State of Decay 3, Xbox Showcase’te gösterilecek

Tam Boyutta Gör Xbox Game Studios’ın başarılı serilerinden olan State of Decay, önümüzdeki yıllarda yeni oyununa kavuşacak. İddialara göre geçtiğimiz yıllarda duyurulan State of Decay 3, Xbox’ın bir sonraki etkinliğinde yer alacak.

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State of Decay 3’ün ilk oynanış videosu haziran ayında yayınlanabilir

2020 yılında düzenlenen Xbox Showcase etkinliğinde Undead Labs, State of Decay 3 üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu ve yapımın ilk fragmanını yayınlamıştı. 2022 yılında Phil Spencer, XboxEra podcast’inde “State of Decay 3’e baktığımda, [stüdyonun] yapacağı bazı ilerlemeler konusunda inanılmaz heyecanlıyım” diyerek projeye güvendiğini belirtmişti. Tüm bunlara rağmen oyun, geçtiğimiz yıllarda düzenlenen Xbox etkinliklerinde yer almadı ve serinin hayranları hayal kırıklığına uğradı. Ancak iddialara göre bu durum, yakında değişebilir.

WindowsCentral editörü Jez Corden, haziran ayında düzenlenecek olan Xbox Showcase etkinliğinde State of Decay 3’e yer verileceğini belirtti. Bu zamana kadar yalnızca sinematik bir fragmana sahip olan yapımın, muhtemelen bu etkinlikte yeni fragmanına ve ilk oynanış görüntülerine yer verilecek. Ayrıca Xbox Showcase etkinliğinde Gears of War 6’nın tanıtılması da bekleniyor. Bakalım Xbox’ın bu etkinliği, oyuncuları yeteri kadar heyecanlandırabilecek mi?



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