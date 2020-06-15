Star Wars Squadrons tanıtıldı! Fiyatı ve sistem gereksinimleri açıklandı

EA Games, Star Wars evreninde geçen yeni oyunu Star Wars Squadrons’u tanıttı. Oyunda Star Wars evrenindeki uzay gemisi pilotlarını kontrol ediyoruz.
Star Wars Squadrons, PC (Steam, Epic), PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak. Normal versiyonunun yanı sıra PS4 ve PC’de sanal gerçeklik (VR) kasklarıyla oynanabilecek. Çıkış tarihi 2 Ekim olarak açıklandı. Fiyatı 279 TL.İlginizi Çekebilir EA’den yeni Star Wars oyunu geliyor
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İsyancılar ve İmparator birliklerinin hava muharebesini ele alıyor. Birinci bakış açısıyla Starfighter’lık yapıyoruz. Oyunda hem online hem de çevrimdışı hikaye modu bulunuyor. Online oyunda 5’e 5 savaşıyor, uzay gemimizi özelleştiriyor ve pilotumuzu geliştiriyoruz. Cross-Platform yani platformlar arası eşleşme desteği bulunuyor. PC ve konsol oyuncuları birlikte oynayabilecek.
Hikaye modu, Return of the Jedi’dan sonraki olayları ele alıyor. Filomuzu hazırlayacak ve dönüşümlü olarak iki taraf için de savaşacağız. Star Wars Squadrons oynanış videosu EA Play 2020 etkinliğinde paylaşılacak.
Star Wars Squadrons sistem gereksinimleri
Normal sürüm için minimum
İşlemci (AMD): Ryzen 3 1300X
İşlemci (Intel): Intel I5-7600
RAM: 8GB
Ekran Kartı (AMD): Radeon HD 7850 veya eşdeğeri
Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 660 veya eşdeğeri
Depolama: 30GB
Normal sürüm için önerilen / VR için minimum
İşlemci (AMD): Ryzen 3 3200G
İşlemci (Intel): Intel I7-7700
RAM: 16GB
Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 480 veya eşdeğeri
Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 1060 veya eşdeğeri
Depolama: 30GB
VR için önerilen
İşlemci (AMD): Ryzen 3 3200G
İşlemci (Intel): Intel I7-7700
RAM: 16GB
Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 570 veya eşdeğeri
Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 1070 veya eşdeğeri
Depolama: 30GB
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