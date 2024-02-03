Steam Donanım Anketi açıklandı: AMD ve W11 rekor kırdı

Tam Boyutta Gör PC oyunculuğunun en büyük kalesi Steam, Steam Donanım Anketi'nin Ocak ayı verileri paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemciler arasında yaşanan rekabetin son durumunu gösteriyor. Peki 2024 yılının başında kullanıcı sistemlerinde neler değişti? Gelin hep birlikte göz atalım.

AMD ve Windows 11 en yüksek payına ulaştı

Kaçıranlar için Aralık ayında kullanıcıların en çok kullandığı ekran kartı RTX 3060 olmuştu. Ocak ayında ise zirvedeki yerini korumayı başardı. Ancak sıralamadaki ilk 10 GPU'nun hepsinde düşüş görüldü. Bunların çoğunlukla GTX 10, RTX 20 ve RTX 30 serilerine ait olduğunu belirtelim. Dolayısıyla kullanıcıların yavaş yavaş yeni donanımlara geçiş yaptığını söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör RTX 40 serisinin en iyi performans gösteren ekran kartı ise RTX 4060 oldu. Öyle ki RTX 4070 dışında tüm GPU'lar Ocak ayında payını artırmayı başardı. En büyük artış ise, yüzde 0,58 ile RTX 4060 mobilden geldi.

Tam Boyutta Gör İşlemci grafiğine gelirsek Intel, kullanıcı payının çoğunu Ocak ayında AMD'ye kaptırdı. Öyle ki kırmızı ekip, yüzde 34,25'lik bir oranla bugüne kadarki en yüksek payını elde etti. Intel ise, Ocak ayını yüzde 0,59 kayıpla kapattı. Ancak Steam kullanıcılarının halen yüzde 65,70'lik bir bölümünü temsil ediyor.

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Anketin işletim sistemi bölümünde ise Windows 10 ve 11'in rekabeti devam ediyor. Bir önceki ankete kıyasla Ocak ayını yüzde 44,2'lik bir oranla kapatan Windows 11, tıpkı AMD gibi şimdiye kadarki en yüksek kullanım payına ulaştı. Bunu ise yüzde 2'lik bir düşüşle Windows 10 (yüzde 51,4) takip ediyor. Öte yandan küresel pazarda Windows 11'in yüzde 26,5, Windows 10'un ise yüzde 67,4'lük bir paya sahip olduğnu belirtelim.

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