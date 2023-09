Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Game Pass abonelik servisine eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Ekim ayının ilk haftasına kadar abonelik servisine iki oyun daha ekleniyor.Gelin Microsoft tarafından paylaşılan listeye göz atalım.

Hatırlayacak olursak Eylül ayının başında Microsoft, Game Pass kütüphanesine Starfield, Gris, Solar Ash, Lies of P, Party Animals, Payday 3 ve Cocoon olmak üzere 7 oyun ekleneceğini paylaştı. Ekim ayının ilk haftasına uzanan yeni listede ise, Gotham Knights ve The Lamplighter's League olmak üzere iki yeni oyun yer alıyor. Bu noktada her iki yapım 3 Ekim 2023 tarihinde Game Pass aboneleri ile buluşacak.

Xbox Games'e eklenecek oyunlar: Eylül-Ekim

Gris - Erişime açıldı

Starfield - Erişime açıldı

Solar Ash - Erişime açıldı

Lies of P - Erişime açıldı

Party Animals - Erişime açıldı

Payday 3 - Erişime açıldı

Cocoon - 29 Eylül 2023

Gotham Knights - 3 Ekim 2023

3 Ekim 2023 The Lamplighter's League - 3 Ekim 2023

Game Pass’in merak edilen abone sayısı ortaya çıktı 6 gün önce eklendi

Ayrıca yeni oyunların yanı sıra Ekim ayına kadar Game Pass platformundan ayrılacak yapımlar da bulunuyor. Bunlar ise şu şekilde olacak;

Amazing Cultivation Simulator (15 Eylül'de ayrıldı)

Aragami 2 (15 Eylül'de ayrıldı)

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition (15 Eylül'de ayrıldı)

DC League of Super-Pets: The Adventure of Krypto and Ace (15 Eylül'de ayrıldı)

Fuga: Melodies of Steel (15 Eylül'de ayrıldı)

Metal Hellsinger (15 Eylül'de ayrıldı)

Sid Meier's Civilization 6 (15 Eylül'de ayrıldı)

Tainted Grail: Conquest (15 Eylül'de ayrıldı)

Train Sim World 3 (15 Eylül'de ayrıldı)

Beacon Pines (30 Eylül'de ayrılacak)

Despot's Game (30 Eylül'de ayrılacak)

Moonscars (30 Eylül'de ayrılacak)

Outriders (30 Eylül'de ayrılacak)

Prodeus (30 Eylül'de ayrılacak)

Weird West (30 Eylül'de ayrılacak)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu