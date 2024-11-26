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Tam Boyutta Gör Steam Deck ile birlikte taşınabilir X86 sistemler yükselişe geçti. Öyle ki Çinli markalar bu alanda artık sayı hakimiyetini eline almış durumda. Şimdi de Çin'in en büyük oyun şirketlerinden Tencent, "3D One" adlı yeni el konsolunu duyurdu. Windows 11 üzerinde çalışan cihaz doğrudan Steam Deck, Aya Neo ve Asus ROG Ally'a rakip olarak gösteriyor. İşte özellikleri

Tencent 3D One özellikleri

Tencent 3D One, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2.5K çözünürlük sunan 11 inç boyutlarında ekrana sahip. Bunun bir el konsolu için "devasa" olduğunu söyleyelim. OLED, LED gibi detaylı panel özellikleri ise henüz paylaşılmadı. Ekrandan bahsetmişken 3D One, ön yüzünde 3D göz izleme teknolojisine sahip. Bu da desteklenen oyunlarda daha sürükleyici bir deneyim hedefliyor.

3D One, gücünü Intel Lunar Lake mimarili Core Ultra 7 258V işlemciden alıyor. 4 Lion Cove (Performans) ve 4 Skymont (Verimlilik) çekirdeklerine sahip olan işlemci, Xe2-LPG mimarisini kullanan Intel Arc 140V GPU ile destekleniyor. Paylaşımlı bellek konusunda da 32GB LPDDR5X-8533 konfigürasyona yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için şimdiye kadar iki şirket Lunar Lake tabanlı taşınabilir oyun sistemlerini duyurdu. Bunlar MSI Claw ve Onexplayer. AyaNeo, Asus Rog Ally / Ally X ve Steam Deck gibi cihazlarda ise Ryzen Z1 Extreme ve Ryzen AI 300 APU'ların bulunduğunu hatırlatalım. Ancak erken test sonuçlarına göre Intel Arc 140V GPU, rakibi ile benzer bir performansa sahip.

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El konsolları söz konusu olduğunda belki de en önemli özelliklerden biri de pil kapasitesi. Tencent 3D One ise, 100W şarj destekli bataryaya sahip. Ancak Tencent, henüz pil kapasitesini paylaşmadı. Bunun haricinde el konsolu, çıkarılabilir kontrolcüler ve Windows 11 işletim sistemi ile sunulacak.

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Steam Deck'e yeni rakip: Tencent 3D One el konsolunu duyurdu