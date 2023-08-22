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    Starfield Türkçe dil desteği için kampanya başlatıldı

    Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen ve merakla beklenen uzay temalı bir aksiyon rol yapma oyunu olan Starfield için oyuncular Türkçe dil desteği kampanyası başlattı.
    Starfield için Türkçe dil desteği Tam Boyutta Gör
    Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Starfield’ın çıkışına sadece sayılı günler kaldı. Uzay temalı aksiyon rol yapma türündeki devasa oyun, oyuncular tarafından merakla bekleniyor. Öte yandan Türk oyuncuların bekleyişi ise oldukça “buruk” bir hal almış durumda. Zira oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor. Bu sorunu çözebilmek için kısa bir süre önce Türk oyun topluluğu Starfield Türkçe dil desteği için bir imza kampanyası başlattı.

    Türk oyuncular Starfield için Türkçe dil desteği istiyor

    Tuna Akşen (@pintipanda) tarafından başlatılan kampanya halihazırda binlerce Türk oyuncu tarafından destek gördü. Aynı zamanda Nur Yıldırım tarafından change.org’ta imza kampanyası da başlatıldı. Kampanya bu yazının yazıldığı an itibariyle 3.487 kişi tarafından imzalanmış durumda.

    Starfield halihazırda arayüz ve altyazıda İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Japonca, Lehçe, Portekizce (Brezilya) ve Çince dillerini destekliyor. Seslendirme olarak ise İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca desteği sunuluyor.

    Bunlara ek olarak Starfield'ın Arapça ve Korece yerelleştirilmesi için de benzer kampanyalar başlatıldı ve bu topluluklar başarıya ulaştı. Bu dillerin Starfield’a ekleneceği doğrulandı. Dünyada yaklaşık 350 milyon Arapça konuşan ve yaklaşık 75 milyon Korece konuşan kişi bulunuyor. Dünya üzerinde Türkçe konuşan insan sayısı ise yaklaşık 100 milyon kişi. Dolayısıyla Starfield için Türkçe dil desteği uçuk bir istek değil. Ek olarak bünyesinde 2 milyon kelime barındıran ve çok daha küçük bir stüdyo tarafından geliştirilen Baldur's Gate 3’te Türkçe dil desteği bulunuyordu.

    Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde Xbox Series S / X ve PC platformlarına çıkış yapacak. İlk günden Game Pass'e gelecek olan Starfield fiyatı ise PC için 899 TL, Xbox Series X/S için ise 1150 TL olarak açıklandı. Starfield Premium Edition PC fiyatırysa 1.299 TL olacak. Aynı sürümün Xbox Series X/S fiyatı 1.600 TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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