Tam Boyutta Gör Valve'ın PC oyun mağazası Steam, son birkaç haftada yeni oyuncu sayısında artış yaşadı. Bu, çevrimiçi eş zamanlı oyuncu sayısının önemli ölçüde artmasına neden oldu. Geçtiğimiz Pazar günü, Steam aynı anda 37.789.483 oyuncuyla yeni bir rekor kırdı. Bugün, bu sayı yeni bir rekor ve yeni bir kilometre taşıyla geride bırakıldı.

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Steam'de çevrimiçi oyuncu sayısı 38 milyonu geçti

Steam'in istatistik sayfasına göre, Pazar günü platformdaki eş zamanlı oyuncu sayısı ilk kez 38 milyonu aştı. Şu anda 38.365.941 çevrimiçi oyuncu bulunuyor.

Valve'ın En Çok Oynananlar sayfası, bu hafta yayınlanan herhangi bir yeni oyunun yeni eş zamanlı oyuncu rekoruna neden olduğunu göstermiyor. Ancak, yakın zamanda yayınlanan bir dizi oyunun çevrimiçi olarak çok fazla oynanmaya devam ettiğini gösteriyor. Bunlara Black Myth: Wukong, Warhammer 40,000 Space Marine 2, Satisfactory, Once Human ve Banana gibi oyunlar dahil. Valve'ın kendi oyunlarından Counter-Strike 2 ve Dota 2, Steam'in En Çok Oynananlar listesinde ilk iki sırada. Valve'ın henüz resmi olarak yayınlanmamış son oyunu Deadlock, Steam'de en çok oynanan 10. oyun olarak listeleniyor ve hala 100.000'den fazla eş zamanlı oyuncuya sahip. Valve'ın varlığını bile zar zor kabul ettiği bir oyun için bu hiç de fena değil.

Bu sonbaharda ve tatil sezonunda daha fazla PC oyunu geldikçe Steam’deki çevrimiçi oyuncu sayısı 40 milyona ulaşacak ve hatta geçecek.

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Steam'de yeni rekor: Oyuncu sayısı 40 milyona yaklaştı