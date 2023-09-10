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    Starfield yükselişini sürdürüyor, mod araçları seneye

    Bethesda’nın merakla beklenen oyunu Starfield çıkışını yaptı ve büyük ilgi gördü. Steam üzerinde ilk 30 oyun arasına giren Starfield toplamda 6 milyon oyuncuya ulaşmış durumda. 
    Starfield Tam Boyutta Gör
    Son yılların en çok beklenen oyunları arasında yer alan Starfield hakettiği ilgiyi görmeye devam ediyor. Steam listelerinde yükselişini sürdüren Starfield oyuncuları daha fazla etkileşime sokmak için mod araçları da sunacak.

    Starfield yükseliyor

    Son güncellemelere göre Starfield oyunu 278700 pik oyuncu sayısına ulaştı ve Skyrim’i az farkla geçti. Böylece en çok oynanan 30 oyun arasına girdi. Oyunu Microsoft Store ve Game Pass üzerinden oynayanlar da hesaba katılınca bu rakam daha da artıyor. Bununla birlikte Microsoft ne kadar satış yapıldığı konusunda bilgi vermiyor. Sadece Bethesda, 6 milyon oyuncuya ulaştığını bildirdi.

    Diğer taraftan gelecek yılın ilk aylarında Starfield için mod araçlarının da yayınlanması bekleniyor. Firmanın önceki oyunları da 3 aylık bir süre sonunda mod desteğine kavuşmuştu. Ayrıca desen kalitesini arttıracak Starfield HD Reworked Project modu da benzer tarihlerde kullanıma sunulacak. Son olarak oyunun ilk hikâye genişlemesi olacak Shattered Space DLC paketinin de Mart ayında çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 4 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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