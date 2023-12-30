2023'ün en tehlikeli internet kişilikleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Wired, 2023 yılında internetin en tehlikeli insanlarını derledi. SpaceX, Tesla ve X'in (Twitter) sahibi Elon Musk ve OpenAI'nin kurucusu Sam Altman da (DALL-E ve ChatGPT sinir ağlarının geliştiricisi) listeye dahil edildi. Listede masum insanları kasıtlı olarak tehlikeye gruplar da yer alıyor.

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Elon Musk neden tehlikeli?

Elon Musk, X'i (Twitter) satın alması ve yeniden yapılandırması, Yahudi karşıtı görüşlere sahip popüler kişilerin ve Alex Jones gibi komplo savunucularının sayfalarını geri vermesi nedeniyle tehlikeli olarak kabul ediliyor. Milyarder, sansürü atlatan ve kendi siyasi pozisyonuna sahip olan sohbet robotu Grok'un geliştirilmesinde de yer alıyor.

Ayrıca gazeteciler, Elon Musk'ın Neuralink çiplerini beyne yerleştirirken yaptığı deneylerde çok sayıda maymunun öldüğünü, ancak teknoloji gösterimi sırasında kullanıcılara bilgisayarı düşünce gücüyle kontrol edebilen bir şempanze gösterildiğini ortaya çıkarmıştı. FDA'nın 2023 baharında Neuralink'in insanlar üzerinde deneyler yapmasına izin verdiğini hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın tehlikesi, Tesla otomobillerine karşı ihmalkâr tutumuyla da açıklanıyor. Örneğin, 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nde otopilotla ilgili sorunlar nedeniyle otomobillerin toplu olarak geri çağrılması söz konusu oldu. Buna ek olarak, milyarder defalarca siyasi açıklamalar yaptı ve kripto para birimlerinin oranlarını manipüle etti.

Sam Altman neden tehlikeli?

Sam Altman, popüler sinir ağları DALL-E ve ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin sahibi. Sam'in tehlikesi gizemliliğinde yatıyor ve ondan ne bekleneceği belli değil. Sam şu anda son yılların "en devrimci teknolojisini" elinde tutuyor. Sam Altman başlangıçta yapay zekaya kısıtlamalar getirilmesinden yanaydı, ancak Kasım ayındaki hesaplaşmadan sonra Sam'in aslında yapay zekanın "özgür" çalışmasından yana olduğu ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, Altman başlangıçta OpenAI'nin kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu söylemişti, ancak OpenAI'nin Microsoft'un kontrolü altında olduğu artık biliniyor. Wired'a göre CharGPT geliştiricisinin bir sonraki hamlelerini tahmin etmek zor olacak.

2023'ün tehlikeli internet kişilikleri listesindeki diğer başlıca kişi veya gruplar ise şu şekilde:

Cl0p , veri çalan bir grup bilgisayar korsanı. Faaliyetlerinden 62 milyondan fazla kişi etkilendi;



, veri çalan bir grup bilgisayar korsanı. Faaliyetlerinden fazla kişi etkilendi; Alphv grubu - binden fazla şirketin güvenliğini tehlikeye attı ve 300 milyon dolardan fazla fidye aldı;



- binden fazla şirketin güvenliğini tehlikeye attı ve fazla fidye aldı; Sandworm , Rusya ile bağlantılı bir grup. Siber karartma saldırıları ve casusluk ileilişkilendirildi;



, Rusya ile bağlantılı bir grup. Siber karartma saldırıları ve ileilişkilendirildi; Volt Typhoon hackerları - ABD askeri üslerine giden elektrik akışını gizlice kontrol ettiler;



- ABD askeri üslerine giden gizlice kontrol ettiler; Predatory Sparrow grubu - İran'a karşı büyük siber saldırılar gerçekleştirerek ülke genelindeki benzin istasyonlarının %70'inden fazlasını devre dışı bıraktı.

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