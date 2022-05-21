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    Stranger Things 4. sezonun ilk 8 dakikası ve yeni detayları paylaşıldı

    Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in dördüncü sezonundan geçtiğimiz saatlerde yeni bilgiler geldi. Ayrıca yeni sezonun ilk 8 dakikası da paylaşıldı.      
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    Stranger Things 4. sezon ilk 8 dakika ve yeni detaylar
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    Netflix'in popülerliğinde büyük payı olan ve şu anda da en popüler dizilerden birisi olan Stranger Things'in dördüncü sezonundan yeni bilgiler geldi.

    Bildiğiniz üzere Stranger Things'in 4. sezonu iki kısım halinde yayınlanacak. Geçtiğimiz saatlerde de bölüm sayıları belli oldu. 27 Mayıs'ta yayınlanacak olan ilk kısım 7 bölümden oluşacak. 1 Temmuz'da yayınlanacak ikinci kısım ise iki bölümden oluşacak

    Dizinin son üç bölümü ise film kadar uzun diyebiliriz. İlk kısmın finali olan yedinci bölüm 1 saat 38 dakika sürecek. İkinci kısımda yayınlanacak bölümler, yani sekizinci ve dokuzuncu bölüm ise sırasıyla 1 saat 25 dakika ve saat 30 dakika uzunluğunda olacak.

    Ayrıca dizinin beşinci sezonu da final sezonu olacak. Dizinin bahsi geçen yeni sezon ilk 8 dakikasını da aşağıda bulabilirsiniz.

    Stranger Things 4. Sezon İlk 8 Dakika

    Hawkins'e dehşet saçan ve büyük yıkıma sebep olan Starcourt Savaşı'ndan bu yana altı ay geçmiştir. Savaşın getirdiği sonuçlarla boğuşan arkadaş grubumuz, ilk kez birbirinden ayrı düşer. Bir yandan da lise hayatının getirdiği karmaşaya göğüs geren arkadaşlar için işler hepten zorlaşmıştır. En savunmasız oldukları böylesi bir anda korkunç, doğaüstü bir tehdit ortaya çıkar. Bu tehdit, çözülmesi durumunda Baş Aşağı Dünya'nın etrafa saldığı dehşete son verebilecek tüyler ürperten bir sırrı da beraberinde getirir.

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    supervisorberk 2 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 3 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 5 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 5 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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