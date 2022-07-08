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    Steve Jobs’a ölümünden sonra büyük ödül: Başkanlık Özgürlük Madalyası

    Steve Jobs’dan sonra Apple’ın başına geçen Tim Cook, efsane ismin aldığı ödüle ilişkin tweetiyle dikkat çekti. Ölümünden yıllar sonra Başkanlık Özgürlük Madalyası alan Steve Jobs’u onurlandırdı.
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    Steve Jobs onur ödülü

    Geçtiğimiz gün, Steve Jobs ile birlikte 16 kişiye Başkanlık Özgürlük Madalyası (Presidential Medal of Freedom) verildi. Biden yönetimi geçen hafta eski Apple CEO’su ve Kurucu Ortağı Steve Jobs’un da dahil olduğu bu yılın Başkanlık Özgürlük Madalyası alıcılarını açıkladı.

    Tim Cook, onurlandırdı

    Şu anki Apple CEO’su Cook, Jobs’un ödülü almasına ilişkin “Bugün Steve, Amerika’nın en yüksek sivil onur ödülü olan Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi. Bizlere dünyayı olduğu gibi değil, olabileceği gibi görmemiz gerektiğini söyleyen bir vizyonerdi. Hatırasına değer veriyoruz ve mirasını geliştirmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

    ABD'nin en büyük ödülü

    Biden, bir basın açıklamasında Steve Jobs’a verilen bu ödülün ABD’nin refahına, değerlerine, güvenliğine veya dünya barışına veya başka önemli toplumsal, kamusal veya özel çabalara örnek teşkil eden katkılarda bulunan kişilere verilen Amerika Birleşik Devletleri’nin en yüksek sivil onuru olduğunu söylemişti.

    Steve Jobs, Apple’ın kurucu ortağı, CEO’su ve başkanıydı. Pixar’ın CEO’su oldu ve Walt Disney Company’de lider rolü üstlendi. Vizyonu, hayal gücü ve yaratıcılığı bilgisayar, müzik, film ve kablosuz sektörleri değiştirmenin yanı sıra dünyanın iletişim şeklini değiştiren ve değiştirmeye devam eden buluşlara yol açtı.

    Jobs, pankreas kanseriyle savaştıktan sonra 5 Ekim 2011’de vefat etti. Ölümünden sonra ödül alan tek kişi Jobs değil, John McCain, Richard Trumka da bu ödülü ölüm sonrası almıştı.

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