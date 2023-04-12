Stellar CEO’su, Stablecoin’leri hedef aldı

Tam Boyutta Gör Stellar Development Foundation’ın CEO’su ve İcra Direktörü Denelle Dixon, ABD’de dolara sabitlenmiş dijital varlıkları düzenleme çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve dolar açıklamaları, küresel anlamda yankı yaratmaya devam ediyor. Stablecoin düzenlemelerinin bu yıl uygulanmaması durumunda ABD ve doların zarar göreceğini belirten Dixon, eleştirilerini günden güne artırıyor.

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Düzenleyici kurumlar, doların küresel arenadaki hakimiyetinin daralmasından endişe ediyorlar. Stellar CEO’su Dixon da stablecoin düzenlemesinin bu endişelerin üstesinden gelebileceğini ifade ediyor.

Dixon, ABD’nin bir şeyler yapmaması halinde şirketlerin başka ülkelerde arayışlara gireceğine dikkat çekerek, “ABD’li tüketicilerin teknolojiden yararlanmak isteyecekleri sorunu devam edecek” dedi. Stablecoin’lerin dolara sabitlendiği için ABD düzenlenmesinin çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi. ,

Ayrıca kripto paralarda dost taraflı bir yasalara sahip olduğunu belirten Dixon, ABD tarafında ekstra bir eylem yapılmadıkça yeni sorunların ortaya çıkacağını vurguladı.

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