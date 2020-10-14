Steam'de Assassin's Creed oyunlarına büyük indirimler

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Ubisoft'un popüler oyun serisi Assassin's Creed için şu anda Steam'de büyük bir kampanya var. Serinin sevilen tüm oyunları önemli indirimler almış durumda'in hemen yer yapımı için şu anda Steam'de büyük indirimler var.

Serinin son oyunu Assassin's Creed Odyssey şu anda %70 indirimle 80 TL'ye satın alınabiliyor. Origin ise %80 indirimle 53 TL'ye gerilemiş durumda. Ayrıca Unity ise sadece 20 TL gibi uygun bir fiyata düşmüş.

Steam'in Assassin's Creed indirimleri 20 Ekim'de sona erecek. Kampanya sayfasına buradan ulabilirsiniz.

Assassin's Creed Odyssey -- 80,70 TL

-- 80,70 TL Assassin's Creed Odyssey Gold Edition -- 112,25 TL

-- 112,25 TL Assasin's Creed Origins -- 53,80 TL

-- 53,80 TL Assasin's Creed Origins Gold Edition -- 81,00 TL

-- 81,00 TL Assassin's Creed Unity -- 20,25 TL

-- 20,25 TL Assassin's Creed Syndicate -- 44,75 TL

-- 44,75 TL Assassin's Creed Rogue -- 29,37 TL

-- 29,37 TL Assassin's Creed Black Flag -- 29,37 TL

-- 29,37 TL Assassin's Creed Bundle (Black Flag + Unity + Rogue + Syndicate) -- 111,35 TL

https://store.steampowered.com/sale/ac/

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