Steam Deck'e Remote Play Together ve yeni özellikler eklendi

Steam Deck'in piyasaya sürülmesinden bu yana taşınabilir oyun bilgisayarına yeni özellikler eklemeyi sürdüren Valve, kullanıcıların beğenisini kazanmaya devam ediyor. Bu hafta Steam Deck için SteamOS 3.2 güncellemesini paylaşan şirket, yeni konsola çok oyunculu deneyimleri geliştirecek Remote Play Together desteği ve pil ömrünü uzatmak için birden fazla yeni ayar ekledi.
Daha sessiz çalışacak
İlk olarak 2019 yılında Steam'e eklenen ve Steam Deck için yeni kullanıma sunulan Remote Play Together desteği, kullanıcıların oynadıkları oyunlara uzaktan katılmaları için arkadaşlarını davet etmelerini sağlıyor. Ancak diğer kullanıcıların oyuna sahip olması ya da oyunu başlatmaları gerekmiyor. Bununla birlikte kullanıcılar artık Steam Deck için onaylanan NBA 2K22, Stardew Valley, Euro Truck Simulator 2, Cuphead gibi oyunlarda yeni özelliğe kolaylıkla erişebilecekler.
Paylaşılan yeni güncellemede ayrıca kullanıcıların manuel fan ayarı yapmalarına ve Steam Deck'in ekran yenileme hızını 60Hz'den 40Hz'e kadar düşürmelerine fırsat tanıyan Valve, cihaz hoparlörlerinin ses gücünün de arttırıldığını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
TR’de yasak US Google’dan gir
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