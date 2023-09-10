Starfield yükselişini sürdürüyor, mod araçları seneye

Starfield yükseliyor
Son güncellemelere göre Starfield oyunu 278700 pik oyuncu sayısına ulaştı ve Skyrim’i az farkla geçti. Böylece en çok oynanan 30 oyun arasına girdi. Oyunu Microsoft Store ve Game Pass üzerinden oynayanlar da hesaba katılınca bu rakam daha da artıyor. Bununla birlikte Microsoft ne kadar satış yapıldığı konusunda bilgi vermiyor. Sadece Bethesda, 6 milyon oyuncuya ulaştığını bildirdi.
Diğer taraftan gelecek yılın ilk aylarında Starfield için mod araçlarının da yayınlanması bekleniyor. Firmanın önceki oyunları da 3 aylık bir süre sonunda mod desteğine kavuşmuştu. Ayrıca desen kalitesini arttıracak Starfield HD Reworked Project modu da benzer tarihlerde kullanıma sunulacak. Son olarak oyunun ilk hikâye genişlemesi olacak Shattered Space DLC paketinin de Mart ayında çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.