Xbox oyunları 500 milyon kişi tarafından oynandı

Xbox oyunları ne kadar oynanıyor?
Yapılan son araştırmalara göre birinci taraf Xbox oyunlarını son 5 yılda 500 milyon kişi oynadı. Bunlar arasında Starfield, Minecraft, Halo ve Forza yer alıyor. Platformun 3.1 milyarlık global oyuncu kitlesinin yüzde 16’sına ulaşmayı başardığı belirtiliyor.
Starfield son dönemde 6 milyon oyuncu ile en popüler Xbox oyunu olmayı başardı ancak tüm zamanların en popüler Xbox oyunu halen Minecraft. Game Pass etkisi olduğu için Minecraft diğer platformlarda daha fazla gelir getiriyor.
Daha önce açıklanan bazı rakamlara göre ise Xbox bölümünün tüm platformlarda oyunları aylık 150 milyon üzerinde aktif oyuncuya sahip. Sea of Thieves, Minecraft Legends, Grounded gibi 10’dan fazla oyun 10 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı.
2015 yılından bu yana Xbox oyunları 104 milyar dolar gelir getirdi. Sadece 2022 yılında 15.5 milyar dolar gelire ulaşıldı. Xbox Game Pass aboneleri 25 milyonu geçerken 2023 yılında da Xbox bölümünün PC oyunları 1 milyar dolar geliri aştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.