Starfield yükselişini sürdürüyor, mod araçları seneye

Tam Boyutta Gör Son yılların en çok beklenen oyunları arasında yer alan Starfield hakettiği ilgiyi görmeye devam ediyor. Steam listelerinde yükselişini sürdüren Starfield oyuncuları daha fazla etkileşime sokmak için mod araçları da sunacak.

Starfield yükseliyor

Son güncellemelere göre Starfield oyunu 278700 pik oyuncu sayısına ulaştı ve Skyrim’i az farkla geçti. Böylece en çok oynanan 30 oyun arasına girdi. Oyunu Microsoft Store ve Game Pass üzerinden oynayanlar da hesaba katılınca bu rakam daha da artıyor. Bununla birlikte Microsoft ne kadar satış yapıldığı konusunda bilgi vermiyor. Sadece Bethesda, 6 milyon oyuncuya ulaştığını bildirdi.

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Diğer taraftan gelecek yılın ilk aylarında Starfield için mod araçlarının da yayınlanması bekleniyor. Firmanın önceki oyunları da 3 aylık bir süre sonunda mod desteğine kavuşmuştu. Ayrıca desen kalitesini arttıracak Starfield HD Reworked Project modu da benzer tarihlerde kullanıma sunulacak. Son olarak oyunun ilk hikâye genişlemesi olacak Shattered Space DLC paketinin de Mart ayında çıkması bekleniyor.

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Starfield ne kadar oyuncuya ulaştı?