Star Wars Squadrons tanıtıldı! Fiyatı ve sistem gereksinimleri açıklandı

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EA Games, Star Wars evreninde geçen yeni oyunu Star Wars Squadrons’u tanıttı. Oyunda Star Wars evrenindeki uzay gemisi pilotlarını kontrol ediyoruz.

Star Wars Squadrons, PC (Steam, Epic), PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak. Normal versiyonunun yanı sıra PS4 ve PC’de sanal gerçeklik (VR) kasklarıyla oynanabilecek. Çıkış tarihi 2 Ekim olarak açıklandı. Fiyatı 279 TL.

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İsyancılar ve İmparator birliklerinin hava muharebesini ele alıyor. Birinci bakış açısıyla Starfighter’lık yapıyoruz. Oyunda hem online hem de çevrimdışı hikaye modu bulunuyor. Online oyunda 5’e 5 savaşıyor, uzay gemimizi özelleştiriyor ve pilotumuzu geliştiriyoruz. Cross-Platform yani platformlar arası eşleşme desteği bulunuyor. PC ve konsol oyuncuları birlikte oynayabilecek.

Hikaye modu, Return of the Jedi’dan sonraki olayları ele alıyor. Filomuzu hazırlayacak ve dönüşümlü olarak iki taraf için de savaşacağız. Star Wars Squadrons oynanış videosu EA Play 2020 etkinliğinde paylaşılacak.

Star Wars Squadrons sistem gereksinimleri

Normal sürüm için minimum

İşlemci (AMD): Ryzen 3 1300X

İşlemci (Intel): Intel I5-7600

RAM: 8GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon HD 7850 veya eşdeğeri

Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 660 veya eşdeğeri

Depolama: 30GB

Normal sürüm için önerilen / VR için minimum

İşlemci (AMD): Ryzen 3 3200G

İşlemci (Intel): Intel I7-7700

RAM: 16GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 480 veya eşdeğeri

Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 1060 veya eşdeğeri

Depolama: 30GB

VR için önerilen



İşlemci (AMD): Ryzen 3 3200G

İşlemci (Intel): Intel I7-7700

RAM: 16GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 570 veya eşdeğeri

Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 1070 veya eşdeğeri

Depolama: 30GB

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