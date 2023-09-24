Starfield’ın merakla beklenen grafik modu HD Reworked Project 1.0 yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bethesda ve Xbox’ın merakla beklenen yapımı Starfield, geçtiğimiz haftalarda resmen satışa çıkmıştı. Kısa sürede yüksek satışlara ulaşan yapım, Bethesda’nın en popüler oyunlarından biri olmayı başardı. Bunun üzerine geliştiriciler, üçüncü parti modlar için çalışmalara başlamıştı. Merakla beklenen modifikasyonlardan olan Starfield HD Reworked Project, 1.0 sürümü ile yayınlandı.

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Starfield’ın grafiklerini bir sonraki seviyeye taşıyın

Başarılı grafik modifikasyonları ile bilinen Halk Hogan, Starfield HD Reworked Project’i duyurmasından iki hafta sonra yayınladı. The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 HD projelerinde olduğu gibi bu mod da oyunun doku yapılarını elden geçiriyor ve çok daha başarılı bir görsel sunuma izin veriyor. Hogan, 6GB ve üstü video belleğine sahip ekran kartlarının görsel modu herhangi bir performans düşüşüne yol açmadan çalıştıracağını belirtti. HD Reworked Project’in 1.0 sürümü şehirlerdeki çeşitli çevre dokularına, NPC karakterlere ve ateş efektlerine odaklanıyor ancak sonraki sürümler, başka dokulara da ve efektlere de odaklanacaktır.

600Mb boyutuna sahip mod, şimdilik .ba2 formatında yayınlanmadı ancak Hogan, bu formatın daha sonra yayınlanacağını belirtti. Starfield HD Reworked Project modunun ilk sürümündeki değişiklikleri, aşağıdaki videoda görebilirsiniz. Modifikasyonun dosyalarına ve rehberine ise buradan ulaşabilirsiniz.

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Starfield HD Reworked Project 1.0 yayınlandı