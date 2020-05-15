Steam'in yeni özelliği 'Sıradaki Oyun' herkes için kullanıma açıldı

Steam'in bir süredir test sürecinde bulunan 'Sıradaki Oyun' (Play Next) özelliği nihayet herkes için kullanıma sunuldu. Steam uygulamanızı güncelledikten sonra 'Kütüphane' kısmında yeni özelliği kullanabileceksiniz.
Sıradaki Oyun, isminden anlaşılacağı gibi bir oyun öneri sistemi olarak düşülmüş. Yalnızca, sizin hali hazırda kütüphanenizde yer alan oyunlar arasında önerilerde bulunuyor. Yapay zeka sayesinde sizin oynamaktan en çok hoşlandığınız oyun tiplerini öğreniyor ve buna göre öneriler yapıyor. Kütüphanesinde yüzlerce oyun bulunduğu halde bir türlü oynayacak bir şey seçemeyenler için oldukça faydalı bir özellik olmuş.
Sıradaki Oyun özelliği ilk olarak Şubat ayında Steam Labs'ta kullanıma açılmıştı. Valve, Lab'daki kullanıcıların Sıradaki Oyun'u çok sevdiğini ve olumlu geri tepkiler doğrultusunda yeni özelliği artık herkese sunmaya hazır olduklarını belirtmiş.
https://www.pcgamer.com/steams-play-next-feature-is-ready-to-drop-some-recommendations/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Steam'i her yerinden öpüyorum ücretsiz oyun vermesine gerek yok.
Vefalı insan; birçok zararınızı görse de, bir iyiliğinizi unutmaz. Nankör insan; bir tek zararınızı görse bütün iyilikIerinizi unutur.
Rekabet hepimiz icin faydalı neden fan boyluk yapıyorsun anlamayorum.
Sürümden kazanamazsa asla kazanamaz. Gerçek kur seviyesine göre satsın bakayım kaç ay dayanıyor. Koca pazardan çıkmaktansa az kâr ile satışı tercih ediyor. Hayrına yapılan bir şey yok ortada.