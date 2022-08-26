Steam mobil uygulaması, 7 yıl sonra güncellendi: İşte yenilikler

- Steam mobil uygulaması tamamen yenilendi
- Yeni Steam uygulaması özellikleri
- Sınırlı sayıda kullanıcı deneyimleyebilecek
- Yorumlar
Steam, yılllardır PC oyuncularının tercih ettiği platformlardan biri. Valve’ın masaüstü uygulaması oldukça popüler olsa da, mobil uygulaması hayal kırıklığı; yıllardır görsel olarak neredeyse hiçbir değişiklik yapılmadı. Valve, nihayet Steam’in mobil uygulamasına da el attı ve yeni kullanıcı arayüzüne sahip tamamen yeni Steam mobil uygulamasını duyurdu. Yıllar sonra gelen güncellemeyle, Steam Deck’te bulunan SteamOS ile uyum sağlayan yepyeni bir görünüme kavuştu.
Steam mobil uygulaması tamamen yenilendi
Steam uygulamasında bildirim sistemi tamamen değişmiş. Kullanıcıların arkadaş gruplarında neler olup bittiğini takip etmeleri çok daha kolay ve kitaplık görünümü yenilenmiş. Bununla birlikte, benzer oyunların keşfedilmesine yardımcı olacak bir haber akışı gelmiş. Güvenlik tarafında, yepyeni bir kimlik doğrulama sistemi kullanıma sunuluyor. Steam Kimlik Doğrulayıcı, giriş aşamasında sınırlı süre kullanılabilen sıralı kodlar veriyordu. Artık yeni bir bilgisayarda giriş yaptığınızda QR kodunu taramanız yeterli oluyor. Alternatif olarak, Google’ın 2 adımlı doğrulama sistemindeki gibi onay seçeneği mevcut.
Yeni Steam uygulaması özellikleri
- Daha akıllı bildirim sistemi
- Yeni Steam kimlik doğrulayıcı
- Çoklu hesap desteği
- Geliştirilmiş kütüphane görünümü
- Geliştirilmiş takas onayı
- Kütüphaneye göre özelleştirilen haber akışı
- Daha iyi mağaza gezme deneyimi
Sınırlı sayıda kullanıcı deneyimleyebilecek
Yenilenen Steam uygulaması, beta olarak sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Steam mobil uygulama betası, hem Android hem de iOS için indirilebiliyor. Android telefon kullanıcıları, bu bağlantı üzerinden beta sürümü denemek için kaydolabiliyor. iOS kullanıcılarının öncelikle TestFlight uygulamasını yüklemesi gerekiyor; ardından bu link üzerinden beta programına kaydolabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: