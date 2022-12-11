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    Anlık Bildirim

    Steam'de piyasaya sürülmemiş iki yeni Mac ortaya çıktı

    Kasım ayı Steam Donanım ve Yazılım Araştırması raporu, yayınlanmamış iki yeni Mac modeli tespit edildi. İşte Mac14,6 ve Mac15,4 isimleriyle tespit edilen cihazların detayları:
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    Steam'de piyasaya sürülmemiş iki yeni Mac ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Son haftalarda, Geekbench test sonuçları aracılığıyla bazı yayınlanmamış Mac donanımlarının ortaya çıktığını görmüştük. Şimdilerde ise yayınlanmamış iki yeni Mac modeli Steam'in Kasım 2022 anketinde ortaya çıktı.

    Yeni M2 Mac'ler Steam'de ortaya çıktı

    Steam, oyuncularının ne tür bilgisayar donanımı ve yazılımı kullandığını gösteren verileri her ay yayınlamakta. Buna işletim sistemi sürümleri, özellik verileri ve daha fazlası da dahil. Kasım ayı listesi ise oldukça dikkat çekici. Çünkü bu listede yayınlanmamış yeni iki Mac bulunmakta.

    Steam'de piyasaya sürülmemiş iki yeni Mac ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Hem Mac14,6 hem de Mac15,4 isimli iki yeni Mac modeli, Steam platformunda %0 kullanımla listelendi. Ancak listedeki konumları, Apple'ın Steam'in oyun platformunda piyasaya sürülmemiş Mac'leri yakında çıkacak olan Apple silikon yongalarıyla test ediyor olabileceğini göstermekte.

    Mac14,6 isimli model son zamanlarda Geekbench test sonuçlarında birkaç kez tespit edildi. Sonuçlardan birinde tek çekirdekte 2027 puan ve çok çekirdekte 14888 puan alan M2 Max çipini temsil ettiğine inanılan Mac, başka bir Geekbench sonucunda tek çekirdekte 1853, çoklu çekirdekte 13855 puan aldı. 

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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