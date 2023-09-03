Oyuncuların tercihi değişiyor: İşte en popüler ekran kartları ve işletim sistemleri

Steam’de en çok kullanılan Windows işletim sistemleri
- Windows 10 - %55.98
- Windows 11 - %39.22
- Windows 7 64 bit - %1.02
- Windows 8.1 64 bit - %0.22
- Windows 7 - %0.08
İşletim sistemi tarafında, Windows 11, bir önceki aya göre 2.55 puan artışla %39.22 seviyesinde bulunuyor. Windows 10, %55.98 ile hâlâ oyuncular arasında en çok tercih edilen işletim sistemi ancak önceki aya kıyasla %1.89 puanlık bir düşüş söz konusu. Steam’de kullanıcı kaybeden tek işletim sistemi Windows 10 değil. Tabloya bakıldığında Windows 8.1 ve Windows 7 de kullanıcı kaybetmiş görünüyor. Gün sonunda Windows, %96.61 ile en yaygın işletim sistemi. Windows’u %1.57 ile macOS, %1.82 ile Linux takip ediyor.
|Sıra
|Ekran kartı modeli
|Kullanım yüzdesi
|1
|NVIDIA GeForce GTX 1650
|%5.11
|2
|NVIDIA GeForce RTX 3060
|%4.87
|3
|NVIDIA GeForce GTX 1060
|%4.31
|4
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
|%4.29
|5
|NVIDIA GeForce RTX 2060
|%3.94
|6
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
|%3.53
|7
|NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
|%3.26
|8
|NVIDIA GeForce RTX 3070
|%3.20
|9
|NVIDIA GeForce RTX 3050
|%2.63
|10
|NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
|%2.57
Steam'de en çok tercih edilen işlemci ise; %66.52 ile Intel. AMD'nin kullanım oranı ise; %33.43. Bellek olarak en çok 16GB RAM, sonra 32GB RAM, en az 8GB RAM tercih ediliyor. Kullanıcıların büyük çoğunluğu (%60.75) 1920 x 1080 çözünürlükte oynuyor. %14.85'lik kesim 4K oyun oynamayı tercih ediyor. Oyunlar için en düşük çözünürlük; 1366 x 768.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.