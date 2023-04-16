Steam Deck'in 2023'te ulaşacağı tahmin edilen satış miktarı açıklandı

Tam Boyutta Gör Son dönemlerde popülerliği git gide artan el konsolları, oyuncuların aklını çelmeye devam ediyor. Bu alandaki başarılı ürünlerden birisi olan Valve Steam Deck’in 2023 yılında ulaşacağı satış miktarı açıklandı. Analist firması Omdia, Valve'in yeni Steam Deck'inin 2023 yılı boyunca toplam 3 milyon satış adedini aşacağını tahmin ediyor.

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Başarısızlıkla sonuçlanan Steam Machines ile konsol pazarına girme girişiminin ardından Valve, en son donanım yeniliğiyle turnayı gözünden vurdu diyebiliriz. Valve'in Steam Deck'i, el ve bilgisayar oyunları dünyalarını başarılı bir şekilde birleştirerek oyunculara geniş bir Steam kütüphanesi sunmayı başardı. PC oyuncuları için önemli faydalar sağlayan Steam Deck, hem konsolların hem de PC'nin yanında yer alabilecek bir ara cihaz olma özelliği sunuyor.

Steam Deck satışları artacak

Tam Boyutta Gör Valve'ın başarısı geniş kitlelerce kutlansa da Steam Deck satışlarına ilişkin gerçek rakamlar henüz açıklanmadı. Ekim 2022'deki raporlar Steam Deck'in 1 milyondan fazla sattığını gösteriyordu, ancak analist firması Omdia'nın bazı ilginç Steam Deck satış tahminleri var. Omdia'ya göre, Steam Deck 2022'de tahmini olarak 1,62 milyon adet sattı ve 2023 boyunca yaklaşık 1,85 milyon adet satma yolunda ilerliyor. Bu da toplam Steam Deck satışlarını 2023 sonunda 3,47 milyona çıkaracak.

Valve şu anda oturma odasında PC oyunlarını daha iyi hale getirmek için yeni donanım konseptleri üzerinde çalıştığını ve Steam Deck'in "çok nesilli bir donanım" olduğunu söylüyor. Valve ayrıca yeni Steam Deck modellerinin de yolda olduğunu doğruladı. Öte yandan Asus ROG Ally gibi yeni rakipler de piyasaya adım atmak üzere. Görünüşe göre el konsolları pazarı önümüzdeki dönemde ciddi anlamda büyüyecek.

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Steam Deck'in 2023'te ulaşacağı satış miktarı açıklandı