Steam'de Assassin's Creed oyunlarına büyük indirimler

Ubisoft'un popüler oyun serisi Assassin's Creed için şu anda Steam'de büyük bir kampanya var. Serinin sevilen tüm oyunları önemli indirimler almış durumda'in hemen yer yapımı için şu anda Steam'de büyük indirimler var.
Serinin son oyunu Assassin's Creed Odyssey şu anda %70 indirimle 80 TL'ye satın alınabiliyor. Origin ise %80 indirimle 53 TL'ye gerilemiş durumda. Ayrıca Unity ise sadece 20 TL gibi uygun bir fiyata düşmüş.
Steam'in Assassin's Creed indirimleri 20 Ekim'de sona erecek. Kampanya sayfasına buradan ulabilirsiniz.
- Assassin's Creed Odyssey -- 80,70 TL
- Assassin's Creed Odyssey Gold Edition -- 112,25 TL
- Assasin's Creed Origins -- 53,80 TL
- Assasin's Creed Origins Gold Edition -- 81,00 TL
- Assassin's Creed Unity -- 20,25 TL
- Assassin's Creed Syndicate -- 44,75 TL
- Assassin's Creed Rogue -- 29,37 TL
- Assassin's Creed Black Flag -- 29,37 TL
- Assassin's Creed Bundle (Black Flag + Unity + Rogue + Syndicate) -- 111,35 TL
https://store.steampowered.com/sale/ac/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Neden bilmiyorum ama arada uçuk farklar var,