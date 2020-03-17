Steam bu hafta sonu aktif kullanıcı sayısında rekor kırdı

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Steam tarafından açıklanan verilere göre tüm zamanların aktif kullanıcı sayısında yeni bir rekor kırıldı. Web sitesindeki verilere göre 24 saatlik periyot içerisinde 20 milyon 313 bin 451 kişi Steam’de aynı anda bulundu. 20 milyonun üzerine ilk defa çıkan Steam, bu kullanıcıların yaklaşık 6,4 milyonunun da oyun oynadığını belirtiyor.

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En son 19 milyonluk rekor bir ay önce ulaşılmıştı ve bu sebeple Steam’in kendi rekorlarını sık sık tazelediğini söyleyebiliriz. Buna rağmen, 20 milyon sayısı kayda değer bir erişim ve bu kadar çabuk olması da ayrı bir başarı.

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Geçen hafta sonu ve hafta içinde herhangi iyi bir oyunun satışa sunulmadığını da dikkate alırsak, Steam’in bu kullanıcı artışında koronavirüs ve buna bağlı olarak alınan önlemler ciddi bir rol oynuyor denilebilir. Oyun seçiminde ise favoriler yine klasikler oldu. Counter-Strike: Global Offensive tüm zamanlar rekoru kırıp aktif 1 milyon 24 bin 845 oyuncuya ulaştı. Dota 2 ve PUBG ise onu 701 bin ve 515 bin ile takip etti.

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Koronavirüs salgını sebebiyle dünya çapında eğlence mekanları, konserler, kısaca toplulukları bir araya getiren aktiviteler askıya alındığı için Steam’in önümüzdeki dönemde popülaritesinde artış olacağına kesin gözüyle bakabiliriz.

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