Steam mobil uygulaması, 7 yıl sonra güncellendi: İşte yenilikler

Steam, yılllardır PC oyuncularının tercih ettiği platformlardan biri. Valve’ın masaüstü uygulaması oldukça popüler olsa da, mobil uygulaması hayal kırıklığı; yıllardır görsel olarak neredeyse hiçbir değişiklik yapılmadı. Valve, nihayet Steam’in mobil uygulamasına da el attı ve yeni kullanıcı arayüzüne sahip tamamen yeni Steam mobil uygulamasını duyurdu. Yıllar sonra gelen güncellemeyle, Steam Deck’te bulunan SteamOS ile uyum sağlayan yepyeni bir görünüme kavuştu.

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Steam mobil uygulaması tamamen yenilendi

Steam uygulamasında bildirim sistemi tamamen değişmiş. Kullanıcıların arkadaş gruplarında neler olup bittiğini takip etmeleri çok daha kolay ve kitaplık görünümü yenilenmiş. Bununla birlikte, benzer oyunların keşfedilmesine yardımcı olacak bir haber akışı gelmiş. Güvenlik tarafında, yepyeni bir kimlik doğrulama sistemi kullanıma sunuluyor. Steam Kimlik Doğrulayıcı, giriş aşamasında sınırlı süre kullanılabilen sıralı kodlar veriyordu. Artık yeni bir bilgisayarda giriş yaptığınızda QR kodunu taramanız yeterli oluyor. Alternatif olarak, Google’ın 2 adımlı doğrulama sistemindeki gibi onay seçeneği mevcut.

Tam Boyutta Gör

Yeni Steam uygulaması özellikleri

Daha akıllı bildirim sistemi

Yeni Steam kimlik doğrulayıcı

Çoklu hesap desteği

Geliştirilmiş kütüphane görünümü

Geliştirilmiş takas onayı

Kütüphaneye göre özelleştirilen haber akışı

Daha iyi mağaza gezme deneyimi

Sınırlı sayıda kullanıcı deneyimleyebilecek

Yenilenen Steam uygulaması, beta olarak sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Steam mobil uygulama betası, hem Android hem de iOS için indirilebiliyor. Android telefon kullanıcıları, bu bağlantı üzerinden beta sürümü denemek için kaydolabiliyor. iOS kullanıcılarının öncelikle TestFlight uygulamasını yüklemesi gerekiyor; ardından bu link üzerinden beta programına kaydolabiliyor.

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