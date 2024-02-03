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    Steam Donanım Anketi açıklandı: AMD ve W11 rekor kırdı

    Her ay Steam kullanıcılarının katıldığı Steam Donanım Anketi'nin Ocak ayı verileri paylaşıldı. Yeni anket sonuçlarında AMD ve Windows 11, şimdiye kadarki en yüksek payına ulaştı. İşte detaylar
    Steam Donanım Anketi açıklandı! AMD ve W11 rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    PC oyunculuğunun en büyük kalesi SteamSteam Donanım Anketi'nin Ocak ayı verileri paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemciler arasında yaşanan rekabetin son durumunu gösteriyor. Peki 2024 yılının başında kullanıcı sistemlerinde neler değişti? Gelin hep birlikte göz atalım.

    AMD ve Windows 11 en yüksek payına ulaştı

    Kaçıranlar için Aralık ayında kullanıcıların en çok kullandığı ekran kartı RTX 3060 olmuştu. Ocak ayında ise zirvedeki yerini korumayı başardı.  Ancak sıralamadaki ilk 10 GPU'nun hepsinde düşüş görüldü. Bunların çoğunlukla GTX 10, RTX 20 ve RTX 30 serilerine ait olduğunu belirtelim. Dolayısıyla kullanıcıların yavaş yavaş yeni donanımlara geçiş yaptığını söyleyebiliriz. 

    Steam Donanım Anketi açıklandı! AMD ve W11 rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    RTX 40 serisinin en iyi performans gösteren ekran kartı ise RTX 4060 oldu. Öyle ki RTX 4070 dışında tüm GPU'lar Ocak ayında payını artırmayı başardı. En büyük artış ise, yüzde 0,58 ile RTX 4060 mobilden geldi.
    Steam Donanım Anketi açıklandı! AMD ve W11 rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    İşlemci grafiğine gelirsek Intel, kullanıcı payının çoğunu Ocak ayında AMD'ye kaptırdı. Öyle ki kırmızı ekip, yüzde 34,25'lik bir oranla bugüne kadarki en yüksek payını elde etti. Intel ise, Ocak ayını yüzde 0,59 kayıpla kapattı. Ancak Steam kullanıcılarının halen yüzde 65,70'lik bir bölümünü temsil ediyor.

    Anketin işletim sistemi bölümünde ise Windows 10 ve 11'in rekabeti devam ediyor. Bir önceki ankete kıyasla Ocak ayını yüzde 44,2'lik bir oranla kapatan Windows 11, tıpkı AMD gibi şimdiye kadarki en yüksek kullanım payına ulaştı. Bunu ise yüzde 2'lik bir düşüşle Windows 10 (yüzde 51,4) takip ediyor. Öte yandan küresel pazarda Windows 11'in yüzde 26,5, Windows 10'un ise yüzde 67,4'lük bir paya sahip olduğnu belirtelim.  

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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