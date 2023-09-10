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    Xbox oyunları 500 milyon kişi tarafından oynandı

    Oyun dünyasının en önemli abonelik servisini elinde tutan Xbox bu sayede 500 milyon oyuncuya erişmeyi başardı. Gelirin büyük kısmı ise diğer platformlardan geldi. 
    Xbox
    Hem konsol hem oyun satışları açısından Microsoft Xbox platformu iki rakibinin de gerisinde ancak Xbox Game Pass olayı biraz değiştiriyor. Bu sayede Xbox global çapta oyuncuların yüzde 16’sına erişmeyi başardı.

    Xbox oyunları ne kadar oynanıyor?

    Yapılan son araştırmalara göre birinci taraf Xbox oyunlarını son 5 yılda 500 milyon kişi oynadı. Bunlar arasında Starfield, Minecraft, Halo ve Forza yer alıyor. Platformun 3.1 milyarlık global oyuncu kitlesinin yüzde 16’sına ulaşmayı başardığı belirtiliyor.

    Starfield son dönemde 6 milyon oyuncu ile en popüler Xbox oyunu olmayı başardı ancak tüm zamanların en popüler Xbox oyunu halen Minecraft. Game Pass etkisi olduğu için Minecraft diğer platformlarda daha fazla gelir getiriyor.

    Daha önce açıklanan bazı rakamlara göre ise Xbox bölümünün tüm platformlarda oyunları aylık 150 milyon üzerinde aktif oyuncuya sahip. Sea of Thieves, Minecraft Legends, Grounded gibi 10’dan fazla oyun 10 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı.

    2015 yılından bu yana Xbox oyunları 104 milyar dolar gelir getirdi. Sadece 2022 yılında 15.5 milyar dolar gelire ulaşıldı. Xbox Game Pass aboneleri 25 milyonu geçerken 2023 yılında da Xbox bölümünün PC oyunları 1 milyar dolar geliri aştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 4 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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