyuncuları sıkı bir hava mücadelesi bekliyor.

Star Wars: Squadrons neler sunuyor?

Star Wars: Squadrons oyunu isyancılar ve İmparator birliklerinin hava savaşlarını konu ediniyor. Birinci şahıs kamerasından Starfighter olarak mücadele ettiğiniz oyunda hem çok oyunculu hem de çevrim dışı hikaye modu yer alıyor.

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Çok oyunculu modda 5v5 mücadeleler mevcut. Elde ettiğiniz ödüllerle geminizi özelleştiriyor ve pilotunuzu geliştirebiliyorsunuz. Masa ve konsol sürümleri arasında eşleşme desteği de mevcut.

Çevrim dışı hikaye modu ise Return of the Jedi döneminden sonraki olayları ele alıyor. Filomuzu hazırlayacak ve dönüşümlü olarak iki taraf için de savaşacağız. Star Wars Squadrons oyunu 279TL olarak elde edilebiliyor.

Star Wars Squadrons sistem gereksinimleri

Normal sürüm için minimum

İşlemci (AMD): Ryzen 3 1300X

İşlemci (Intel): Intel I5-7600

RAM: 8GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon HD 7850 veya eşdeğeri

Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 660 veya eşdeğeri

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Depolama: 30GB

Normal sürüm için önerilen / VR için minimum

İşlemci (AMD): Ryzen 3 3200G

İşlemci (Intel): Intel I7-7700

RAM: 16GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 480 veya eşdeğeri

Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 1060 veya eşdeğeri

Depolama: 30GB

VR için önerilen

İşlemci (AMD): Ryzen 3 3200G

İşlemci (Intel): Intel I7-7700

RAM: 16GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 570 veya eşdeğeri

Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 1070 veya eşdeğeri

Depolama: 30GB

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