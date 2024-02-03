Starfield için FSR3 güncellemesi yolda

Starfield için FidelityFX Super Resolution 3 yolda
Bethesda Game Studios, Starfield için AMD FSR3 desteğinin yolda olduğunu duyurdu. Steam’in Beta programına gelecek hafta eklenecek olan güncelleme, PC oyuncuları için AMD FSR3 çözünürlük üst örnekleme ve AMFM desteğini oyuna ekleyecek. Güncelleme daha sonra da tüm kullanıcılar için yayınlanacak.
Geçtiğimiz haftalarda geliştirilen modlar sayesinde AMD’nin FSR3 teknolojisi Starfield’e eklenmişti ancak yeni güncelleme ile Bethesda, bu teknolojiyi tüm PC oyuncuları için kullanıma sunacak. Ayrıca FSR3’ün resmi olarak eklenmesi, teknolojinin daha yüksek performansa sahip olmasını da sağlayabilir. FSR3 desteğini Xbox konsollarına eklenip eklenmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.