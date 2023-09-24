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    Anlık Bildirim

    Starfield’ın merakla beklenen grafik modu HD Reworked Project 1.0 yayınlandı

    Bethesda’nın merakla beklenen yapımı Starfield’ın yayınlanmasının ardından oyun için birçok mod geliştirilmeye başlandı. Bu modlardan biri olan HD Reworked Project 1.0 sonunda yayınlandı.
    Starfield HD Reworked Project 1.0 yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bethesda ve Xbox’ın merakla beklenen yapımı Starfield, geçtiğimiz haftalarda resmen satışa çıkmıştı. Kısa sürede yüksek satışlara ulaşan yapım, Bethesda’nın en popüler oyunlarından biri olmayı başardı. Bunun üzerine geliştiriciler, üçüncü parti modlar için çalışmalara başlamıştı. Merakla beklenen modifikasyonlardan olan Starfield HD Reworked Project, 1.0 sürümü ile yayınlandı.

    Starfield’ın grafiklerini bir sonraki seviyeye taşıyın

    Başarılı grafik modifikasyonları ile bilinen Halk Hogan, Starfield HD Reworked Project’i duyurmasından iki hafta sonra yayınladı. The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 HD projelerinde olduğu gibi bu mod da oyunun doku yapılarını elden geçiriyor ve çok daha başarılı bir görsel sunuma izin veriyor. Hogan, 6GB ve üstü video belleğine sahip ekran kartlarının görsel modu herhangi bir performans düşüşüne yol açmadan çalıştıracağını belirtti. HD Reworked Project’in 1.0 sürümü şehirlerdeki çeşitli çevre dokularına, NPC karakterlere ve ateş efektlerine odaklanıyor ancak sonraki sürümler, başka dokulara da ve efektlere de odaklanacaktır.

    600Mb boyutuna sahip mod, şimdilik .ba2 formatında yayınlanmadı ancak Hogan, bu formatın daha sonra yayınlanacağını belirtti. Starfield HD Reworked Project modunun ilk sürümündeki değişiklikleri, aşağıdaki videoda görebilirsiniz. Modifikasyonun dosyalarına ve rehberine ise buradan ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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