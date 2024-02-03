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    Anlık Bildirim

    Starfield için FSR3 güncellemesi yolda

    Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan oyunlarından olan Starfield, güncellemeler ile yenilenmeye devam ediyor. Bethesda Game Studios, yapım için FSR3 desteğinin yolda olduğunu doğruladı.
    Starfield Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın en çok beklenen oyunlarından olan Starfield, birçok oyuncu tarafından hayal kırıklığı olarak nitelendirilmişti. Starfield; teknik problemler, yükleme ekranları ve tekrarlayan görev tasarımı ile büyük eleştirilere maruz kalsa da Bethesda, bu problemlerin üzerinde çalışacağını ve oyunun 2024 boyunca büyük güncellemelere sahip olacağını belirtmişti. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ilk 2024 güncellemesinin ardından stüdyo, yeni Starfield güncellemesini duyurdu.

    Starfield için FidelityFX Super Resolution 3 yolda

    Bethesda Game Studios, Starfield için AMD FSR3 desteğinin yolda olduğunu duyurdu. Steam’in Beta programına gelecek hafta eklenecek olan güncelleme, PC oyuncuları için AMD FSR3 çözünürlük üst örnekleme ve AMFM desteğini oyuna ekleyecek. Güncelleme daha sonra da tüm kullanıcılar için yayınlanacak.

    Geçtiğimiz haftalarda geliştirilen modlar sayesinde AMD’nin FSR3 teknolojisi Starfield’e eklenmişti ancak yeni güncelleme ile Bethesda, bu teknolojiyi tüm PC oyuncuları için kullanıma sunacak. Ayrıca FSR3’ün resmi olarak eklenmesi, teknolojinin daha yüksek performansa sahip olmasını da sağlayabilir. FSR3 desteğini Xbox konsollarına eklenip eklenmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

    AMD FidelityFX Super Resolution 3 Tam Boyutta Gör
    Starfield'ın FSR 3 desteği, AMD'nin FidelityFX teknolojisinin en son sürümünü destekleyen oyunların artan listesine katılmasını sağlıyor. FSR 3'ü destekleyen ek oyunlar arasında Avatar: Frontiers of Pandora ve Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name bulunuyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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