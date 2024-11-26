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    Anlık Bildirim

    Steam Deck'e yeni rakip: Tencent 3D One el konsolunu duyurdu

    Tencent'in oyuncular için tasarladığı yeni el konsolu Tencent 3D One tanıtıldı. Cihaz devasa boyutlarda Core Ultra 7 258V işlemci ile geliyor. İşte detaylar... 
    Steam Deck'e yeni rakip: Tencent 3D One el konsolunu duyurdu Tam Boyutta Gör
    Steam Deck ile birlikte taşınabilir X86 sistemler yükselişe geçti. Öyle ki Çinli markalar bu alanda artık sayı hakimiyetini eline almış durumda. Şimdi de Çin'in en büyük oyun şirketlerinden Tencent, "3D One" adlı yeni el konsolunu duyurdu. Windows 11 üzerinde çalışan cihaz doğrudan Steam Deck, Aya Neo ve Asus ROG Ally'a rakip olarak gösteriyor. İşte özellikleri

    Tencent 3D One özellikleri

    Tencent 3D One, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2.5K çözünürlük sunan 11 inç boyutlarında ekrana sahip. Bunun bir el konsolu için "devasa" olduğunu söyleyelim. OLED, LED gibi detaylı panel özellikleri ise henüz paylaşılmadı. Ekrandan bahsetmişken 3D One, ön yüzünde 3D göz izleme teknolojisine sahip. Bu da desteklenen oyunlarda daha sürükleyici bir deneyim hedefliyor.

    3D One, gücünü Intel Lunar Lake mimarili Core Ultra 7 258V işlemciden alıyor. 4 Lion Cove (Performans) ve 4 Skymont (Verimlilik) çekirdeklerine sahip olan işlemci, Xe2-LPG mimarisini kullanan Intel Arc 140V GPU ile destekleniyor. Paylaşımlı bellek konusunda da 32GB LPDDR5X-8533 konfigürasyona yer verilmiş. 

    Steam Deck'e yeni rakip: Tencent 3D One el konsolunu duyurdu Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için şimdiye kadar iki şirket Lunar Lake tabanlı taşınabilir oyun sistemlerini duyurdu. Bunlar MSI Claw ve Onexplayer. AyaNeo, Asus Rog Ally / Ally X ve Steam Deck gibi cihazlarda ise Ryzen Z1 Extreme ve Ryzen AI 300 APU'ların bulunduğunu hatırlatalım. Ancak erken test sonuçlarına göre Intel Arc 140V GPU, rakibi ile benzer bir performansa sahip. 

    El konsolları söz konusu olduğunda belki de en önemli özelliklerden biri de pil kapasitesi. Tencent 3D One ise, 100W şarj destekli bataryaya sahip. Ancak Tencent, henüz pil kapasitesini paylaşmadı. Bunun haricinde el konsolu, çıkarılabilir kontrolcüler ve Windows 11 işletim sistemi ile sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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