Steam'de piyasaya sürülmemiş iki yeni Mac ortaya çıktı

Yeni M2 Mac'ler Steam'de ortaya çıktı
Steam, oyuncularının ne tür bilgisayar donanımı ve yazılımı kullandığını gösteren verileri her ay yayınlamakta. Buna işletim sistemi sürümleri, özellik verileri ve daha fazlası da dahil. Kasım ayı listesi ise oldukça dikkat çekici. Çünkü bu listede yayınlanmamış yeni iki Mac bulunmakta.
Mac14,6 isimli model son zamanlarda Geekbench test sonuçlarında birkaç kez tespit edildi. Sonuçlardan birinde tek çekirdekte 2027 puan ve çok çekirdekte 14888 puan alan M2 Max çipini temsil ettiğine inanılan Mac, başka bir Geekbench sonucunda tek çekirdekte 1853, çoklu çekirdekte 13855 puan aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım