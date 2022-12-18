Steam Deck 2 performans artışına sahip olmayabilir

Tam Boyutta Gör PSP ve Playstation Vita’nın Sony tarafından terk edilmesi ile taşınabilir konsol pazarı uzun süre yalnız bırakıldı. Ufak geliştiricilerin eforları ile hayata tutunan pazar, Nintendo Switch’in tanıtılması ile tekrar yükselişe geçti. Bu pazarda önemli bir potansiyel gören Valve, Steam Deck’i tanıtarak son yılların en sevilen konsollarından birini üretmiş oldu. Steam Deck, henüz birinci yaşını bile doldurmadı ancak Valve, Steam Deck’in gelecek modelleri hakkında konuşmaya başladı.

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İkinci nesil Steam Deck ekran ve batarya geliştirmelerine sahip olacak

Steam Deck ve SteamOS’in geleceği ile ilgili The Verge ile görüşen Valve, ürünleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Steam Deck’i yazılımsal olarak sürekli geliştirmeye çalıştıklarını belirten takım Steam Deck 2 hakkında da konuştu. Steam Deck tasarımcıları Lawrence Yang ve Pierre-Loup Griffais, ikinci nesil Deck’te batarya ve ekranın geliştirileceğini belirtti.

Görüşmenin devamında Griffais, tüm Steam Deck’lerin aynı oyunları oynayabiliyor olması, kullanıcıların oynarken ne tür bir performans düzeyi bekleyeceklerini anlamaları ve geliştiricilere tek bir hedef göstermelerinin değerli bir durum olduğunu ve bu yüzden Steam Deck’in teknik özelliklerinin bir süre daha değişmeyeceğini belirtti. Bu doğrultuda Valve, Nintendo Switch gibi bir doğrultuda gidecek gibi gözüküyor ve Steam Deck 2, muhtemelen önemli bir performans artışına sahip olmayacak. Steam Deck 2’nin ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor ancak firma daha önce Steam Deck’in devam modellerinin geleceğini doğrulamıştı.

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