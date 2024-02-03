Starfield için FSR3 güncellemesi yolda

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın en çok beklenen oyunlarından olan Starfield, birçok oyuncu tarafından hayal kırıklığı olarak nitelendirilmişti. Starfield; teknik problemler, yükleme ekranları ve tekrarlayan görev tasarımı ile büyük eleştirilere maruz kalsa da Bethesda, bu problemlerin üzerinde çalışacağını ve oyunun 2024 boyunca büyük güncellemelere sahip olacağını belirtmişti. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ilk 2024 güncellemesinin ardından stüdyo, yeni Starfield güncellemesini duyurdu.

Starfield için FidelityFX Super Resolution 3 yolda

Bethesda Game Studios, Starfield için AMD FSR3 desteğinin yolda olduğunu duyurdu. Steam’in Beta programına gelecek hafta eklenecek olan güncelleme, PC oyuncuları için AMD FSR3 çözünürlük üst örnekleme ve AMFM desteğini oyuna ekleyecek. Güncelleme daha sonra da tüm kullanıcılar için yayınlanacak.

Geçtiğimiz haftalarda geliştirilen modlar sayesinde AMD’nin FSR3 teknolojisi Starfield’e eklenmişti ancak yeni güncelleme ile Bethesda, bu teknolojiyi tüm PC oyuncuları için kullanıma sunacak. Ayrıca FSR3’ün resmi olarak eklenmesi, teknolojinin daha yüksek performansa sahip olmasını da sağlayabilir. FSR3 desteğini Xbox konsollarına eklenip eklenmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Tam Boyutta Gör Starfield'ın FSR 3 desteği, AMD'nin FidelityFX teknolojisinin en son sürümünü destekleyen oyunların artan listesine katılmasını sağlıyor. FSR 3'ü destekleyen ek oyunlar arasında Avatar: Frontiers of Pandora ve Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name bulunuyor.

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Starfield için FSR3 desteği yolda