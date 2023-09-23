Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu

Hatırlayacak olursak Eylül ayının başında Microsoft, Game Pass kütüphanesine Starfield, Gris, Solar Ash, Lies of P, Party Animals, Payday 3 ve Cocoon olmak üzere 7 oyun ekleneceğini paylaştı. Ekim ayının ilk haftasına uzanan yeni listede ise, Gotham Knights ve The Lamplighter's League olmak üzere iki yeni oyun yer alıyor. Bu noktada her iki yapım 3 Ekim 2023 tarihinde Game Pass aboneleri ile buluşacak.
Xbox Games'e eklenecek oyunlar: Eylül-Ekim
- Gris - Erişime açıldı
- Starfield - Erişime açıldı
- Solar Ash - Erişime açıldı
- Lies of P - Erişime açıldı
- Party Animals - Erişime açıldı
- Payday 3 - Erişime açıldı
- Cocoon - 29 Eylül 2023
- Gotham Knights - 3 Ekim 2023
- The Lamplighter's League - 3 Ekim 2023
Ayrıca yeni oyunların yanı sıra Ekim ayına kadar Game Pass platformundan ayrılacak yapımlar da bulunuyor. Bunlar ise şu şekilde olacak;
- Amazing Cultivation Simulator (15 Eylül'de ayrıldı)
- Aragami 2 (15 Eylül'de ayrıldı)
- Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition (15 Eylül'de ayrıldı)
- DC League of Super-Pets: The Adventure of Krypto and Ace (15 Eylül'de ayrıldı)
- Fuga: Melodies of Steel (15 Eylül'de ayrıldı)
- Metal Hellsinger (15 Eylül'de ayrıldı)
- Sid Meier's Civilization 6 (15 Eylül'de ayrıldı)
- Tainted Grail: Conquest (15 Eylül'de ayrıldı)
- Train Sim World 3 (15 Eylül'de ayrıldı)
- Beacon Pines (30 Eylül'de ayrılacak)
- Despot's Game (30 Eylül'de ayrılacak)
- Moonscars (30 Eylül'de ayrılacak)
- Outriders (30 Eylül'de ayrılacak)
- Prodeus (30 Eylül'de ayrılacak)
- Weird West (30 Eylül'de ayrılacak)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.