Starfield Türkçe dil desteği için kampanya başlatıldı

Türk oyuncular Starfield için Türkçe dil desteği istiyor
Tuna Akşen (@pintipanda) tarafından başlatılan kampanya halihazırda binlerce Türk oyuncu tarafından destek gördü. Aynı zamanda Nur Yıldırım tarafından change.org’ta imza kampanyası da başlatıldı. Kampanya bu yazının yazıldığı an itibariyle 3.487 kişi tarafından imzalanmış durumda.
Starfield halihazırda arayüz ve altyazıda İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Japonca, Lehçe, Portekizce (Brezilya) ve Çince dillerini destekliyor. Seslendirme olarak ise İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca desteği sunuluyor.
Bunlara ek olarak Starfield'ın Arapça ve Korece yerelleştirilmesi için de benzer kampanyalar başlatıldı ve bu topluluklar başarıya ulaştı. Bu dillerin Starfield’a ekleneceği doğrulandı. Dünyada yaklaşık 350 milyon Arapça konuşan ve yaklaşık 75 milyon Korece konuşan kişi bulunuyor. Dünya üzerinde Türkçe konuşan insan sayısı ise yaklaşık 100 milyon kişi. Dolayısıyla Starfield için Türkçe dil desteği uçuk bir istek değil. Ek olarak bünyesinde 2 milyon kelime barındıran ve çok daha küçük bir stüdyo tarafından geliştirilen Baldur's Gate 3’te Türkçe dil desteği bulunuyordu.
Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde Xbox Series S / X ve PC platformlarına çıkış yapacak. İlk günden Game Pass'e gelecek olan Starfield fiyatı ise PC için 899 TL, Xbox Series X/S için ise 1150 TL olarak açıklandı. Starfield Premium Edition PC fiyatırysa 1.299 TL olacak. Aynı sürümün Xbox Series X/S fiyatı 1.600 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.