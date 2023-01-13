Steam Deck optimizasyonu için Nvidia ve Valve görüşme halinde

Tam Boyutta Gör Bilgisayar donanımı üzerinde oyun oynama konseptinin yanında artık donanımdan bağımsız bulut altyapısı üzerinden oyun oynama da popüler olmaya başladı. Özellikle GeForce Now bu konuda başı çekiyor. Nvidia yazılımın optimizasyonu için önemli bir çaba içerisinde.

Steam Deck üzerinde GeForce Now optimizasyonu

Nvidia ve Valve arasında yapılan anlaşma kapsamında Steam Deck üzerinde akıcı bir şekilde GeForce Now kullanımı için optimizasyon seçenekleri masaya yatırılıyor. Böylece oyuncular kesintisiz oyun keyfinin tadını çıkaracak.

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Normalde GeForce Now bir uygulama veya tarayıcı üzerinden oynanabiliyor ancak Steam Deck konsolunun Steam OS yazılımında özel bir uygulama mevcut değil ve tarayıcıda da aksamalar yaşanabiliyor.

Nvidia tarayıcı üzerinden GeForce Now yazılımına erişimi optimize edecek ancak bağımsız bir uygulama şimdilik planda yok. Ayrıca Linux platformunun açık kaynak ile geliştiriliyor olması bu tür iş birliklerini de zorunlu kılıyor.

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