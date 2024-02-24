Tam Boyutta Gör Efsanevi yönetmen Steven Spielberg kariyerinin en iyi projesi olarak gördüğü filmi açıkladı. Spielberg, The Hollywood Reporter'a en seçkin eserlerini anlattı.

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77 yaşındaki yönetmenin favorisi tarihi drama "Schindler'in Listesi" oldu. Film 1993 yılında gösterime girmiş ve 320 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etmişti. Spielberg yönetmen kolduğunda oturduğu kült film için şu ifadeleri kullandı: "Schindler'in Listesi şimdiye kadar yaptığım en iyi film. Bundan sonra yapacağım en iyi film olduğunu söyleyemem. Ama şu anda en çok gurur duyduğum işim bu."

Thomas Keneally'nin Schindler'in Gemisi adlı romanından uyarlanan film, Holokost sırasında binden fazla Polonyalı Yahudi'yi öldürülmekten kurtaran Alman bir işadamı ve Nazi Partisi üyesinin gerçek hikayesini anlatıyor:

"Kitaba dayalı bir senaryo geliştirebileceğimden emin değildim. Çıplak gözle görülebilecek bir olay örgüsü yoktu. İsimler, gerçekler, tarihler ve tarihi kanıtlarla doluydu. Ancak, okuduğumda asla çözemediğim büyük gizem şuydu: Schindler bunu neden yaptı? Neden hayatını riske attı ve birikmiş parasının yüzde 95'ini işçilerini geri almak için harcadı?"

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Film 7 dalda Oscar ödülü aldı

Spielberg hemen birkaç senaristi uyarlama üzerinde çalışmaları için görevlendirdi, ancak projelerin hiçbiri onu tatmin etmedi. Elinde uygun bir senaryo olsa bile kitabı düzgün bir şekilde uyarlayamayacağından endişeleniyordu.

Yönetmen zaman içinde bu konudaki korkuları ve güvensizlikleriyle baş etmeyi başardı. Sonuç olarak, yedi Oscar kazanan ve çeşitli otoriter derecelendirmelerde üst sıralara yerleşen kült bir film yaptı. Örneğin iMDB'de "Schindler'in Listesi" tüm zamanların en iyi filmleri listesinde altıncı sırada yer alıyor.

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Steven Spielberg kariyerinin en iyi filmini açıkladı