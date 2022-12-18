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    Steam Deck 2 performans artışına sahip olmayabilir

    Son yılların en popüler el konsolları haline gelen Steam Deck, Valve’ın geleceğinde önemli bir yer edinecek. Firma, Verge ile görüşmesinde Steam Deck 2 hakkında konuştu.
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    Steam Deck 2 hakkında yeni bilgiler geldi Tam Boyutta Gör
    PSP ve Playstation Vita’nın Sony tarafından terk edilmesi ile taşınabilir konsol pazarı uzun süre yalnız bırakıldı. Ufak geliştiricilerin eforları ile hayata tutunan pazar, Nintendo Switch’in tanıtılması ile tekrar yükselişe geçti. Bu pazarda önemli bir potansiyel gören Valve, Steam Deck’i tanıtarak son yılların en sevilen konsollarından birini üretmiş oldu. Steam Deck, henüz birinci yaşını bile doldurmadı ancak Valve, Steam Deck’in gelecek modelleri hakkında konuşmaya başladı.

    İkinci nesil Steam Deck ekran ve batarya geliştirmelerine sahip olacak

    Steam Deck ve SteamOS’in geleceği ile ilgili The Verge ile görüşen Valve, ürünleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Steam Deck’i yazılımsal olarak sürekli geliştirmeye çalıştıklarını belirten takım Steam Deck 2 hakkında da konuştu. Steam Deck tasarımcıları Lawrence Yang ve Pierre-Loup Griffais, ikinci nesil Deck’te batarya ve ekranın geliştirileceğini belirtti.

    Görüşmenin devamında Griffais, tüm Steam Deck’lerin aynı oyunları oynayabiliyor olması, kullanıcıların oynarken ne tür bir performans düzeyi bekleyeceklerini anlamaları ve geliştiricilere tek bir hedef göstermelerinin değerli bir durum olduğunu ve bu yüzden Steam Deck’in teknik özelliklerinin bir süre daha değişmeyeceğini belirtti. Bu doğrultuda Valve, Nintendo Switch gibi bir doğrultuda gidecek gibi gözüküyor ve Steam Deck 2, muhtemelen önemli bir performans artışına sahip olmayacak. Steam Deck 2’nin ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor ancak firma daha önce Steam Deck’in devam modellerinin geleceğini doğrulamıştı.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 4 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 4 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 5 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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