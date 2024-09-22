Steam'de yeni rekor: Oyuncu sayısı 40 milyona yaklaştı

Steam'de çevrimiçi oyuncu sayısı 38 milyonu geçti
Steam'in istatistik sayfasına göre, Pazar günü platformdaki eş zamanlı oyuncu sayısı ilk kez 38 milyonu aştı. Şu anda 38.365.941 çevrimiçi oyuncu bulunuyor.
Valve'ın En Çok Oynananlar sayfası, bu hafta yayınlanan herhangi bir yeni oyunun yeni eş zamanlı oyuncu rekoruna neden olduğunu göstermiyor. Ancak, yakın zamanda yayınlanan bir dizi oyunun çevrimiçi olarak çok fazla oynanmaya devam ettiğini gösteriyor. Bunlara Black Myth: Wukong, Warhammer 40,000 Space Marine 2, Satisfactory, Once Human ve Banana gibi oyunlar dahil. Valve'ın kendi oyunlarından Counter-Strike 2 ve Dota 2, Steam'in En Çok Oynananlar listesinde ilk iki sırada. Valve'ın henüz resmi olarak yayınlanmamış son oyunu Deadlock, Steam'de en çok oynanan 10. oyun olarak listeleniyor ve hala 100.000'den fazla eş zamanlı oyuncuya sahip. Valve'ın varlığını bile zar zor kabul ettiği bir oyun için bu hiç de fena değil.
Bu sonbaharda ve tatil sezonunda daha fazla PC oyunu geldikçe Steam’deki çevrimiçi oyuncu sayısı 40 milyona ulaşacak ve hatta geçecek.Kaynakça https://store.steampowered.com/charts https://www.neowin.net/news/steam-just-reached-over-38-million-concurrent-online-users-for-the-first-time/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)