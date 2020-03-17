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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam bu hafta sonu aktif kullanıcı sayısında rekor kırdı

    Koronavirüs salgını etkisiyle insanlar evlerde kalınca Steam'in kullanıcı kitlesinde büyük bir artış gerçekleşti. Oyuncular eğlence mekanlarının da bir bir kapatılması sebebiyle oyunlarla eğleniyor.
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    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Steam bu hafta sonu aktif kullanıcı sayısında rekor kırdı
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    Steam tarafından açıklanan verilere göre tüm zamanların aktif kullanıcı sayısında yeni bir rekor kırıldı. Web sitesindeki verilere göre 24 saatlik periyot içerisinde 20 milyon 313 bin 451 kişi Steam’de aynı anda bulundu. 20 milyonun üzerine ilk defa çıkan Steam, bu kullanıcıların yaklaşık 6,4 milyonunun da oyun oynadığını belirtiyor.

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    En son 19 milyonluk rekor bir ay önce ulaşılmıştı ve bu sebeple Steam’in kendi rekorlarını sık sık tazelediğini söyleyebiliriz. Buna rağmen, 20 milyon sayısı kayda değer bir erişim ve bu kadar çabuk olması da ayrı bir başarı. 

    Steam bu hafta sonu aktif kullanıcı sayısında rekor kırdı
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    Geçen hafta sonu ve hafta içinde herhangi iyi bir oyunun satışa sunulmadığını da dikkate alırsak, Steam’in bu kullanıcı artışında koronavirüs ve buna bağlı olarak alınan önlemler ciddi bir rol oynuyor denilebilir. Oyun seçiminde ise favoriler yine klasikler oldu. Counter-Strike: Global Offensive tüm zamanlar rekoru kırıp aktif 1 milyon 24 bin 845 oyuncuya ulaştı. Dota 2 ve PUBG ise onu 701 bin ve 515 bin ile takip etti.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs, Hollywood'a şimdiye kadar 7 milyar dolar kaybettirdi"

    Koronavirüs salgını sebebiyle dünya çapında eğlence mekanları, konserler, kısaca toplulukları bir araya getiren aktiviteler askıya alındığı için Steam’in önümüzdeki dönemde popülaritesinde artış olacağına kesin gözüyle bakabiliriz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Enganche 3 gün yeni yorumcu en beğenilen
    İndirim yapmaları gerekiyor. Fırsat bu fırsat ama tınlayan yok. Şu an indirim yapsalar eğer satışlarda ciddi patlama yaşanır. Bir haftadır RDR2 indirimi bekliyoruz.
    İndirim yapmaları gerekiyor. Fırsat bu fırsat ama tınlayan yok. Şu an indirim yapsalar eğer satışlarda ciddi patlama yaşanır. Bir haftadır RDR2 indirimi bekliy...
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    3 Yanıt Yanıtla +8
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    kırılanhayaller (u m) 3 gün Enganche
    Niye indirim yapsınlar ki zaten insanlar evden çıkamayacağı için mutlaka alışveriş yapacak
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    TITAN (S K) 3 gün Enganche
    o dandik optimizasyonu ile nasıl oynıcaksınız ya? rtx 2080 filan mı var? takip etmiyorum sonradan mı düzelttiler
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün
    Oyunlar bilhassa online oyunlar pik yapacak bu dönemde çok anormal birşey değil çünkü insanlar evden çıkmaya korkuyor virus sebebiyle. Ya oyun oynayacaklar ya da... neyse...
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 3 gün
    Sistemim sadece Half Life’a yettiği için mecbur bu hafta full Half Life oynayacağım :(
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    Name and Shame 3 gün yeni yorumcu
    Herkes eve kapandı çoğu kişi için eğlence kaynağı oyunlar zaten dolayısıyla kullanıcı rekoru kırdı.
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    Enganche 3 gün yeni yorumcu en beğenilen
    İndirim yapmaları gerekiyor. Fırsat bu fırsat ama tınlayan yok. Şu an indirim yapsalar eğer satışlarda ciddi patlama yaşanır. Bir haftadır RDR2 indirimi bekliyoruz.
    3 Yanıt Yanıtla +8
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