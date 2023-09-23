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    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu

    Xbox Game Pass abonelerine sunulacak yeni oyunlar belli oldu. Microsoft, Ekim ayının ilk haftasına kadar Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni oyunları duyurdu. 
    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Game Pass abonelik servisine eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Ekim ayının ilk haftasına kadar abonelik servisine iki oyun daha ekleniyor.Gelin Microsoft tarafından paylaşılan listeye göz atalım.

    Hatırlayacak olursak Eylül ayının başında Microsoft, Game Pass kütüphanesine Starfield, Gris, Solar Ash, Lies of P, Party Animals, Payday 3 ve Cocoon olmak üzere 7 oyun ekleneceğini paylaştı. Ekim ayının ilk haftasına uzanan yeni listede ise, Gotham Knights ve The Lamplighter's League olmak üzere iki yeni oyun yer alıyor. Bu noktada her iki yapım 3 Ekim 2023 tarihinde Game Pass aboneleri ile buluşacak.

    Xbox Games'e eklenecek oyunlar: Eylül-Ekim

    • Gris - Erişime açıldı
    • Starfield - Erişime açıldı
    • Solar Ash - Erişime açıldı
    • Lies of P - Erişime açıldı
    • Party Animals - Erişime açıldı
    • Payday 3 - Erişime açıldı
    • Cocoon - 29 Eylül 2023
    • Gotham Knights - 3 Ekim 2023
    • The Lamplighter's League - 3 Ekim 2023

    Ayrıca yeni oyunların yanı sıra Ekim ayına kadar Game Pass platformundan ayrılacak yapımlar da bulunuyor. Bunlar ise şu şekilde olacak;

    • Amazing Cultivation Simulator (15 Eylül'de ayrıldı)
    • Aragami 2 (15 Eylül'de ayrıldı)
    • Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition (15 Eylül'de ayrıldı)
    • DC League of Super-Pets: The Adventure of Krypto and Ace (15 Eylül'de ayrıldı)
    • Fuga: Melodies of Steel (15 Eylül'de ayrıldı)
    • Metal Hellsinger (15 Eylül'de ayrıldı)
    • Sid Meier's Civilization 6 (15 Eylül'de ayrıldı)
    • Tainted Grail: Conquest (15 Eylül'de ayrıldı)
    • Train Sim World 3 (15 Eylül'de ayrıldı)
    • Beacon Pines (30 Eylül'de ayrılacak)
    • Despot's Game (30 Eylül'de ayrılacak)
    • Moonscars (30 Eylül'de ayrılacak)
    • Outriders (30 Eylül'de ayrılacak)
    • Prodeus (30 Eylül'de ayrılacak)
    • Weird West (30 Eylül'de ayrılacak)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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