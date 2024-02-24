Steven Spielberg kariyerinin en iyi filmini açıkladı

77 yaşındaki yönetmenin favorisi tarihi drama "Schindler'in Listesi" oldu. Film 1993 yılında gösterime girmiş ve 320 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etmişti. Spielberg yönetmen kolduğunda oturduğu kült film için şu ifadeleri kullandı: "Schindler'in Listesi şimdiye kadar yaptığım en iyi film. Bundan sonra yapacağım en iyi film olduğunu söyleyemem. Ama şu anda en çok gurur duyduğum işim bu."
Thomas Keneally'nin Schindler'in Gemisi adlı romanından uyarlanan film, Holokost sırasında binden fazla Polonyalı Yahudi'yi öldürülmekten kurtaran Alman bir işadamı ve Nazi Partisi üyesinin gerçek hikayesini anlatıyor:
"Kitaba dayalı bir senaryo geliştirebileceğimden emin değildim. Çıplak gözle görülebilecek bir olay örgüsü yoktu. İsimler, gerçekler, tarihler ve tarihi kanıtlarla doluydu. Ancak, okuduğumda asla çözemediğim büyük gizem şuydu: Schindler bunu neden yaptı? Neden hayatını riske attı ve birikmiş parasının yüzde 95'ini işçilerini geri almak için harcadı?"
Film 7 dalda Oscar ödülü aldı
Spielberg hemen birkaç senaristi uyarlama üzerinde çalışmaları için görevlendirdi, ancak projelerin hiçbiri onu tatmin etmedi. Elinde uygun bir senaryo olsa bile kitabı düzgün bir şekilde uyarlayamayacağından endişeleniyordu.
Yönetmen zaman içinde bu konudaki korkuları ve güvensizlikleriyle baş etmeyi başardı. Sonuç olarak, yedi Oscar kazanan ve çeşitli otoriter derecelendirmelerde üst sıralara yerleşen kült bir film yaptı. Örneğin iMDB'de "Schindler'in Listesi" tüm zamanların en iyi filmleri listesinde altıncı sırada yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.