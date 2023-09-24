Starfield’ın merakla beklenen grafik modu HD Reworked Project 1.0 yayınlandı

Starfield’ın grafiklerini bir sonraki seviyeye taşıyın
Başarılı grafik modifikasyonları ile bilinen Halk Hogan, Starfield HD Reworked Project’i duyurmasından iki hafta sonra yayınladı. The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 HD projelerinde olduğu gibi bu mod da oyunun doku yapılarını elden geçiriyor ve çok daha başarılı bir görsel sunuma izin veriyor. Hogan, 6GB ve üstü video belleğine sahip ekran kartlarının görsel modu herhangi bir performans düşüşüne yol açmadan çalıştıracağını belirtti. HD Reworked Project’in 1.0 sürümü şehirlerdeki çeşitli çevre dokularına, NPC karakterlere ve ateş efektlerine odaklanıyor ancak sonraki sürümler, başka dokulara da ve efektlere de odaklanacaktır.
600Mb boyutuna sahip mod, şimdilik .ba2 formatında yayınlanmadı ancak Hogan, bu formatın daha sonra yayınlanacağını belirtti. Starfield HD Reworked Project modunun ilk sürümündeki değişiklikleri, aşağıdaki videoda görebilirsiniz. Modifikasyonun dosyalarına ve rehberine ise buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.