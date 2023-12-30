Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2023'ün en tehlikeli internet kişilikleri belli oldu

    Popüler internet yayınlarından Wired, her yıl olduğu gibi bu yıl da 2023'ün en tehlikeli insanlarını listeledi. İşte o kişiler ve yaptıkları.                    
    2023'ün en tehlikeli internet kişilikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Wired, 2023 yılında internetin en tehlikeli insanlarını derledi. SpaceX, Tesla ve X'in (Twitter) sahibi Elon Musk ve OpenAI'nin kurucusu Sam Altman da (DALL-E ve ChatGPT sinir ağlarının geliştiricisi) listeye dahil edildi. Listede masum insanları kasıtlı olarak tehlikeye gruplar da yer alıyor.

    Elon Musk neden tehlikeli?

    Elon Musk, X'i (Twitter) satın alması ve yeniden yapılandırması, Yahudi karşıtı görüşlere sahip popüler kişilerin ve Alex Jones gibi komplo savunucularının sayfalarını geri vermesi nedeniyle tehlikeli olarak kabul ediliyor. Milyarder, sansürü atlatan ve kendi siyasi pozisyonuna sahip olan sohbet robotu Grok'un geliştirilmesinde de yer alıyor.

    Ayrıca gazeteciler, Elon Musk'ın Neuralink çiplerini beyne yerleştirirken yaptığı deneylerde çok sayıda maymunun öldüğünü, ancak teknoloji gösterimi sırasında kullanıcılara bilgisayarı düşünce gücüyle kontrol edebilen bir şempanze gösterildiğini ortaya çıkarmıştı. FDA'nın 2023 baharında Neuralink'in insanlar üzerinde deneyler yapmasına izin verdiğini hatırlatalım.

    2023'ün en tehlikeli internet kişilikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın tehlikesi, Tesla otomobillerine karşı ihmalkâr tutumuyla da açıklanıyor. Örneğin, 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nde otopilotla ilgili sorunlar nedeniyle otomobillerin toplu olarak geri çağrılması söz konusu oldu. Buna ek olarak, milyarder defalarca siyasi açıklamalar yaptı ve kripto para birimlerinin oranlarını manipüle etti.

    Sam Altman neden tehlikeli?

    Sam Altman, popüler sinir ağları DALL-E ve ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin sahibi. Sam'in tehlikesi gizemliliğinde yatıyor ve ondan ne bekleneceği belli değil. Sam şu anda son yılların "en devrimci teknolojisini" elinde tutuyor. Sam Altman başlangıçta yapay zekaya kısıtlamalar getirilmesinden yanaydı, ancak Kasım ayındaki hesaplaşmadan sonra Sam'in aslında yapay zekanın "özgür" çalışmasından yana olduğu ortaya çıktı.

    2023'ün en tehlikeli internet kişilikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, Altman başlangıçta OpenAI'nin kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu söylemişti, ancak OpenAI'nin Microsoft'un kontrolü altında olduğu artık biliniyor. Wired'a göre CharGPT geliştiricisinin bir sonraki hamlelerini tahmin etmek zor olacak.

    2023'ün tehlikeli internet kişilikleri listesindeki diğer başlıca kişi veya gruplar ise şu şekilde:

    • Cl0p, veri çalan bir grup bilgisayar korsanı. Faaliyetlerinden 62 milyondan fazla kişi etkilendi;
       
    • Alphv grubu - binden fazla şirketin güvenliğini tehlikeye attı ve 300 milyon dolardan fazla fidye aldı;
       
    • Sandworm, Rusya ile bağlantılı bir grup. Siber karartma saldırıları ve casusluk ileilişkilendirildi;
       
    • Volt Typhoon hackerları - ABD askeri üslerine giden elektrik akışını gizlice kontrol ettiler;
       
    • Predatory Sparrow grubu - İran'a karşı büyük siber saldırılar gerçekleştirerek ülke genelindeki benzin istasyonlarının %70'inden fazlasını devre dışı bıraktı.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat egea 1.3 multijet urban yorumlar evde imalat makinaları ortaokulda sınıf atlatma var mı iphone isme tıklanmıyor bp otogaz nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 82TT00A5TX
    Lenovo V15 82TT00A5TX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız