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    Star Wars Squadrons tanıtıldı! Fiyatı ve sistem gereksinimleri açıklandı

    Star Wars evrenindeki it dalaşını ele alan Star Wars Squadrons tanıtıldı. Çoklu oyuncu ve hikaye modu bulunan Star Wars Squadrons'un fiyatı, çıkış tarihi ve sistem gereksinimi haberimizde.
    1 sa.
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    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Star Wars Squadrons tanıtıldı! Fiyatı ve sistem gereksinimleri açıklandı
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    EA Games, Star Wars evreninde geçen yeni oyunu Star Wars Squadrons’u tanıttı. Oyunda Star Wars evrenindeki uzay gemisi pilotlarını kontrol ediyoruz.

    Star Wars Squadrons, PC (Steam, Epic), PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak. Normal versiyonunun yanı sıra PS4 ve PC’de sanal gerçeklik (VR) kasklarıyla oynanabilecek. Çıkış tarihi 2 Ekim olarak açıklandı. Fiyatı 279 TL.

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    İsyancılar ve İmparator birliklerinin hava muharebesini ele alıyor. Birinci bakış açısıyla Starfighter’lık yapıyoruz. Oyunda hem online hem de çevrimdışı hikaye modu bulunuyor. Online oyunda 5’e 5 savaşıyor, uzay gemimizi özelleştiriyor ve pilotumuzu geliştiriyoruz. Cross-Platform yani platformlar arası eşleşme desteği bulunuyor. PC ve konsol oyuncuları birlikte oynayabilecek.

    Hikaye modu, Return of the Jedi’dan sonraki olayları ele alıyor. Filomuzu hazırlayacak ve dönüşümlü olarak iki taraf için de savaşacağız. Star Wars Squadrons oynanış videosu EA Play 2020 etkinliğinde paylaşılacak.

    Star Wars Squadrons sistem gereksinimleri

    Normal sürüm için minimum

    İşlemci (AMD): Ryzen 3 1300X
    İşlemci (Intel): Intel I5-7600
    RAM: 8GB
    Ekran Kartı (AMD): Radeon HD 7850 veya eşdeğeri
    Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 660 veya eşdeğeri
    Depolama: 30GB

    Normal sürüm için önerilen / VR için minimum

    İşlemci (AMD): Ryzen 3 3200G
    İşlemci (Intel): Intel I7-7700
    RAM: 16GB
    Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 480 veya eşdeğeri
    Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 1060 veya eşdeğeri
    Depolama: 30GB

    VR için önerilen


    İşlemci (AMD): Ryzen 3 3200G
    İşlemci (Intel): Intel I7-7700
    RAM: 16GB
    Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 570 veya eşdeğeri
    Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 1070 veya eşdeğeri
    Depolama: 30GB 



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    FreeRun 36 dk.
    of of of işte beklenen oyun nihayet, konsol aldıracak heralde
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    veteriner69 18 sn. FreeRun
    PC de de oynanan ve exclusive olmayan oyun neden konsol aldırsın?
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    SoreenBeatz 39 dk.
    Battlefront 2 varken çok gereksiz bence. Sırf Starfighter kullanacam diye 279 TL vermek mantıksız. Zaten bu oyunda anlatılan şeylerin hepsi BF2'de var.
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    Akınyahya 1 sa.
    İzlerken sıkıldım atlaya atlaya bitirdim 0 tl olsa belki denerim
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    Yıldırım Demirören (Mehmet kapçak) 1 sa.
    Ps4 e çıkan oyunlarda 5 e çıkma zorunluluğu vardı ne oldu o iş?
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