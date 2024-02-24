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    Steven Spielberg kariyerinin en iyi filmini açıkladı

    Jaws, E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, Geleceğe Dönüş ve daha birçok ikonik filmde imzası olan Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg en iyi filmini seçti.   
    Steven Spielberg kariyerinin en iyi filmini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Efsanevi yönetmen Steven Spielberg kariyerinin en iyi projesi olarak gördüğü filmi açıkladı. Spielberg, The Hollywood Reporter'a en seçkin eserlerini anlattı.

    77 yaşındaki yönetmenin favorisi tarihi drama "Schindler'in Listesi" oldu. Film 1993 yılında gösterime girmiş ve 320 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etmişti. Spielberg yönetmen kolduğunda oturduğu kült film için şu ifadeleri kullandı: "Schindler'in Listesi şimdiye kadar yaptığım en iyi film. Bundan sonra yapacağım en iyi film olduğunu söyleyemem. Ama şu anda en çok gurur duyduğum işim bu."

    Thomas Keneally'nin Schindler'in Gemisi adlı romanından uyarlanan film, Holokost sırasında binden fazla Polonyalı Yahudi'yi öldürülmekten kurtaran Alman bir işadamı ve Nazi Partisi üyesinin gerçek hikayesini anlatıyor:

    "Kitaba dayalı bir senaryo geliştirebileceğimden emin değildim. Çıplak gözle görülebilecek bir olay örgüsü yoktu. İsimler, gerçekler, tarihler ve tarihi kanıtlarla doluydu. Ancak, okuduğumda asla çözemediğim büyük gizem şuydu: Schindler bunu neden yaptı? Neden hayatını riske attı ve birikmiş parasının yüzde 95'ini işçilerini geri almak için harcadı?"

    Steven Spielberg kariyerinin en iyi filmini açıkladı Tam Boyutta Gör

    Film 7 dalda Oscar ödülü aldı

    Spielberg hemen birkaç senaristi uyarlama üzerinde çalışmaları için görevlendirdi, ancak projelerin hiçbiri onu tatmin etmedi. Elinde uygun bir senaryo olsa bile kitabı düzgün bir şekilde uyarlayamayacağından endişeleniyordu.

    Yönetmen zaman içinde bu konudaki korkuları ve güvensizlikleriyle baş etmeyi başardı. Sonuç olarak, yedi Oscar kazanan ve çeşitli otoriter derecelendirmelerde üst sıralara yerleşen kült bir film yaptı. Örneğin iMDB'de "Schindler'in Listesi" tüm zamanların en iyi filmleri listesinde altıncı sırada yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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