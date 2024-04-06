State of Decay 3, Xbox Showcase’te gösterilecek

State of Decay 3’ün ilk oynanış videosu haziran ayında yayınlanabilir
2020 yılında düzenlenen Xbox Showcase etkinliğinde Undead Labs, State of Decay 3 üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu ve yapımın ilk fragmanını yayınlamıştı. 2022 yılında Phil Spencer, XboxEra podcast’inde “State of Decay 3’e baktığımda, [stüdyonun] yapacağı bazı ilerlemeler konusunda inanılmaz heyecanlıyım” diyerek projeye güvendiğini belirtmişti. Tüm bunlara rağmen oyun, geçtiğimiz yıllarda düzenlenen Xbox etkinliklerinde yer almadı ve serinin hayranları hayal kırıklığına uğradı. Ancak iddialara göre bu durum, yakında değişebilir.
WindowsCentral editörü Jez Corden, haziran ayında düzenlenecek olan Xbox Showcase etkinliğinde State of Decay 3’e yer verileceğini belirtti. Bu zamana kadar yalnızca sinematik bir fragmana sahip olan yapımın, muhtemelen bu etkinlikte yeni fragmanına ve ilk oynanış görüntülerine yer verilecek. Ayrıca Xbox Showcase etkinliğinde Gears of War 6’nın tanıtılması da bekleniyor. Bakalım Xbox’ın bu etkinliği, oyuncuları yeteri kadar heyecanlandırabilecek mi?
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...