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    Stranger Things'in 4. sezonu 2022'ye ertelenmiş gibi duruyor

    Netflix'in popüler dizilerinden biri olan Stranger Things'in dördüncü sezonunun bu yıl yayınlanması bekleniyordu ancak 2022'ye ertelenmiş gibi duruyor.
    20 Nisan 2021, 19:30 (31 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Stranger Things'in 4. sezonu 2022'ye ertelenmiş gibi duruyor
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    Netflix'in popüler olmasında büyük bir pay sahibi olan Stranger Things dizisinin dördüncü sezonunun yayın tarihi ile ilgili dizinin başrollerinden Finn Wolfhard bir açıklama yaptı.

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    Stranger Things dört sezonunda da Mike Wheeler'ı canlandıran Finn Wolfhard, geçtiğimiz günlerde dizinin dördüncü sezonu hakkında konuştu. Söylediğine göre kendisi dizinin 2022 yılında yayınlanacağı düşünüyor. Daha öncesinde dizinin bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyordu ancak görünün o ki yeni sezon ertelendi.

    Dizinin ilk sezonu 2016, ikinci sezonu 2017, üçüncü sezonu da 2019 yılında yayınlanmıştı. Dördüncü sezonun çekimleri de 2020 Şubat'ta başlamıştı ancak salgın sebebiyle birçok kez çekimler ertelendi. Şu anda dördüncü sezon çekimleri hala devam ediyor. 

    Büyük bir ihtimalle dördüncü sezon 2022'nin ilk aylarında yayınlanacak. Diziden bazı oyuncular, yaşanan ertelenmelerin dizi için iyi olduğunu ve yeni sezonun daha iyi bir senaryoya sahip olacağını söylediler.



    https://www.gamesradar.com/stranger-things-season-4-should-release-in-2022-says-finn-wolfhard/
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