Steam Deck 2 performans artışına sahip olmayabilir

İkinci nesil Steam Deck ekran ve batarya geliştirmelerine sahip olacak
Steam Deck ve SteamOS’in geleceği ile ilgili The Verge ile görüşen Valve, ürünleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Steam Deck’i yazılımsal olarak sürekli geliştirmeye çalıştıklarını belirten takım Steam Deck 2 hakkında da konuştu. Steam Deck tasarımcıları Lawrence Yang ve Pierre-Loup Griffais, ikinci nesil Deck’te batarya ve ekranın geliştirileceğini belirtti.
Görüşmenin devamında Griffais, tüm Steam Deck’lerin aynı oyunları oynayabiliyor olması, kullanıcıların oynarken ne tür bir performans düzeyi bekleyeceklerini anlamaları ve geliştiricilere tek bir hedef göstermelerinin değerli bir durum olduğunu ve bu yüzden Steam Deck’in teknik özelliklerinin bir süre daha değişmeyeceğini belirtti. Bu doğrultuda Valve, Nintendo Switch gibi bir doğrultuda gidecek gibi gözüküyor ve Steam Deck 2, muhtemelen önemli bir performans artışına sahip olmayacak. Steam Deck 2’nin ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor ancak firma daha önce Steam Deck’in devam modellerinin geleceğini doğrulamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...