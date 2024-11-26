Steam Deck'e yeni rakip: Tencent 3D One el konsolunu duyurdu

Tencent 3D One özellikleri
Tencent 3D One, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2.5K çözünürlük sunan 11 inç boyutlarında ekrana sahip. Bunun bir el konsolu için "devasa" olduğunu söyleyelim. OLED, LED gibi detaylı panel özellikleri ise henüz paylaşılmadı. Ekrandan bahsetmişken 3D One, ön yüzünde 3D göz izleme teknolojisine sahip. Bu da desteklenen oyunlarda daha sürükleyici bir deneyim hedefliyor.
3D One, gücünü Intel Lunar Lake mimarili Core Ultra 7 258V işlemciden alıyor. 4 Lion Cove (Performans) ve 4 Skymont (Verimlilik) çekirdeklerine sahip olan işlemci, Xe2-LPG mimarisini kullanan Intel Arc 140V GPU ile destekleniyor. Paylaşımlı bellek konusunda da 32GB LPDDR5X-8533 konfigürasyona yer verilmiş.
El konsolları söz konusu olduğunda belki de en önemli özelliklerden biri de pil kapasitesi. Tencent 3D One ise, 100W şarj destekli bataryaya sahip. Ancak Tencent, henüz pil kapasitesini paylaşmadı. Bunun haricinde el konsolu, çıkarılabilir kontrolcüler ve Windows 11 işletim sistemi ile sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.