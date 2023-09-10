Xbox oyunları 500 milyon kişi tarafından oynandı

Hem konsol hem oyun satışları açısından Microsoft Xbox platformu iki rakibinin de gerisinde ancak Xbox Game Pass olayı biraz değiştiriyor. Bu sayede Xbox global çapta oyuncuların yüzde 16’sına erişmeyi başardı.

Xbox oyunları ne kadar oynanıyor?

Yapılan son araştırmalara göre birinci taraf Xbox oyunlarını son 5 yılda 500 milyon kişi oynadı. Bunlar arasında Starfield, Minecraft, Halo ve Forza yer alıyor. Platformun 3.1 milyarlık global oyuncu kitlesinin yüzde 16’sına ulaşmayı başardığı belirtiliyor.

G.I. Joe: Wrath of Cobra tanıtıldı 1 hf. önce eklendi

Starfield son dönemde 6 milyon oyuncu ile en popüler Xbox oyunu olmayı başardı ancak tüm zamanların en popüler Xbox oyunu halen Minecraft. Game Pass etkisi olduğu için Minecraft diğer platformlarda daha fazla gelir getiriyor.

Daha önce açıklanan bazı rakamlara göre ise Xbox bölümünün tüm platformlarda oyunları aylık 150 milyon üzerinde aktif oyuncuya sahip. Sea of Thieves, Minecraft Legends, Grounded gibi 10’dan fazla oyun 10 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı.

2015 yılından bu yana Xbox oyunları 104 milyar dolar gelir getirdi. Sadece 2022 yılında 15.5 milyar dolar gelire ulaşıldı. Xbox Game Pass aboneleri 25 milyonu geçerken 2023 yılında da Xbox bölümünün PC oyunları 1 milyar dolar geliri aştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.