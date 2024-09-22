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    Anlık Bildirim

    Steam'de yeni rekor: Oyuncu sayısı 40 milyona yaklaştı

    Steam, bu haftanın başında 37 milyon eş zamanlı oyuncuyla yeni bir rekor kırmıştı. Hafta sonunda, bu sayı yeni kilometre taşıyla geride bırakıldı.               
    steam çevrimiçi oyuncu sayısı 38 milyon Tam Boyutta Gör
    Valve'ın PC oyun mağazası Steam, son birkaç haftada yeni oyuncu sayısında artış yaşadı. Bu, çevrimiçi eş zamanlı oyuncu sayısının önemli ölçüde artmasına neden oldu. Geçtiğimiz Pazar günü, Steam aynı anda 37.789.483 oyuncuyla yeni bir rekor kırdı. Bugün, bu sayı yeni bir rekor ve yeni bir kilometre taşıyla geride bırakıldı.

    Steam'de çevrimiçi oyuncu sayısı 38 milyonu geçti

    Steam'in istatistik sayfasına göre, Pazar günü platformdaki eş zamanlı oyuncu sayısı ilk kez 38 milyonu aştı. Şu anda 38.365.941 çevrimiçi oyuncu bulunuyor.

    Valve'ın En Çok Oynananlar sayfası, bu hafta yayınlanan herhangi bir yeni oyunun yeni eş zamanlı oyuncu rekoruna neden olduğunu göstermiyor. Ancak, yakın zamanda yayınlanan bir dizi oyunun çevrimiçi olarak çok fazla oynanmaya devam ettiğini gösteriyor. Bunlara Black Myth: Wukong, Warhammer 40,000 Space Marine 2, Satisfactory, Once Human ve Banana gibi oyunlar dahil. Valve'ın kendi oyunlarından Counter-Strike 2 ve Dota 2, Steam'in En Çok Oynananlar listesinde ilk iki sırada. Valve'ın henüz resmi olarak yayınlanmamış son oyunu Deadlock, Steam'de en çok oynanan 10. oyun olarak listeleniyor ve hala 100.000'den fazla eş zamanlı oyuncuya sahip. Valve'ın varlığını bile zar zor kabul ettiği bir oyun için bu hiç de fena değil.

    Bu sonbaharda ve tatil sezonunda daha fazla PC oyunu geldikçe Steam’deki çevrimiçi oyuncu sayısı 40 milyona ulaşacak ve hatta geçecek.

    Kaynakça https://store.steampowered.com/charts https://www.neowin.net/news/steam-just-reached-over-38-million-concurrent-online-users-for-the-first-time/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 18 saat önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 6 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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