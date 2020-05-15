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    Steam'in yeni özelliği 'Sıradaki Oyun' herkes için kullanıma açıldı

    Sıradaki Oyun, yapay zeka yardımıyla size oyun önerisinde bulunuyor. Öneriler, yalnızca kütüphanenizde yer alan oyunlar arasından seçiliyor.
    22 sa. (Son Güncelleme: 21 sa.)
    4,9b
    8
    26
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Steam'in yeni özelliği 'Sıradaki Oyun' herkes için kullanıma açıldı

    Steam'in bir süredir test sürecinde bulunan 'Sıradaki Oyun' (Play Next) özelliği nihayet herkes için kullanıma sunuldu. Steam uygulamanızı güncelledikten sonra 'Kütüphane' kısmında yeni özelliği kullanabileceksiniz.

    Sıradaki Oyun, isminden anlaşılacağı gibi bir oyun öneri sistemi olarak düşülmüş. Yalnızca, sizin hali hazırda kütüphanenizde yer alan oyunlar arasında önerilerde bulunuyor. Yapay zeka sayesinde sizin oynamaktan en çok hoşlandığınız oyun tiplerini öğreniyor ve buna göre öneriler yapıyor. Kütüphanesinde yüzlerce oyun bulunduğu halde bir türlü oynayacak bir şey seçemeyenler için oldukça faydalı bir özellik olmuş.

    Sıradaki Oyun özelliği ilk olarak Şubat ayında Steam Labs'ta kullanıma açılmıştı. Valve, Lab'daki kullanıcıların Sıradaki Oyun'u çok sevdiğini ve olumlu geri tepkiler doğrultusunda yeni özelliği artık herkese sunmaya hazır olduklarını belirtmiş.



    https://www.pcgamer.com/steams-play-next-feature-is-ready-to-drop-some-recommendations/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    GAMBIT 22 sa. en beğenilen
    Hala Steam'e laf edenler var çok garip ya. Adamlar doları yıllardır 2-3'ten hesaplıyor, ülkemizde PC oyunculuğunu her şeye rağmen ayakta tutuyorlar ve bizim cahillerimiz hala nankörlük yapıyor. Yok böyle bir şey cidden.

    Steam'i her yerinden öpüyorum ücretsiz oyun vermesine gerek yok.
    Hala Steam'e laf edenler var çok garip ya. Adamlar doları yıllardır 2-3'ten hesaplıyor, ülkemizde PC oyunculuğunu her şeye rağmen ayakta tutuyorlar ve bizim cah...
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    blue7 20 sa. GAMBIT
    Son derece haklı bir yorum. Boşuna dememişler insanoğlu nankördür diye.

    Vefalı insan; birçok zararınızı görse de, bir iyiliğinizi unutmaz. Nankör insan; bir tek zararınızı görse bütün iyilikIerinizi unutur.
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    Tunahan Şirin LEGTN (Tunahan ) 18 sa. GAMBIT
    Steam in doları 2-3 den hesapladığı felan yok. Tüm o hesapları yapan oyunun kendi firması. Steam sadece böyle bir özelliği sunduğu için tebrik edilebilir.
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    gokborualp (Berk Örenbaşı) 18 sa. GAMBIT
    epic games'te de dolar kuru 2-3 lira olarak hesaplanıyor
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    esqhia 22 sa.
    Böyle boş işlerle uğraşma steam. Sıradaki oyunu ben bulurum. Sıradaki oyuna %50 indirim yapıyor musun sen onu söyle. Bak adamlar bedava gta5 veriyor. Sen hala kart etkinliği yap.
    Böyle boş işlerle uğraşma steam. Sıradaki oyunu ben bulurum. Sıradaki oyuna %50 indirim yapıyor musun sen onu söyle. Bak adamlar bedava gta5 veriyor. Sen hala k...
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    2 Yanıt Yanıtla +44
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    clarq26 (Emre Bayram) 22 sa. esqhia
    steam ayağını denk alsın istermısın 60 dolarlık oyunu bugunkü kura göre hesaplasın 420 tl vere biliyomusun bakalım bırak %50 o kartların 1 tanesine hasret kalırsın almıs eline klavye boş muhabbet
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    Zeytinburnu 85 (Sefa Genç) 18 sa. esqhia
    steam olmasaydı epic bu kadar indirim yapıp bedava oyun dagitirmiydi.

    Rekabet hepimiz icin faydalı neden fan boyluk yapıyorsun anlamayorum.
    Yanıtla +2
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    clarq26 (Emre Bayram) 22 sa. esqhia
    steam ayağını denk alsın istermısın 60 dolarlık oyunu bugunkü kura göre hesaplasın 420 tl vere biliyomusun bakalım bırak %50 o kartların 1 tanesine hasret kalırsın almıs eline klavye boş muhabbet
    steam ayağını denk alsın istermısın 60 dolarlık oyunu bugunkü kura göre hesaplasın 420 tl vere biliyomusun bakalım bırak %50 o kartların 1 tanesine hasret kalı...
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 18 sa. clarq26
    Hayrına ucuza satışı teşvik ediyordu zaten. Adamlar en fakirin bile 1 lirasını alabilmek için ucuza sattırıyor.
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    Numenorian Man 17 sa. clarq26
    Adam sırf insanlar oyun oynasın diye yapıyor sanki bunu



    Sürümden kazanamazsa asla kazanamaz. Gerçek kur seviyesine göre satsın bakayım kaç ay dayanıyor. Koca pazardan çıkmaktansa az kâr ile satışı tercih ediyor. Hayrına yapılan bir şey yok ortada.
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    LukeSkywalker24 3 sa. clarq26
    Yeni oyunlar zaten neredeyse bu fiyatlarda değil mi steamde? Bkz. RDR2, Jedi:Fallen Order, Sekiro ....
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Efemr. 4 sa.
    Ne olursa olsun steam candır xd. Yıllarımızı verdik,ücretsiz oyun vermesede olur
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 15 sa.
    Çok büyük özellikmiş gerçekten
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    FatihTSFC 16 sa.
    Mağaza kısmında da sıradaki oyun seçeneği vardı, o düzgün çalışmıyordu. Umarım bu düzgün çalışır.
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    Paarthurnaax (Ahmet Tek) 18 sa. yeni yorumcu
    Yiyorsa doları 2 3 ten hesaplamasın, Türk oyunculardan da çok para kazanıyorlar. Ayağını denk al steam
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    tartara32 (Mehmet Seyhan) 18 sa.
    Bu sistemi uzun zamandır takip ediyorum ama hiç faydalı bir oyun önerdiğine şahit olmadım. Yapay zeka pek işlevli değil bana göre.
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    NeyzenEfendi 18 sa.
    İkiyüzlülük yapmayın Steam yıllardır dolar kurunu 3 liradan hesaplıyor
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    ruzbey35 (Rüzgar Diyar) 18 sa.
    Steam boş muhabbet boş anca parası olan savunuyor işte. Garibanı düşünen mi var
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    Ucan Hollandalı 19 sa.
    Fancilar çıldırıyor.Steamimde olan oyunların çoğunu epige geçti.

    Büyük ihtimalle ileri günlerde Steam elveda

    Hatta almak isteyen varsa hesabı PM atsın bana
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    Zeytinburnu 85 (Sefa Genç) 19 sa. Ucan Hollandalı
    bence yanlış düşünüyorsun.

    sebebi de şu ben Steam fanı değilim ama steam olmasa epicte fiyatlar bu kadar düşük olmaz.

    Rekabet olmadan kazanamayiz.

    bence ikiside lazım yoksa yolma operasyonu yaparlar .

    PlayStation gibi
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    Coimbra 19 sa.
    Steam çıkarıp masaya vurmasının zamanı geldi, en az 2 AAA oyun vermeli
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    einhander (Erdem ) 20 sa.
    gta 5 den sonra steam baya bır alay konusu oldu. agzında kus tutsa yaranamaz artık. buyuk bır olay patlatması lazım. cyberpunk 2077 yı bedava dagıtsın ılk cıktıgı hafta :)
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    4897 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
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