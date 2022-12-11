Steam'de piyasaya sürülmemiş iki yeni Mac ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Son haftalarda, Geekbench test sonuçları aracılığıyla bazı yayınlanmamış Mac donanımlarının ortaya çıktığını görmüştük. Şimdilerde ise yayınlanmamış iki yeni Mac modeli Steam'in Kasım 2022 anketinde ortaya çıktı.

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Yeni M2 Mac'ler Steam'de ortaya çıktı

Steam, oyuncularının ne tür bilgisayar donanımı ve yazılımı kullandığını gösteren verileri her ay yayınlamakta. Buna işletim sistemi sürümleri, özellik verileri ve daha fazlası da dahil. Kasım ayı listesi ise oldukça dikkat çekici. Çünkü bu listede yayınlanmamış yeni iki Mac bulunmakta.

Tam Boyutta Gör Hem Mac14,6 hem de Mac15,4 isimli iki yeni Mac modeli, Steam platformunda %0 kullanımla listelendi. Ancak listedeki konumları, Apple'ın Steam'in oyun platformunda piyasaya sürülmemiş Mac'leri yakında çıkacak olan Apple silikon yongalarıyla test ediyor olabileceğini göstermekte.

Mac14,6 isimli model son zamanlarda Geekbench test sonuçlarında birkaç kez tespit edildi. Sonuçlardan birinde tek çekirdekte 2027 puan ve çok çekirdekte 14888 puan alan M2 Max çipini temsil ettiğine inanılan Mac, başka bir Geekbench sonucunda tek çekirdekte 1853, çoklu çekirdekte 13855 puan aldı.

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