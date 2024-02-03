Steam Donanım Anketi açıklandı: AMD ve W11 rekor kırdı

Kaçıranlar için Aralık ayında kullanıcıların en çok kullandığı ekran kartı RTX 3060 olmuştu. Ocak ayında ise zirvedeki yerini korumayı başardı. Ancak sıralamadaki ilk 10 GPU'nun hepsinde düşüş görüldü. Bunların çoğunlukla GTX 10, RTX 20 ve RTX 30 serilerine ait olduğunu belirtelim. Dolayısıyla kullanıcıların yavaş yavaş yeni donanımlara geçiş yaptığını söyleyebiliriz.
Anketin işletim sistemi bölümünde ise Windows 10 ve 11'in rekabeti devam ediyor. Bir önceki ankete kıyasla Ocak ayını yüzde 44,2'lik bir oranla kapatan Windows 11, tıpkı AMD gibi şimdiye kadarki en yüksek kullanım payına ulaştı. Bunu ise yüzde 2'lik bir düşüşle Windows 10 (yüzde 51,4) takip ediyor. Öte yandan küresel pazarda Windows 11'in yüzde 26,5, Windows 10'un ise yüzde 67,4'lük bir paya sahip olduğnu belirtelim.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.