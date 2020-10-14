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    Steam'de Assassin's Creed oyunlarına büyük indirimler

    Assassin's Creed serisi Steam'de indirime girdi. Odyssey 80 TL, Origin ise 53 TL'ye satılıyor.
    1 hf.
    10,9b
    1
    15
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Steam'de Assassin's Creed oyunlarına büyük indirimler
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    Ubisoft'un popüler oyun serisi Assassin's Creed için şu anda Steam'de büyük bir kampanya var. Serinin sevilen tüm oyunları önemli indirimler almış durumda'in hemen yer yapımı için şu anda Steam'de büyük indirimler var.

    Serinin son oyunu Assassin's Creed Odyssey şu anda %70 indirimle 80 TL'ye satın alınabiliyor. Origin ise %80 indirimle 53 TL'ye gerilemiş durumda. Ayrıca Unity ise sadece 20 TL gibi uygun bir fiyata düşmüş.

    Steam'in Assassin's Creed indirimleri 20 Ekim'de sona erecek. Kampanya sayfasına buradan ulabilirsiniz.

    • Assassin's Creed Odyssey -- 80,70 TL
    • Assassin's Creed Odyssey Gold Edition -- 112,25 TL
    • Assasin's Creed Origins -- 53,80 TL
    • Assasin's Creed Origins Gold Edition -- 81,00 TL
    • Assassin's Creed Unity -- 20,25 TL
    • Assassin's Creed Syndicate -- 44,75 TL
    • Assassin's Creed Rogue -- 29,37 TL
    • Assassin's Creed Black Flag -- 29,37 TL
    • Assassin's Creed Bundle (Black Flag + Unity + Rogue + Syndicate) -- 111,35 TL


    https://store.steampowered.com/sale/ac/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 hf. en beğenilen
    Epic de 60tl indirimle beraber 28tl ye almıştım odyssey i,
    Neden bilmiyorum ama arada uçuk farklar var,
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Batuhangover01 1 hf.
    Türkiyede bundan sonra artık sadece indirim falan kovalıcaz heralde. Valhallayı da 2 sene sonra indirimde satın alırım :D oyun piyasasını 2 yıl geriden takip edicez yapcak bişe yok
    Türkiyede bundan sonra artık sadece indirim falan kovalıcaz heralde. Valhallayı da 2 sene sonra indirimde satın alırım :D oyun piyasasını 2 yıl geriden takip ed...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Six Feet Under. 1 hf.
    %95 indirime girsin isterse Ubisoft'un her sene çıkardıgı copy-paste optimizasyon özürlü çöplerine para vermiyorum, vermem.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 17 sa.
    Demek ki indirim böyle oluyor.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Haha o neki epic gamesde odyses deluxe 25 originin goldu 20 küsür falandı (kupon ile birlikte)
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    soneday (Soner Çakır) 1 hf.
    Syndicate önerirmisiniz
    1 Yanıt Yanıtla
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    DH Misafiri 1 hf.
    İkisinin daha iyi olduğu kısımlar var origin de dövüş daha kanlı daha gerçekci Odyssey de kan olayı öyle yok ve renk paleti çok daha renkli canlı origin çölde geçtigi için kahverengi ikisinin de hikayesi fazla uzun 130 saat civarı sürdü Ody .Mısır mitiolojisini seviyorsanız origins alın antik yunan a ilginiz varsa Ody .
    Yanıtla
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    eerdaalll0001. (burak erdal) 1 hf.
    Odyssey mi origin mi daha iyi acaba?
    3 Yanıt Yanıtla
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf. eerdaalll0001.
    Odyssey 93 saat bitirdim güzeldi ama origins için aynı şeyi söyleyemicem çöp aklın varsa uzak dur daha da ubisoft oyunlarına para vermem gerçi optimasyon özürlüsü sistemim yüksek olduğu halde kasa kasa oynadım
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    MrKattchup 1 hf. eerdaalll0001.
    Çok benzer oyunlar Odyssey'in oynanma süresi çok daha uzun ama o kadar çok boş görev var ki belli bir süre sonra sıkabiliyor.
    Yanıtla
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 hf. eerdaalll0001.
    Ben ps4 sahibiyim. İkisini de oynadım. Odyssey çok daha uzun ve dolu bir yolculuk. Ben 1000 saati aştım. Oyunu 5 kere tüm dlc'leri ile bitirdim. Yetenek puanı kasmak için ve oynayacak başka oyun olmadığı için bu kadar fazla oynadım.
    Yanıtla +1
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    gowlet 1 hf.
    Adamlar indirim yapıyor bu sefer de oyunlar çöp diyorlar. Sabır...
    Yanıtla +2
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    Six Feet Under. 1 hf.
    %95 indirime girsin isterse Ubisoft'un her sene çıkardıgı copy-paste optimizasyon özürlü çöplerine para vermiyorum, vermem.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 hf. en beğenilen
    Epic de 60tl indirimle beraber 28tl ye almıştım odyssey i,
    Neden bilmiyorum ama arada uçuk farklar var,
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Batuhangover01 1 hf.
    Türkiyede bundan sonra artık sadece indirim falan kovalıcaz heralde. Valhallayı da 2 sene sonra indirimde satın alırım :D oyun piyasasını 2 yıl geriden takip edicez yapcak bişe yok
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Adoring 1 hf. Batuhangover01
    sadece indirim değil birde en az 2-3 sene bekleyip öyle alabiliriz he tabi dolar 15 20 tl olmazsa olursa zaten 10 sene bekleriz:D
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