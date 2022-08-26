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    Anlık Bildirim

    Steam mobil uygulaması, 7 yıl sonra güncellendi: İşte yenilikler

    Steam, oyun satın almak ve oynamak için son derece popüler bir platform olsa da mobil uygulaması yıllardır güncellenmedi. Valve, 7 yılın ardından tamamen yenilenmiş Steam uygulamasını yayınladı.
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    steam mobil uygulaması beta

    Steam, yılllardır PC oyuncularının tercih ettiği platformlardan biri. Valve’ın masaüstü uygulaması oldukça popüler olsa da, mobil uygulaması hayal kırıklığı; yıllardır görsel olarak neredeyse hiçbir değişiklik yapılmadı. Valve, nihayet Steam’in mobil uygulamasına da el attı ve yeni kullanıcı arayüzüne sahip tamamen yeni Steam mobil uygulamasını duyurdu. Yıllar sonra gelen güncellemeyle, Steam Deck’te bulunan SteamOS ile uyum sağlayan yepyeni bir görünüme kavuştu.

    Steam mobil uygulaması tamamen yenilendi

    Steam uygulamasında bildirim sistemi tamamen değişmiş. Kullanıcıların arkadaş gruplarında neler olup bittiğini takip etmeleri çok daha kolay ve kitaplık görünümü yenilenmiş. Bununla birlikte, benzer oyunların keşfedilmesine yardımcı olacak bir haber akışı gelmiş. Güvenlik tarafında, yepyeni bir kimlik doğrulama sistemi kullanıma sunuluyor. Steam Kimlik Doğrulayıcı, giriş aşamasında sınırlı süre kullanılabilen sıralı kodlar veriyordu. Artık yeni bir bilgisayarda giriş yaptığınızda QR kodunu taramanız yeterli oluyor. Alternatif olarak, Google’ın 2 adımlı doğrulama sistemindeki gibi onay seçeneği mevcut.

    steam mobil uygulaması
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Steam uygulaması özellikleri

    • Daha akıllı bildirim sistemi
    • Yeni Steam kimlik doğrulayıcı
    • Çoklu hesap desteği
    • Geliştirilmiş kütüphane görünümü
    • Geliştirilmiş takas onayı
    • Kütüphaneye göre özelleştirilen haber akışı
    • Daha iyi mağaza gezme deneyimi

    Sınırlı sayıda kullanıcı deneyimleyebilecek

    Yenilenen Steam uygulaması, beta olarak sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Steam mobil uygulama betası, hem Android hem de iOS için indirilebiliyor. Android telefon kullanıcıları, bu bağlantı üzerinden beta sürümü denemek için kaydolabiliyor. iOS kullanıcılarının öncelikle TestFlight uygulamasını yüklemesi gerekiyor; ardından bu link üzerinden beta programına kaydolabiliyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 23 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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