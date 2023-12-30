Elon Musk neden tehlikeli?
Elon Musk, X'i (Twitter) satın alması ve yeniden yapılandırması, Yahudi karşıtı görüşlere sahip popüler kişilerin ve Alex Jones gibi komplo savunucularının sayfalarını geri vermesi nedeniyle tehlikeli olarak kabul ediliyor. Milyarder, sansürü atlatan ve kendi siyasi pozisyonuna sahip olan sohbet robotu Grok'un geliştirilmesinde de yer alıyor.
Ayrıca gazeteciler, Elon Musk'ın Neuralink çiplerini beyne yerleştirirken yaptığı deneylerde çok sayıda maymunun öldüğünü, ancak teknoloji gösterimi sırasında kullanıcılara bilgisayarı düşünce gücüyle kontrol edebilen bir şempanze gösterildiğini ortaya çıkarmıştı. FDA'nın 2023 baharında Neuralink'in insanlar üzerinde deneyler yapmasına izin verdiğini hatırlatalım.
Sam Altman neden tehlikeli?
Sam Altman, popüler sinir ağları DALL-E ve ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin sahibi. Sam'in tehlikesi gizemliliğinde yatıyor ve ondan ne bekleneceği belli değil. Sam şu anda son yılların "en devrimci teknolojisini" elinde tutuyor. Sam Altman başlangıçta yapay zekaya kısıtlamalar getirilmesinden yanaydı, ancak Kasım ayındaki hesaplaşmadan sonra Sam'in aslında yapay zekanın "özgür" çalışmasından yana olduğu ortaya çıktı.
2023'ün tehlikeli internet kişilikleri listesindeki diğer başlıca kişi veya gruplar ise şu şekilde:
- Cl0p, veri çalan bir grup bilgisayar korsanı. Faaliyetlerinden 62 milyondan fazla kişi etkilendi;
- Alphv grubu - binden fazla şirketin güvenliğini tehlikeye attı ve 300 milyon dolardan fazla fidye aldı;
- Sandworm, Rusya ile bağlantılı bir grup. Siber karartma saldırıları ve casusluk ileilişkilendirildi;
- Volt Typhoon hackerları - ABD askeri üslerine giden elektrik akışını gizlice kontrol ettiler;
- Predatory Sparrow grubu - İran'a karşı büyük siber saldırılar gerçekleştirerek ülke genelindeki benzin istasyonlarının %70'inden fazlasını devre dışı bıraktı.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.