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    Starship SN9 prototipi patladı: İşte kalkış ve patlama anlarından müthiş görüntüler

    SpaceX'in yeni Starship prototipi SN9 bugün fırlatıldı. Roketin test uçuşu genel anlamıyla başarıyla sonuçlandı ancak iniş denemesinde yine patlama manzarasıyla karşı karşıya kaldık.
    03 Şubat 2021, 00:14 (Güncellendi, 2 hf.)
    2,9b
    1
    9
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Starship SN9 prototipi patladı: İşte kalkış ve patlama anlarından müthiş görüntüler
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    SpaceX'in yeni nesil gezegenler arası uzay gemisi Starship'in geliştirme sürecinde bugün önemli bir test daha geride bırakıldı. Yeni prototip roketi SN9'un haftalardır heyecanla beklenen test kalkışı bugün nihayet gerçekleşti. Deneme uçuşu genel anlamıyla planladığı gibi gitmiş olsa da görev sonundaki iniş denemesinde yine başarıya ulaşılamadı.

    SN9 roketi Salı günü TSİ 23.26'da SpaceX'in Teksas'taki fırlatma sahasıdan kalkışı geçti. Roket yaklaşık üç dakikalık bir süre içerisinde beklendiği gibi 10 kilometre yüksekliğe ulaşmayı başardı. SN9 bunun ardından gövde üstü iniş pozisyonuna geçerek yüzeye doğru alçalmaya başladı. 

    İniş sürecinde de aslında SN9 için her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu ancak roket maalesef son aşamadaki kritik dönüş manevrasını gerçekleştiremedi. Yüzeye aşırı eğimli bir şekilde iniş yapınca dev bir patlama ortaya çıktı. SN9 denemesi böylece genel anlamıyla SN8'in Aralık ayındaki testine benzemiş oldu.

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    Kalkış ve patlama anlarını aşağıdan izleyebilirsiniz. SN9'un hemen yanında ayrıca SN10 prototipi de görülüyor.

    SpaceX, Starship'in geliştirme sürecinde adım adım hedefe ulaşmayı planlıyor. İniş denemelerinde şu an için başarıya ulaşılamamış olsa da roketin geliştirme süreci gayet hızlı ilerliyor diyebiliriz. İniş tarafında da tıpkı Falcon 9'da olduğu gibi yavaş yavaş başarı yüzdesinin artırılması bekleniyor.

    Starship'in nihai halinin tam 50 metre yüksekliğinde olması ve 6 Raptor motoruna ev sahipliği yapması bekleniyor. Starship ayrıca Super Heavy isimli devasa bir iticinin üzerine yerleştirilecek. Starship'i yüzeyden yörüngeye taşıyacak olan Super Heavy'nin, tam 72 metre uzunluğunda olması ve 28 farklı Raptor motoruna ev sahipliği yapması bekleniyor. Yani Starship ve Super Heavy'nin toplam uzunluğu tam 122 metre olacak.

    SpaceX bu yıl içerisinde Starship'i uzaya ulaştırmayı ve ilk Starship resmi görevlerine başlamayı planlıyor. Daha sonra 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşıma



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bloodin 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Düzeltme çok geç devreye girdi, SN8'de patladı ama o bile daha başarılıydı inişte. Daha önce düzeltildi ve nispeten çok daha yavaş indi... Tam anlamıyorum ama yorumlardan gördüğüm kadarıyla sanırım inişte roketlerden biri devreye girmemiş.
    Düzeltme çok geç devreye girdi, SN8'de patladı ama o bile daha başarılıydı inişte. Daha önce düzeltildi ve nispeten çok daha yavaş indi... Tam anlamıyorum ama y...
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    Yanıtla +6
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    Ey merhametli Türk 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    roket ile olmaz bu iş, yeni itme teknolojileri keşfetmeli insanoğlu.
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Adamların roketi patlamış,siz gelmiş müthiş görüntüler diyorsunuz 😅
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bol bol patlatacaksın sonra yapacaksın insanlar şunu düşünecek vay be adam yılmadı kaç defa patladı başardı.
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Türkiye’de hükümet destekli bir proje olsa muhalefet nasıl saldırır projeyi iptal ettirmeye çalışır düşünemiyorum.
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Adamların roketi patlamış,siz gelmiş müthiş görüntüler diyorsunuz 😅
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    SN10 a kısmet
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    Ey merhametli Türk 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    roket ile olmaz bu iş, yeni itme teknolojileri keşfetmeli insanoğlu.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Ey merhametli Türk
    Kalkisi izlerken ayni seyi bende dusundum. Fakat eldeki teknoloji bu simdilik. Bi 15-20 yil daha degismez gibi duruyor. Belkide daha fazla. Tabi birisi ufolarin teknolojisini cozduk diyip’aciklamazsa 😁😁
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yazık olmuş, zaten zor uçuş izni veriyorlardı artık iyice zorlaştırırlar. Halbuki adam kendi parasıyla üst üste deneyebildiği kadar denesin. Denedikçe, hatalardan ders alıp öğrenecekler. Sanki nasa gibi hükümetin bütçesini kullanıyor. Özel işletme. Batarsa kendi batar, ortakları, finansmancıları batar. Onlar tamam diyor, uçuş izni gelmiyor.
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    C CleanCoders (Fatih ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    öyle bir dünya yok. dünyadaki kısıtlı kaynaklar boşa harcanmamalı. bu denemedeki karbon salınımı yüzünden teknolojiden uzak yaşayan kabileler bile zarar görüyor.
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    Bloodin 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Düzeltme çok geç devreye girdi, SN8'de patladı ama o bile daha başarılıydı inişte. Daha önce düzeltildi ve nispeten çok daha yavaş indi... Tam anlamıyorum ama yorumlardan gördüğüm kadarıyla sanırım inişte roketlerden biri devreye girmemiş.
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