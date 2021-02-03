Starship SN9 prototipi patladı: İşte kalkış ve patlama anlarından müthiş görüntüler

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SpaceX'in yeni nesil gezegenler arası uzay gemisi Starship'in geliştirme sürecinde bugün önemli bir test daha geride bırakıldı. Yeni prototip roketi SN9'un haftalardır heyecanla beklenen test kalkışı bugün nihayet gerçekleşti. Deneme uçuşu genel anlamıyla planladığı gibi gitmiş olsa da görev sonundaki iniş denemesinde yine başarıya ulaşılamadı.

SN9 roketi Salı günü TSİ 23.26'da SpaceX'in Teksas'taki fırlatma sahasıdan kalkışı geçti. Roket yaklaşık üç dakikalık bir süre içerisinde beklendiği gibi 10 kilometre yüksekliğe ulaşmayı başardı. SN9 bunun ardından gövde üstü iniş pozisyonuna geçerek yüzeye doğru alçalmaya başladı.

İniş sürecinde de aslında SN9 için her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu ancak roket maalesef son aşamadaki kritik dönüş manevrasını gerçekleştiremedi. Yüzeye aşırı eğimli bir şekilde iniş yapınca dev bir patlama ortaya çıktı. SN9 denemesi böylece genel anlamıyla SN8'in Aralık ayındaki testine benzemiş oldu.

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Kalkış ve patlama anlarını aşağıdan izleyebilirsiniz. SN9'un hemen yanında ayrıca SN10 prototipi de görülüyor.

SpaceX, Starship'in geliştirme sürecinde adım adım hedefe ulaşmayı planlıyor. İniş denemelerinde şu an için başarıya ulaşılamamış olsa da roketin geliştirme süreci gayet hızlı ilerliyor diyebiliriz. İniş tarafında da tıpkı Falcon 9'da olduğu gibi yavaş yavaş başarı yüzdesinin artırılması bekleniyor.

Starship'in nihai halinin tam 50 metre yüksekliğinde olması ve 6 Raptor motoruna ev sahipliği yapması bekleniyor. Starship ayrıca Super Heavy isimli devasa bir iticinin üzerine yerleştirilecek. Starship'i yüzeyden yörüngeye taşıyacak olan Super Heavy'nin, tam 72 metre uzunluğunda olması ve 28 farklı Raptor motoruna ev sahipliği yapması bekleniyor. Yani Starship ve Super Heavy'nin toplam uzunluğu tam 122 metre olacak.

SpaceX bu yıl içerisinde Starship'i uzaya ulaştırmayı ve ilk Starship resmi görevlerine başlamayı planlıyor. Daha sonra 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşıma

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