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    Oyuncuların tercihi değişiyor: İşte en popüler ekran kartları ve işletim sistemleri

    Steam donanım ve yazılım anketi Ağustos 2023 verilerine göre, oyuncuların en çok tercih ettiği Windows işletim sistemleri ve ekran kartları sıralaması biraz değişti. İşte en popüler tercihler:
    steam en popüler ekran kartları ve işletim sistemleri Tam Boyutta Gör
    Steam, oyuncuların ne tür bilgisayar donanımı ve yazılımı kullandığına ilişkin veriler toplamak için aylık bir anket düzenliyor. Ağustos 2023 anket sonuçlarına göre, Windows 11’in kullanıcı tabanında kayda değer bir artış söz konusu. Ekran kartları sıralamasında DirectX 12 GPU’lar ve NVIDIA modelleri öne çıkıyor.

    Steam’de en çok kullanılan Windows işletim sistemleri

    1. Windows 10 - %55.98
    2. Windows 11 - %39.22
    3. Windows 7 64 bit - %1.02
    4. Windows 8.1 64 bit - %0.22
    5. Windows 7 - %0.08

    İşletim sistemi tarafında, Windows 11, bir önceki aya göre 2.55 puan artışla %39.22 seviyesinde bulunuyor. Windows 10, %55.98 ile hâlâ oyuncular arasında en çok tercih edilen işletim sistemi ancak önceki aya kıyasla %1.89 puanlık bir düşüş söz konusu. Steam’de kullanıcı kaybeden tek işletim sistemi Windows 10 değil. Tabloya bakıldığında Windows 8.1 ve Windows 7 de kullanıcı kaybetmiş görünüyor. Gün sonunda Windows, %96.61 ile en yaygın işletim sistemi. Windows’u %1.57 ile macOS, %1.82 ile Linux takip ediyor.

    Steam en popüler ekran kartları
    Sıra Ekran kartı modeli Kullanım yüzdesi
    1 NVIDIA GeForce GTX 1650 %5.11
    2 NVIDIA GeForce RTX 3060 %4.87
    3 NVIDIA GeForce GTX 1060 %4.31
    4 NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU %4.29
    5 NVIDIA GeForce RTX 2060 %3.94
    6 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti %3.53
    7 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti %3.26
    8 NVIDIA GeForce RTX 3070 %3.20
    9 NVIDIA GeForce RTX 3050 %2.63
    10 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER %2.57

    Steam'de en çok tercih edilen işlemci ise; %66.52 ile Intel. AMD'nin kullanım oranı ise; %33.43. Bellek olarak en çok 16GB RAM, sonra 32GB RAM, en az 8GB RAM tercih ediliyor. Kullanıcıların büyük çoğunluğu (%60.75) 1920 x 1080 çözünürlükte oynuyor. %14.85'lik kesim 4K oyun oynamayı tercih ediyor. Oyunlar için en düşük çözünürlük; 1366 x 768.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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